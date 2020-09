HS-Helsinki

Samuli Ollila alkoi kahdeksan vuotta sitten rakentaa omaleimaista skeittiparkkia Helsinkiin – Nyt unohdetun filmistudion jäänteissä on alue, jollaista ei näe missään muualla

Etelä-Haagassa on harvojen tuntema betoninen skeittiparkki, jota skeittarit ovat vuosien ajan parannelleet. Puuhahenkilö Samuli Ollilaa harmittaa, että nyt vuosien työ tuhotaan, koska tilalle tulee kerrostaloja.

Kun helsinkiläinen Samuli Ollila alkoi rakentaa skeittiparkkia Etelä-Haagaan vuonna 2012, häntä pelotti lähikerrostalojen asukkaiden reaktiot. ”Olin huolissani, että tulee sanomista”, hän kertoo. Asukkailta on kuitenkin tullut kiitosta parkista, joka on erityisesti nuorten harrastajien mieleen.­

”Siitä on lähdetty, että se voi tapahtua milloin vaan. Periaatteessa koko ajan on odotettu, milloin tämä jyrätään.”

Etelä-Haagassa, Orapihlajatien vastaisessa puistossa kerrostalojen ja junaradan välissä, sijaitsee pieni itse rakennettu skeittiparkki. Puiden katveessa käy rullailemassa ja skuuttailemassa erityisesti lapsia ja nuoria.

Betoniparkin taru kuitenkin päättyy näillä näkymin ensi vuonna, sillä paikkaan on suunniteltu kerrostalojen rivistö.

Helsinkiläinen Samuli Ollila, 39, on yksi omaleimaisen skeittiparkin puuhahenkilöistä. Rakentaminen alkoi kahdeksan vuotta sitten, ja sen jälkeen parkkia on paranneltu vuosittain. Nyt näyttää siltä, että ensi vuonna puistossa skeitataan viimeistä kesää.

Samuli Ollilan mukaan skeittiparkin kanssa on menty päivä kerrallaan. ”Joka päivä on ollut voitto, kun ollaan saatu tässä olla.”­

”Vähän harmittaa, mutta ei tässä barrikadeille lähdetä”, Ollila sanoo.

Skeittiparkki sijaitsee teollisuustontilla, joka kaavoitetaan nyt asumiskäyttöön. Orapihlajatien ja Paatsamatien alueelle on suunniteltu asuinkerrostaloja, joissa on kerroksia neljästä kuuteen. Asemakaavaehdotus hyväksyttiin kesäkuun alussa.

”Rakentaminen alkaa aikaisintaan loppuvuodesta 2021”, PKS:n asuntorakentamisen yksikönjohtaja Esa Turkka YIT:ltä kertoo.

Haagaan on kaivattu erityisesti perheasuntoja, joista on ollut pulaa alueella. Suunnitelmassa pyritään säilyttämään puistoyhteys Orapihlajapuistosta viereiseen Alppiruusupuistoon. Skeittiparkin kohtalosta ei ehdotuksessa ole mainintaa, mutta kerrostalot on kaavoitettu sen päälle.

Samuli Ollila toi idean itse tehdystä skeittiparkista Etelä-Haagaan Ruotsin Malmöstä, jonka lähellä hän asui kymmenisen vuotta sitten. Aktiivinen skeittiporukka rakenteli betoniparkkeja, joita ei vielä silloin juuri ollut Suomessa. Joistakin skeittaajista tuli rakentamisessa niin taitavia, että he ryhtyivät tekemään sitä ammattimaisesti.

Puuhastelu oli hauskaa, joten Ollila halusi tehdä samaa täällä. Sopiva paikka löytyi läheltä silloista kotia. Skeittiparkki alkoi valmistua muutama kaari kerrallaan: kiviä, hiekkaa ja rojuja kasattiin alle, ja päälle kaadettiin kymmenen senttiä betonia.

Roni Järvensivu, 28, ja Alvar Hirvonen, 22, ovat olleet mukana rakentamassa skeittiparkkia jo usean vuoden ajan. ”Tämä on ainoa paikka, jossa oma ääni on ollut mukana rakentamisessa. Tasokkaita parkkeja on onneksi muuallakin”, Hirvonen sanoo.­

Skeittaajat hyödynsivät rakentamisessa myös paikalta löytyneitä tiiliskiviä ja lattiarakenteita, joilla on pitkä historia. 1930-luvulla skeittiparkin tilalla sijaitsi Jäger-Filmin elokuvastudio, joka kuitenkin lopetti toimintansa jo seuraavalla vuosikymmenellä. Sen jälkeen rakennus toimi Coca-Colan varastona, ja viimeksi se oli autotarvikkeita maahantuovan Kahan käytössä.

Ollila pitää skeittiparkkia ainutlaatuisena pääkaupunkiseudulla. Parkki on pieni mutta haastava, ja tiukat kaaret ovat nopeita ja hankalia skeitata. Monen uuden skeittipuiston kaaret ovat loivia.

”Tällaista ei ole muualla”, Ollila sanoo.

Betonisia, itse tehtyjä eli DIY-skeittiparkkeja alkoi ilmestyä Suomeen viime vuosikymmenen alussa. Aiemmin skeittipaikat olivat enimmäkseen vaneriparkkeja.

Orapihlajapuiston skeittiparkin kanssa samoihin aikoihin alettiin rakentaa myös Suvilahti DIY -skeittipuistoa, jonka pelastamiseksi purkutuomiolta on kampanjoitu kolme vuotta.

Parkki on kohdannut myös ilkivaltaa. Esimerkiksi harjan varret katkaistaan aina, jos niitä jätetään puistoon. ”Ja jos varsi paikataan kepillä, myös se katkaistaan”, Samuli Ollila kertoo.­

Pääkaupunkiseudulla on edelleen paljon skeittipuistoja, mutta niin on myös käyttäjiä. Monessa parkissa on väljää vasta myöhään illalla. Myös Haagassa riittää kävijöitä, vaikka paikka on pienemmän piirin tiedossa.

”Hyvin vähissä ovat ne kerrat, kun olisin yksin ollut täällä”, Ollila sanoo.

Samuli Ollilan mielestä skeittauksen kulttuuriin kuuluu se, että koko ajan keksitään ja opetellaan jotain uutta. Hyvässäkään puistossa ei jaksa skeitata loputtomiin, sillä tuttuihin kaariin turtuu.

”Jalkapallokenttä on jalkapallokenttä, ja se on siinä. Skeittiparkeissa se on vähän eri juttu.”

Orapihlajapuiston skeittiparkkia rakenneltiin ja hiottiin vuosittain vähän lisää, mikä toi lajiin vaihtelua. Purkutuomion lähetessä Ollila ja muut skeittaajat ovat etsineet jo jonkin aikaa uutta paikkaa parkille, mutta se ei ole kovin helppoa. Paikan pitäisi olla sellainen, ettei rullailu häiritse ketään ja ettei paikkaa heti jyrättäisi talojen tieltä.

”Toisaalta rakentamisen saa sitten aloittaa alusta, ja se voi olla loppujen lopuksi hauskempaa.”