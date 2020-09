HS-Helsinki

Helsinkiläinen ranta on täynnä hylättyjä veneenraatoja – Surullisesta näystä tuli niin arkinen, etteivät ohikulkijat enää edes kiinnitä huomiota

Lauttasaarelaisella rannalla on veneenraatoja, joista moni on niin huonossa kunnossa, ettei niillä pysyisi enää pinnalla.

Lauttasaarelaisesta Särkiniemen rannasta on tullut hylättyjen soutuveneiden hautausmaa. Rannan tuntumassa on kymmenkunta venettä, joista useimmat näyttävät siltä, ettei niillä ole aikoihin soudeltu. Noin puolet paateista on sellaisessa kunnossa, ettei niillä pysyisikään enää pinnalla.

”Yksi rikkinäisistä veneistä on ollut jo vuosia laiturin alla. Vastarannalla olevista veneistä yksi taas on ääniään myöten täynnä romua”, kertoo lauttasaarelainen Jarmo Ruhanen.

”Oletettavasti veneenraadot ovat vain unohtuneet tai jätetty tarkoituksella ajatuksella, että kai ne joku korjaa ne pois.”

Veneet sijaitsevat aivan suositun rantareitin varrella, meren tuntumassa.

”Alueella ulkoilevat ihmiset eivät varmaan enää kiinnitä niihin huomiota. Omalle lähiympäristölleen tulee niin sokeaksi”, Ruhanen sanoo.

Yksi Särkiniemen rikkinäisistä veneistä vedessä laiturin alla.­

Hän pohtii, onko kyseiseen rantaan edes luvallista jättää veneitä. Siitä ei ole varma myöskään alueidenkäytön ja -valvonnan tiimipäällikkö Antti Mäkinen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

”Viereisen kesämaja-alueen yhdistyksen kanssa on sovittu venesäilytyksen pelisäännöistä. Valtaosa veneistä on kuitenkin todennäköisesti sellaisia, ettei säilytyksestä ole sovittu kaupungin kanssa”, Mäkinen sanoo.

”Jokamiehenoikeudella veneellä voi rantautua lyhytaikaisesti, mutta jos venettä haluaa säilyttää jossain pidempään, siitä pitää sopia maanomistajan kanssa.”

Ruhanen ei ole ainoa, joka on kummastellut huonoon kuntoon päässeitä veneitä. Niistä on Mäkisen mukaan tullut viestiä myös kaupungin sähköisen palautejärjestelmän kautta.

”Tarkastajat ovat käyneet paikan päällä ja yrittäneet selvittää kenen veneitä ne ovat. Paikalle on myös jätetty kehotuksia poistaa veneet”, Mäkinen sanoo.

Mäkinen kertoo, että kaupunki on ollut yhteydessä myös Särkiniemen mökkiläiset -kesämajayhdistykseen, jos siellä tiedettäisiin jotakin soutuveneistä. Tulokset ovat olleet toistaiseksi laihoja.

Hylättyjä veneitä Särkiniemen rannalla.­

Veneiden omistajia koskevan selvitysprojektin tekee hankalaksi se, ettei soutuveneen omistajan jäljille pääse venettä tutkimalla. Moottoriveneet pitää rekisteröidä, soutuveneitä ei.

”Käyttökuntoisia veneitä ei voi kuitenkaan lähteä suoraan siirtämään. Ne ovat jonkun omaisuutta, ja omistajalle pitää antaa ensin siirtokehotus ja sitä kautta sopia veneen siirtämisestä”, Mäkinen sanoo.

”Mutta jos katsotaan, että vene on jätettä eli jos käyttäjä on hylännyt sen, eikä se sovellu enää käyttöön, vene voidaan poistaa.”

Edellisestä tarkastuskäynnistä on Mäkisen mukaan jo aikaa.

”Nyt voisi taas olla aika käydä tarkastuksella”, hän sanoo.