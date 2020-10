HS-Helsinki

Kolmen Parkinson-potilaan stand up -ryhmä haluaa lieventää sairauteen liittyviä häpeää ja pelkoa.

Matti Pärssinen, Jean-Paul Kaijanen ja Kristian Åberg ideoivat yhdessä materiaalia stand up -keikoille.­

Alkuun ei paljon naurattanut. Ikänsä jalkapalloa pelanneen helsinkiläisen Matti Pärssisen peli ei kulkenut enää entiseen malliin. Kolme vuotta aikaisemmin vasen jalka oli alkanut jäykistyä nivusista.

Autofirman leasingpäällikkönä työskennellyt Matti Pärssinen joutui jättämään työnsä sairauden vuoksi.­

Ensimmäinen lääkäri oli ollut sitä mieltä, että vaiva johtui futiksesta. Pärssinen sanoo tienneensä, ettei asia ole niin. Kun hän vihdoin pääsi neurologille, diagnoosi oli heti selvä.

”Jo kun astuin ovesta sisään, lääkäri oli varma, että se on Parkinsonin tauti”, Pärssinen kertoo.

Vaikka Pärssinen oli tiennyt, ettei kaikki ole kunnossa, diagnoosin saaminen oli pysäyttävää. Edessä oli suuri tuntematon.

”Piti itse alkaa selvittää, millainen sairaus on kyseessä”, Pärssinen sanoo.

Kristian Åbergille Parkinsonin tauti on merkinnyt lähes kaikista urheiluharrastuksista luopumista.­

Myös Kristian Åberg tiesi pitkään ennen diagnoosia, että jokin on pielessä. Tieto iskostui tajuntaan viimeistään silloin, kun Åberg juoksi halki Kööpenhaminan toukokuussa 2008.

”Aikaa maratoniin kului kuusi tuntia, en vain pystynyt juoksemaan kovempaa”, Åberg muistelee.

Kaksi vuotta myöhemmin Åbergilla diagnosoitiin Parkinsonin tauti. Hän oli osannut epäillä tautia, koska hänen isänsä oli sairastanut sitä.

Tv- ja teatterialan freelancerina työskennellyt Jean-Paul Kaijanen asui sairastuessaan Tanskassa.­

Jean-Paul Kaijasella sen sijaan oli parempi onni diagnoosin saamisen suhteen. Hänellä sairaus alkoi oireilla reilu kymmenen vuotta sitten vasemman käden tärinänä.

”Se ei ollut mitään pientä krapulatärinää, vaan kunnon vapinaa”, Kaijanen kuvailee.

Siskonmies oli lääkäri, ja Kaijanen pääsi heti parhaaseen mahdolliseen hoitoon.

Diagnoosien aikaan kymmenisen vuotta sitten Pärssinen, Åberg ja Kaijanen eivät vielä tunteneet tosiaan. Vuodet sairauden kanssa ovat tuoneet heidät yhteen.

”Me olemme hidas, jäykkä ja tärisevä eli Parkinson Bros.”, Kaijanen sanoo viitaten heidän stand up -ryhmänsä nimeen.

Sitten hän jatkaa pohtien, olisiko sittenkin parempi, että ryhmän nimi olisi Parkinson persons.

”Poliittisesti korrektein nimi olisi ehkä liikehäiriöhenkilöt”, Åberg arvioi pilke silmäkulmassa.

Stand up -ryhmä Parkinson Bros. esityksissä on usein toimintaa.­

Kolmikon keikat alkavat monesti samantyyppisellä sanailulla. Esityksissä tehdään Parkinsonin tautia tunnetuksi vääntämällä vitsiä sen oireista, hoidosta ja syistä.

”Sairaus on monelle arka paikka. Siksi olemme tarkkoja, että vitsit kohdistuvat vain meihin itseemme. Itseään saa haukkua”, Pärssinen sanoo.

Parkinson Bros. on Uudenmaan Parkinson-yhdistyksen toimintaa. Ryhmällä on monta tarkoitusta. Tiedotuksen lisäksi toiminta on jäsenilleen mitä oivallisinta kuntoutusta. Mielialaa nostavasta vaikutuksesta saa nauttia myös yleisö.

”Olen aina vääntänyt sairaudestani mustaa huumoria. Se auttaa rentoutumaan, kun minulla on jäykkä versio taudista”, Pärssinen sanoo.

Kristian Åberg kirjoittaa muistiinpanot useimmiten käsin, koska se on hyvää hienomotoriikan harjoitusta.­

Parkinson Bros. myös organisoi yhdistyksen jäsenille esiintys- ja kulttuuritoimintaa. Huumori ja muut kulttuuriset ”lääkkeet” purevat taudin oireista etenkin masennukseen.

”Seuraan keskustelupalstoja, joissa puhutaan Parkinsonin taudista. Siellä on aika paljon häpeää, surua ja pelkoa. Monet eivät kehtaa näyttää, että heillä on tämä sairaus. Jos näitä tunteita voi edes vähän lieventää, se on hyvä”, Åberg sanoo.

Åberg muistuttaa, että keskimääräisesti ihminen haluaa näyttää samalta kuin naapurinsa. Parkinsonin tauti taas muuttaa ajan mittaan ulkoista olemusta tavalla tai toisella. Åberg tietää hyvin, miltä se tuntuu.

Kristian Åbergille liikkeelle lähteminen vaikeaa ja kivualiasta.­

”Visuaalisesti näyttää, että olen kumarassa, mutta se on liike. Olen yli 180-senttinen, jos saan tämän kropan kammettua pystyyn. Mutta pakkoliike vääntää minut alas”, Åberg kertoo.

”Muulle [kuin tautia sairastavalle] yleisölle on hyvä kertoa, että vaikka joku kulkee kummallisessa asennossa ja puhuu epäselvästi, hän on silti täysissä järjissä.”

Esitystavaksi on valittu stand up ihan tarkoituksella.

”Jos näistä asioita puhuu vain vakavasti, ne eivät mene perille. Meidän keikkamme ovat valistusta kieli poskessa”, Åberg sanoo.

”Esityksemme on tapa liittää ihmisten yksityiset ongelmat yhteisöön. Samalla ne muuttuvat käsiteltäviksi. Keikalla voi huomata, että muilla on samanlaisia ongelmia.”

Keikkamateriaalin kehittäminen on koomikoiden mukaan suhteellisen vaivatonta. Elämä sairauden kanssa tuottaa arkeen viljalti koomisia hetkiä.

”Alkaen siitä, että pitää pukea vaatteet päälle. Hiljattain yritin lenkkisaunan jälkeen pukea kylpytakkia kosteannihkeälle iholle. Kyllä siinä aikamoinen väänteleminen oli”, Åberg sanoo.

Tällainen kohtaus on päätynyt mukaan myös keikkaohjelmistoon.

”Meillä oli yhdessä esityksessä pukeutumiskilpailu. Pari parkkista yritti onnettomasti vetää vaatteita päälle”, Pärssinen kertoo.

Pärssisellä huumori kukkii erityisesti hän veljiensä seurassa.

”Kerran teimme mökillä lettuja. Sanoin että minä voin vaahdottaa tuon kerman. Se menee minulta niin luonnostaan”, hän kertoo viitaten sairaudelle tyypilliseen vapinaan.

Ryhmän keikat ovat elämänmakuisia, eivätkä aivan viimeiseen asti hiottuja.

”Meillä on keikka yleensä siinä kohtaa, kun ammattilaisilla alkaa harjoittelu”, Åberg sanoo.

Esitysten tarkoitus on provosoida myönteisesti. Miehet haluavat kannustaa muitakin tulemaan esiin sairautensa kanssa.

Keskustelu kolmikon kanssa kääntyy tuon tuostakin vitsailuksi. Kaijanen kertoo, että hänellä on alkanut ääni mennä käheäksi. Se on surku karaokelaulannasta tykkäävälle.

”Pitäisi puhaltaa pillillä pulloon”, Kaijanen sanoo.

”Minä taas en sylje kuppiin”, Pärssinen ilmoittaa naama peruslukemilla.

Sutkautus tarjoaa oivan aasinsillan ihmisten yleiseen ennakkoluuloon. Monesti kuvitellaan, että vapiseva, epävakaasti liikkuva tai epäselvästi puhuva Parkinson-potilas on päihtynyt.

Eräs laitapuolen kulkija katseli kerran bussissa pitkään tutisevaa Åbergia ja tiedusteli sitten, mahtaako tällä olla pahakin krapula.

Ulkopuolisille ehkä hämmentävin sairauden oire on, että Parkinson-potilas voi menettää liikuntakykynsä aivan yllättäen.

”Puhutaan jäätyneestä jalasta tai liimajalasta. Et voi ottaa askeltakaan, tulee täydellinen hyytyminen”, Åberg kuvailee.

Näistä syistä moni tautia sairastava kuljettaa mukanaan korttia, jota voi näyttää, jos tavallisesta poikkeava olemus aiheuttaa väärinkäsityksiä.

Myös sairauden hoitoon käytettyjen lääkkeiden sivuvaikutukset tuovat oman säväyksensä elämään. Lääkkeet saattavat aiheuttaa esimerkiksi voimakasta väsymystä ja riippuvuuksia.

”Oli viihtyisää, kun palaverissa aina nukahti”, Åberg muistelee alkuaikoja lääkityksen kanssa.

Vähemmän miellyttävä kokemus oli, kun Åbergille tuli vastaavanlainen uinahdus auton ratissa. Hän törmäsi siltarumpuun ja auto pyöri volteilla metsään. Onnekseen Åberg vältti vakavamman loukkaantumisen. Pian sen jälkeen hän päätti jättää kokonaan ajamisen.

”Ei tämä ole kuitenkaan mikään syöpä. Tämän kanssa on yritettävä elää, vaikka sairaus muistutteleekin itsestään joka päivä”, Pärssinen sanoo.

”On katsottava, ettei tauti vie sinua. Pystyt ohjaamaan sitä, jos et toiminnallisesti, niin ainakin ajatuksellisesti. Huumori on ollut olennainen osa sairauden kanssa pärjäämisessä. Ilman sitä en varmaan olisi tässä.”