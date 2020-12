HS-Helsinki

Asukkaita närkästyttävät kapealla tiellä kaahailevat autoilijat Kumpulassa. Läheltä piti -tilanteita on usein, ja jalkakäytävää käytetään vastaantulijan väistämiseen.

Limingantien puutaloidylli Kumpulassa on täydellinen, kuin suoraan Astrid Lindgrenin lastenkirjoista.

Idyllissä asuu kuitenkin ihmisiä, joiden arkea varjostaa huoli.

Ahtaasta kadusta on nimittäin muodostunut etenkin ruuhka-aikoina kiireisten autoilijoiden käyttämä vaarallinen kiertotie, vaikka kadulla on läpiajokielto.

Limingantien nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa, ja kadulla on ajonopeuksia hillitsevät töyssyt. Nekään eivät asukkaiden kertoman mukaan ole riittäneet hurjastelijoiden suitsimiseen.

Vaaratilanteita on päivittäin. Autot seilaavat surutta välillä kadun eli ajoradan puolella, välillä matalalla reunakivetyksellä erotetulla jalkakäytävällä. Nopeusrajoituksesta ei piitata.

Jorma Ikonen kertoo seuranneensa kotikatunsa liikenteen kehitystä koko elämänsä.

”Olen katsellut tätä enemmän tai vähemmän vuodesta 1946 lähtien. Vaaranpaikkoja on jatkuvasti. Etenkin aamu- ja iltapäiväruuhkien aikaan läpiajoliikenne on vilkasta, kun halutaan välttää Käpylän tai Vallilan ruuhkaiset kadut. Tästä on tullut monelle hyvä oikotie”, Ikonen sanoo.

Ikonen sattui toissa viikolla paikalle, kun Limingankadun varteen kaikkien liikennesääntöjen mukaisesti pysäköidyn henkilöauton perään ajoi pakettiauto.

”Se ei ollut ensimmäinen eikä viimeinen, joka tällä kadulla on sattunut, mutta tilanne itsessään oli täysin älytön. Pysäköity auto siirtyi törmäyksen voimasta eteenpäin useamman metrin”, hän kertoo.

Yllättävä vaaratilanne tulee eteen useimmiten omalta pihalta lähtiessä, kun vastaantulevia väistävät autot siirtyvät ajoradalta jalkakäytävälle vauhtia hidastamatta.

Jorma Ikonen näyttää, miten käy, kun ulko-ovesta tai kotiportista astuu ulos ja kohtaava auto tulee takaa. Jalankulkijan vaara jäädä auton alle on suuri.­

”Kerran, kun astuin naapurin portista ulos, oli vähällä, ettei auto suhahtanut varpaiden yli. Vähän aikaa sitten naapurin lapsi oli astunut pihalta jalkakäytävälle, kun joku autoilija ajeli taas kerran huomattavan kovaa vauhtia jalkakäytävällä. Voi käydä vielä ikävästi”, sanoo Ikonen.

Hän on ollut yhteydessä kaupunkiympäristön toimialaan ja esittänyt, että liikennejärjestelyjä muutettaisiin. Hidastetöyssyt on Ikosen näkemyksen mukaan sijoitettu vääriin paikkoihin, ja lisäksi ne ovat ajan saatossa madaltuneet.

”Ne pitäisi minusta sijoittaa niin, että risteyksiin saisi korkeutta. Se hidastaisi myös poikkikatujen pääosin kevyttä liikennettä. Poliisikaan ei ehdi tänne partioimaan, vaikka sakko olisi hyvä muistutus monelle autoilijalle.”

Ikosen lähellä asuva Mervi Takatalo jakaa huolen. Hänellä on kaksi kouluikäistä lasta.

Tilanne on Takatalon mukaan mennyt jo sellaiseksi, ettei hänen tee mieli antaa lastensa lähteä pyörällä ulos kotiportista pimeällä ilman aikuista.

”Olen antanut ohjeen, että portista ei mennä jalkakäytävälle ennen kuin on varmistanut, että kulkuväylä on turvallinen. Jalkakäytävä tuntuu olevan osalle autoilijoista virallista ohittamisaluetta, vaikka tietenkään se ei sitä ole.”

Takatalo on huomannut, että monelta autoilijalta unohtuvat juuri Limingantiellä paitsi liikenteen väistämissäännöt, myös nopeusrajoituksen noudattaminen.

”Aika usein kyseessä ovat ammattikuljettajat.”

Hänen mielestään se, että rauhallinen kotikatu muuttuu yhtäkkiä autoilijoiden villiksi länneksi, on absurdi ajatus, mutta valitettavasti totta. Läheltä piti -tilanteita ei voi ennakoida, ne tulevat aina eteen täysin yllättäen. Ja niitä on usein.

”Kun kotiportista astuu jalkakäytävälle, pahimmassa tapauksessa voivat lähteä varpaat tai henki”, Takatalo sanoo.

Hän korostaa, että liikenteen vaarat ovat samanlaiset ympäri Helsinkiä, eikä asukkaiden huolikaan kerro siitä, ettei Kumpulassa saisi liikkua autolla.

”Vaikuttaa joka tapauksessa siltä, että liikennesäännöt unohtuvat liian monelta juuri tällä kadulla. Tässä kun ei kerta kaikkiaan voi ajaa viittä-kuuttakymppiä, eikä jalkakäytävä ole ajorata.”

Limingantie rakennettiin asuintalojen reunustamaksi kylätieksi aikana, jolloin autoliikennettä oli hyvin vähän. Nyt siitä on kuitenkin tullut monelle autoilijalle läpikulkuväylä, vaikka kadulla on läpiajokielto.­

Helsingin poliisin ylikomisario Jari Kaikko kertoo, että Limingantie on aikanaan rakennettu kapeaksi paikalliskaduksi ja on nykypäivän autoilijan näkökulmasta ahdas. Nopeusrajoitus on haluttu pitää alhaisena, koska kyseessä on asuinkatu, jolta on suora yhteys talojen pihoille.

Tilastojen mukaan kuluvan vuoden aikana poliisille on ilmoitettu vain yhdestä Limingantiellä sattuneesta liikenneonnettomuudesta. Myös läheisellä Intiankadulla on tapahtunut tänä vuonna vain yksi poliisin käynnin vaatinut liikenneonnettomuus.

Läheskään kaikki lievät peltikolarit ja vastaavat eivät tule poliisin tietoon, sillä osapuolet sopivat korvauksista paikan päällä saman tien, jolloin tiedot kulkevat suoraan kuljettajien vakuutusyhtiöiden välillä.

”Se selittäisi asukkaiden tekemien havaintojen ja poliisin tilastojen välisen ristiriidan”, sanoo Kaikko.

Kaikko tunnistaa silti hyvin Limingantien asukkaiden huolen. Vanhemmissa kaupunginosissa kadut ovat lähes alkuperäisessä muodossaan, hän kertoo. Silloin samantyyppiset ongelmat korostuvat.

”Asukkaiden kokemukset ovat kiistattomia, täysin ymmärrettäviä huolenaiheita. Tässä tapauksessa kaupungin lääke asiaan ovat olleet matala nopeusrajoitus ja töyssyt, mutta nekään eivät ole ratkaisseet kaikkea. Satunnainen kadun läpi ajava kuljettaja ei niistä välttämättä välitä.”

Kaikon mukaan asukkaiden kannattaa jatkossakin viestittää ongelmista Helsingin kaupungin suuntaan tahoille, jotka tekevät päätöksiä katujen rakentamisesta, liikennejärjestelyistä ja katujen ylläpidosta.

Helsingin poliisin näkökulmasta sekä Kumpula että Käpylä näyttäytyvät ”syvänä rauhan tyyssijana”, jonne poliisilla on tehtävien vuoksi asiaa ani harvoin.

”Partioimme myös Käpylä–Kumpula-alueella, mutta tehtävien painopisteet ovat enimmäkseen muissa kaupunginosissa”, Kaikko sanoo.