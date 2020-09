Vuosaarelainen Nina lupaa vanhan Lumiansa palauttajalle löytöpalkkion. Varastetussa puhelimessa on erikoislääkärien numerot ja tärkeä valokuva.

Vuosaaressa asuvan Ninan tärkeä puhelin on ollut teillä tietämättömillä elokuusta asti, ja nyt etsinnöissä auttavat kymmenet helsinkiläiset.

Nina esiintyy tässä jutussa vain etunimellään virkansa arkaluontoisuuden vuoksi.

Epileptinen poissaolokohtaus yllätti Ninan Vuosaaressa kauppakeskus Columbuksen edessä 10. elokuuta. Hän liikkui pyörätuolilla, koska hänen toinen jalkansa on amputoitu.

Ninan sylissä kulkee aina tummanharmaa laukku, joka jostain syystä päätyi maahan. Nina jatkoi matkaansa ilman laukkua ja ymmärsi sen olevan poissa vasta kohtauksen jälkeen.

”Olin sellaisessa poissaolotilassa sillä hetkellä, että havainnointikyky on ollut nolla.”

Laukku löytyi myöhemmin Pasilan poliisiaseman löytötavaroista. Avaimet, passi ja muut tavarat käteistä lukuun ottamatta näyttivät olevan tallessa. Puhelimen siniset kuoretkin näkyivät.

”Kun sain sen käsilaukun, olin aivan onneni kukkuloilla, että jes, sinistä näkyy, se on täällä.”

Ilo loppui lyhyeen, sillä laukussa oli pelkät puhelimen kuoret. Itse puhelinta laukusta ei löytynyt.

Ninan työn vuoksi puhelimessa on järeät suojaukset, joten puhelimen paikannus sovellusten avulla ei onnistu. Kyseinen puhelin on useita vuosia vanha, musta Nokia Lumia. Tarkkaa mallia Nina ei muista, mutta kuvailee puhelinta tavalliseksi älypuhelimeksi. Malli on luultavasti Lumia 520 tai vastaava.

Jälleenmyyntiarvoa puhelimella ei siis enää ole kuin nimeksi, jos sitäkään. Laite on silti Ninalle erittäin tärkeä kahdestakin syystä. Puhelimen muistiin on nimittäin tallennettu erikoislääkäreiden suoria numeroita, joita Nina tarvitsee saadakseen apua nopeasti.

Lisäksi puhelimeen on tallennettu tärkeitä muistoja, kuten viimeinen kuva ennen jalan amputaatiota ja myös ensimmäinen kuva operaation jälkeen.

Vuosaaressa jo lähes vuosikymmenen asunut Nina kertoo yrittävänsä elää amputaatiosta ja muista vaivoista huolimatta niin tavallisesti kuin pystyy. Yksi tärkeä asia on itsenäinen liikkuminen. Epilepsia tuo omat riskinsä, mutta tärkeintä on, ettei jää sohvan pohjalle, hän pohtii.

Nina vei tapahtumapaikan lähistölle etsintäkuulutuslappuja toivoen, että saisi puhelimensa vielä takaisin. Hän asetti jopa löytöpalkkion, 200 euroa.

Lapussa Nina kertoi myös, miksi puhelin on tärkeä. Paikalliset ymmärsivät laitteen merkityksen, ja lapusta otettu kuva on viime päivinä levinnyt nopeasti sosiaalisen median ryhmissä.

LUKIJAN KUVA Kuva Ninan kirjoittamasta etsintäkuulutuslapusta on kiertänyt viime aikoina sosiaalisessa mediassa.­

Nina itse ei käytä sosiaalista mediaa, mutta kuuli tutulta kioskimyyjältä kuvan etsintäkuulutuslapusta kiertävän sosiaalisessa mediassa. Paikallisten halu auttaa Ninaa saamaan tärkeät numerot ja kuvat takaisin on tuonut iloa kaiken harmin keskelle.

”Olen hirveän otettu siitä, että ihmiset ovat huolissaan ja haluavat auttaa.”

Puhelin on ilmoitettu kadonneeksi, joten mahdollinen löytäjä voi viedä sen poliisiasemalle. Sitä kautta lukittu puhelin löytää takaisin oikealle omistajalleen.