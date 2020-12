HS-Helsinki

Suojatiet johtavat suoraan päin valtavia pensasaitoja Tammisalossa: Mistä on kyse?

Suojatiet eivät johda mihinkään, vaan ne päättyvät kadulla olevien asuintalojen suojaksi istutettuihin pensasaitoihin. Molemmat suojatiet alkavat jalkakäytävältä. Toisesta puuttuu lisäksi suojatietä osoittava liikennemerkki.

Ruonansalmentiellä Tammisalossa on kaksi suojatietä, jotka eivät johda mihinkään.­

Tammisalossa Ruonasalmentiellä on näköetäisyydellä toisistaan kaksi suojatietä.

HS:n lukija huomasi, että kumpikaan suojateistä ei johda mihinkään, vaan ne päättyvät kadulla olevien asuintalojen suojaksi istutettuihin pensasaitoihin. Molemmat suojatiet alkavat jalkakäytävältä.

Toisesta puuttuu lisäksi suojatietä osoittava liikennemerkki.

Suojatietä osoittava liikennemerkki puuttuu.­

Suojatiet sijaitsevat Ruonasalmentien ja Paasirinteen risteyksen tuntumassa sekä Ruonasalmentien ja Mäntypaadentien risteyksen lähellä.

Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelun liikenneinsinööri Otto Tarnanen arvioi, että suojatiet on tehty aikana, jolloin tien toisella puolella on ollut bussipysäkki.

”Todennäköisesti suojateitä on rakennettu aikoinaan kaksi, jotta pysäkille on päässyt molempia reittejä. Saattaa olla myös mahdollista, että kadun toisella puolelle on suunniteltu jalkakäytävää, mutta sitä ei koskaan ole rakennettu”, Tarnanen pohtii.

Tarnanen kertoo, ettei vastaavia suojateitä ole rakennettu enää aikoihin.

”Nämä ovat aikansa jäänteitä. En osaa arvioida tarkkaan, milloin näitä on rakennettu.”

Vaikka suojatiet eivät ole nykyperiaatteiden mukaisia, kaupunki ei kuitenkaan poista niitä kovin matalalla kynnyksellä.

”Siinä tapauksessa, että kadulla tehdään jossain vaiheessa suurempia katutöitä, suojatiet poistetaan samalla”, Tarnanen sanoo.

Hän korostaa, että jos suojatiet muodostaisivat selkeän riskin tai niiden vuoksi tapahtuisi onnettomuus, reagointi olisi nopeaa.

”En kuitenkaan näe, että tuo nimenomainen kohta kadusta on akuutti liikenneturvallisuusriski”, kertoo Tarnanen.

Puuttuvan liikennemerkin tilalle hän lupaa uuden.