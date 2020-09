HS-Helsinki

Oulunkylän asema on otollinen polkupyörävoroille: pyörää ei saa lukittua rungosta, ja osa pyörätelineistä sijaitsee pimeässä pusikossa katuvalojen tavoittamattomissa.

Byrokratian rattaissa ei aina pysy mukana virkakoneistokaan. Tämän huomasi oulunkyläläinen Petteri Katajisto, joka nosti viime viikolla esiin Twitterissä, että Oulunkylän aseman pyöräparkeissa olisi parantamisen varaa.

Asematunnelissa on tarjolla vain rengaslukittavia telineitä, ja osa telineistä sijaitsee pimeässä pöheikössä katulamppujen tavoittamattomissa.

”Pyöräpysäköintien turvattomuus on aika merkittävä pyöräilyn lisääntymisen este, jolle pitäisi tehdä jotain. Se ei pelkillä opasteilla parane, vaan pysäköintien pitää olla helposti käytettäviä ja turvallisia”, Katajisto sanoo.

Katajiston mielestä aseman pyöräparkkien turvallisuutta voisi parantaa runkolukittavilla telineillä ja riittävällä valvonnalla – joko ihmisvoimin tai kameroin. Puskien suojissa sijaitsevat telineet tarjoavat voroille turhan hyvät puitteet pyörien pihistämiselle.

Kenen vastuulla pyöräparkkien kunnostaminen sitten on?

Twitter-keskustelu aiheesta äityi kafkamaiseksi pallotteluksi, jossa vastuun väistivät ensin Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos HKL, sitten VR ja seuraavaksi Helsingin seudun joukkoliikenteestä vastaava HSL.

HSL puolestaan ehdotti, että aseman pyöräparkeista vastaa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala – joka asiaa selviteltyään riensi kertomaan, että pyörätelineet ovat kuin ovatkin ensimmäisenä vastuuta väistäneen HKL:n vastuulla.

Lopulta HKL myönsi vastuunsa.

Jopa Helsingin ja Espoon kaupunkien omistama Länsimetro kiirehti mukaan ketjuun lohduttamaan HKL:ää kertomalla, että myös Helsingistä Espooseen liikennöivän metron taustalla vaikuttaa monimutkainen ”himmeli”.

Miksi virkakoneiston on niin vaikea hahmottaa, kenen vastuulle asemien pyöräparkit kuuluvat, HKL:n palveluasiantuntija Eeropekka Lehtinen?

”Asemista osa on valtion maata ja osa kaupungin maata, ja niistä huolehtivat eri organisaatiot. Jokin osa asemasta saattaa esimerkiksi olla kaupungin ja toinen osa valtion vastuulla. Minun ymmärrykseni mukaan aiemmin HKL oli vastuussa metroasemien liityntäpyöräpysäköinnistä ja kaupunkiympäristön toimiala rautatieasemien liityntäpyöräpysäköinnistä”, Lehtinen sanoo.

Kesällä kaupunginhallitus päätti siirtää vastuun polkupyörien liityntäpysäköinnistä myös rautatieasemilla HKL:lle.

”Tällä tähdätään siihen, että asemien kehittäminen on tehokkaampaa ja selkeämpää. Vähän veikkaan, että meidän Twitterissä antamamme vastaus oli inhimillinen virhe, joka johtui siitä, että muutos on kohtalaisen tuore”, Lehtinen sanoo.

Oulunkylän aseman pyöräparkeissa on parantamisen varaa, Lehtinen myöntää.

”Kuten kuvissakin näkyy, pyöräpysäköinti siellä on vähän hämärän näköistä, ja telineissä lojuu valitettavasti rikkinäisiä pyöriä ja pyörän osia.”

HKL on laatinut suunnitelman, jonka mukaan vuosina 2021–2024 kaikkien Helsingin metro- ja rautatieasemien pyörätelineiden riittävyys tarkistetaan ja huonossa kunnossa olevat telineet kunnostetaan.

”Usealle asemalle on tulossa jokin uusi rakennushanke, mikä osaltaan vaikuttaa meidän pyörä­pysäköinti­hankkeisiimme. Tässä täytyy tarkastella, missä kunnostuksen tarve on suurin ja priorisoida, missä on suurin tarve esimerkiksi lisätä pyörätelineitä.”

Kun asemien pyörätelineitä aikanaan uusitaan, on vanhat rengastelineet tarkoitus korvata runkolukittavilla telineillä ja niiden ympäristöä siistiä.

Oulunkylän ongelmat esiin nostanut arkipyöräilijä Petteri Katajisto ei osannut odottaa, millainen virkakoneiston keskinäinen pallottelu asiasta lähtisi liikkeelle.

”Kyllähän se hieman hupaisalta vaikutti, kun loppujen lopuksi vastuutahoksi löytyi se, jota oli alkujaankin esitetty vastuutahoksi. Tämä keskustelu osoitti sen, että aika monta kokkia on tätä soppaa keittämässä”, Katajisto sanoo.

Katajisto työskentelee itsekin liikenneasioiden parissa, mutta hän nosti asian sosiaalisessa mediassa esiin yksityishenkilönä. Hän miettii, voisiko keskustelusta viranomaisille irvailun sijaan oppia jotakin.

”Jos vastuu on jakautunut kovin monelle eri taholle, voisiko asioita jatkossa hoitaa vähän keskitetymmin tai kehittää yhteistyömuotoja eri toimijoiden kesken”, hän pohtii.

” ”Somessa se tietysti sitten näyttäytyy tuollaiselta. Ymmärrän, että se varmasti huvitti ulkopuolisia.”

Twitter-viestiketju Oulunkylän aseman tilasta nosti esiin myös huolenaiheen: miten kaupunkilainen pystyy vaikuttamaan kaupunginosansa asioihin, jos hallintojärjestelmä näyttää epäselvältä jopa sitä hoitavan virkakoneiston osille?

HKL:n Lehtisen mukaan on toki hälyttävää ja ikävää, jos viestiketju jättää kaupunkilaisille tällaisen kuvan. Yleensä kaupunkilaisen palaute menee kyllä perille, ja reittejä on monia.

”Helsingin kaupungilla on ihan hyvä palautejärjestelmä, johon voi laittaa palautetta, jos sydämen päällä on jotakin. Sieltä palaute lähes poikkeuksetta ohjautuu oikealle taholle.”

Tässäkin tapauksessa palaute Oulunkylän aseman tilasta meni oikeaan osoitteeseen kohtuullisen nopeasti, Lehtinen lisää.

”Ihan samalla tavalla ketju voi edetä kaupungin sisälläkin. Helsingin kaupunki on kuitenkin todella suuri organisaatio. Siellä saatetaan hetki pallotella, että kenelle asia kuuluu.”

”Somessa se tietysti sitten näyttäytyy tuollaiselta. Ymmärrän, että se varmasti huvitti ulkopuolisia.”