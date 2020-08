HS-Helsinki

Myrskybongarit maailmalla kurvailevat mahtavien tornadojen perässä, mutta Suomessa paikalliset bongaajat jaksavat innostua jo muutamasta jyrähdyksestä.

Me suomalaiset olemme sääkansaa. Ei ole tilannetta, jota ei voisi piristää pienellä anekdootilla sateisesta kesästä tai paukkupakkasten ihmettelyllä. Sääennusteet ovat kesän luetuimpien uutisten joukossa, ja ukkosrintaman lähestymisen laskutapa kuuluu kansalaisen perussivistykseen. Tavallaan jokainen meistä on myrskybongari.

Suomessa on pieni, laskentatavasta muutamasta kymmenestä useisiin tuhansiin oleva sääilmiöistä erityisen kiinnostunut joukko. He ovat myrskybongareita. Näillä pohjoisilla leveyspiireillä bongailu on suurimman osan vuodesta sääkarttojen tutkiskelua ja pienempien puhurien ihmettelyä, mutta kesäisin harrastajilla pitää kiirettä.

Helsingissä asuva Aku Meriläinen, 24, kertoo autoilleensa ukkosmyräköiden perässä tänä kesänä runsaat pari tuhatta kilometriä.

Haastattelua edeltävänä iltana hän on ajanut Pohjanmaalta Helsinkiin oltuaan kuvaamassa ukkosia Pietarsaaressa ja Evijärvellä. Harmillisesti kovimmat rajuilmat jäivät tällä kertaa näkemättä, kun ukkonen ei sääolojen vuoksi päässyt voimistumaan.

”Enemmän on tullut tehtyä näitä hukkareissuja”, Meriläinen sanoo.

Kuopioon hän ajoi heinäkuussa ukkosen toivossa, mutta takaisin oli käännyttävä, kun tutkat näyttivät pelkkää harmaata pilvimassaa. Aikaisemmin monen sadan kilometrin hukkareissut olisivat harmittaneet, mutta nykyään Meriläinen osaa jo ohittaa pahimman turhautumisen.

Tämä on osa lajia, sillä vaikka säätä ja rajuilmojen syntymistä voi ennustaa, koskaan ei voi olla täysin varma, miten sääolot lopulta kehittyvät.

Aku Meriläisen haaveena on ammatti lentäjänä. Sääharrastuksesta on hyötyä myös lentosään opettelussa.

Meriläinen on cheissaaja. Se on myrsky­bongarien käyttämä nimitys harrastajista, jotka lähtevät ”jahtaamaan” myrskyjä. Suomen mittakaavassa myrskyjä on vain hyvin harvoin tarjolla. Valtaosa bongareiden jahtaamista sääilmiöistä ovat kotoisia rajuilmoja, yleensä ukkosia, jotka liikkuvat nopeasti ja kestävät muutamia tunteja.

Jokaisella cheissaajalla on jokin oma juttu, jonka perässä he ovat valmiita matkustamaan satojakin kilometrejä ilman varmuutta onnistumisesta. Meriläiselle ne ovat juuriukkoset, joita hän pyrkii kuvaamaan kesäkaudella eri puolilla Suomea.

Järjestynyt myrskybongaus sai alkunsa Suomessa 2000-luvun alussa, kun Suomen tähtitieteellinen yhdistys (Ursa) aloitti oman ryhmän nimenomaan rajuilmojen tutkimisesta ja dokumentoimisesta kiinnostuneille harrastajille.

Mobiili-internetin kehittyessä harrastajamäärät ovat pikkuhiljaa kasvaneet, ja nykyisellään myrskybongauksesta kiinnostuneita on jo useita satoja. Pienimmillään bongailu voi olla lähestyvän ukkosrintaman ihastelua, mutta yleensä bongaamisesta puhuttaessa tarkoitetaan erilaisten sääilmiöiden syvempää tarkastelua, kertoo Janne Kommonen. Hän on toiminut Ursan myrskybongausryhmän aktiivina sen perustamisesta lähtien.

Yksinkertaisimmillaan myrskybongailua varten tarvitsee vain puhelimen tai tietokoneen , josta voi seurata reaaliaikaisesti erilaisia sääpalveluja, kuten sadetutkaa. Kuvaamisen voi mielensä mukaan hoitaa puhelimella tai järjestelmäkameralla.

”Rahaa tähän saa uppoamaan niin paljon, kun sielu sietää”, Kommonen naurahtaa.

Laitteita tärkeämpää, tai ainakin yhtä tärkeää, on perusmeteorologian ymmärtäminen. Myös turvallisuudesta tulee huolehtia.

”Missään nimessä ei mennä suin päin sateenvarjon kanssa ottamaan sitä salamaa vastaan.”

Viime kesät ovat olleet suomalaisille ukkosbongareille epätoivoisia, jos näin voi sanoa. Kymmeneen viime vuoteen on mahtunut vain yksi huippulukemiin yltänyt kesä maasalamoiden määrissä, kun muina vuosina on jääty keskimääräisiin tai selvästi niitä pienempiin mittaustuloksiin. Keskimäärin Suomessa on totuttu näkemään kesän aikana noin 135 000 maasalamaa. Ne ovat juuri niitä salamoita, joista näkee sosiaalisessa mediassa komeita kuvia ja jotka voivat maahan iskeytyessään hajottaa puita tai aiheuttaa tuhoja.

Ennätyskesänä 2014 salamoita mitattiin jopa yli 200 000. Tänä kesänä salamoita oli heinäkuun loppuun mennessä mitattu alle 40 000.

Meriläinen on tuntenut tämän nahoissaan. Kuvattavaa on ollut vähänlaisesti, ja monet keikat ovat osoittautuneet vesiperiksi. Niin kävi esimerkiksi aiemmin kesällä, kun Meriläinen oli matkalla Kuopioon kuvaamaan mahdollista ukkossolua.

”Ehkä tämä mielenkiinto liittyy siihen, ettei ole liian helppoa”, Meriläinen pohtii.

Tummat pilvet nousivat Helsingin Eiranrannan kupeessa kesällä 2016.

Meriläisen kiinnostus salamoiden jahtaamiseen sai alkunsa rajusta ukonilmasta. Vuonna 2010 Suomea koetteli ennätyksellinen hellekesä, joka näkyi myös voimakkaina rajuilmoina. Yksi niistä oli elokuun alussa Sotkamossa Meriläisen mökin pihapiiriä riepotellut Lahja-myrsky.

”Se kaatoi metsää paljon mökin pihapiiristä. Maisema muuttui tosi paljon ja muistuttaa edelleen siitä, mitä tapahtui. Se oli jotain ihan muuta.”

Maasta repeytyneet puut saivat Meriläisen uteliaisuuden heräämään. Jälkeenpäin hän on hankkinut vuoden 2010 sääkarttoja ja saanut niiden kautta selkoa rajuilman synnystä.

”Kaakosta tuli pitkä lämmin virtaus, joka mahdollisti, että erittäin kosteaa kuumaa ilmaa pääsi majailemaan Suomen ylle. Tilanne puhkesi suotuisalla tavalla.”

Myrskybongaaminen on suurilta osin juuri tätä. Karttojen, sääsovellusten ja taivaan tuijottelua. Meriläisen aamun heräämisrutiiniin kuuluutärkeimpien sääsovellusten läpikäynti. Sitä kautta hän näkee nopeasti, onko jotain kiinnostavaa mahdollisesti kehittyvillä.

Karttojen ja säämallien ymmärtäminen vaatii rutkasti pohjatyötä. Meriläisen puheessa vilahtelee tuon tuostakin jokin maallikolle tuiki tuntematon säätermi tai ilmiö, joita hän selventää sujuvasti.

Vaatiko harrastus koko elämän omistamista meteorologialle ja fysiikan lakien tenttaamiselle?

Ei sentään, Meriläinen rauhoittelee.

”Mä oon sellainen ihminen, että jos innostun jostain, en voi oikein olla selvittämättä lisää ja lisää ja olemaan menemättä syvemmälle siihen aiheeseen.”

Välillä netin tutkimusretkiin on mennyt kokonaisia päiviä, kun uutta tietoa on tarjolla lähes äärettömiä määriä.

Meriläinen ei aina juokse pelkkien ukkosten perässä, vaan häntä kiinnostavat myös muut sään ilmiöt ja kameran rullalle tallentuu ihan vain kauniita pilviäkin.

Meriläisen perehtyneisyyttä selittää myös se, että hän on aiemmin opiskellut yliopistossa maantiedettä ja sivuaineena meteorologiaa. Omat urahaaveet kuitenkin suuntaavat toisaalle, sillä Meriläinen haluaa yläilmoihin. Tähän mennessä ovet Suomen ilmailuopistoon eivät ole auenneet, mutta hän aikoo yrittää vielä kerran.

Tänä kesänä Meriläisen oli tarkoitus matkustaa Yhdysvaltoihin bongaamaan sikäläisiä myrskyjä. Matka peruuntui koronaviruksen vuoksi, mutta unelma ison myrskyn näkemisestä on edelleen olemassa.

”Kyllä kun supersolu-ukkosen alle pääsee, se on kaikkein hienointa – tornadolla tai ilman. Jos saisi kuukauden ajan Keskilännessä ajella, en tiedä, jaksaisikohan sitä enää Suomessa sen jälkeen cheissata.”

Supersolulla tarkoitetaan ukkospilviä, johon liittyy voimakas pyörivä liike pilven keskiosissa. Muodostuakseen supersoluksi ukkospilvi tarvitsee tarpeeksi tuuliväännettä. Eli eri korkeuksissa tuuli puhaltaa eri suuntiin kovalla nopeudella.

Hyvinkin voimakkaiksi kehittyvät supersolu-ukkoset ovat paljon pitkäikäisempiä kuin tavalliset ukkoset ja usein myös tuhoisampia.

”Voimakkaat ukkoset ja upeat pilvimuodot ovat ehdottomasti minun juttuni . Tornadoja en ole koskaan nähnyt, eikä niitä oikein osaa kaivata.”

Voimakkaimmat ukkoset Meriläinen on kohdannut ulkomaanreissuillaan Etelä-Euroopassa. Esimerkiksi Barcelonassa hän on ollut katsomassa supersolu-ukkosta, joka kasteli porukan totaalisesti.

Mahdollinen supersolu-ukkonen lähestyi Barcelonaa vuonna 2018 heinäkuussa.

”Jonkinlaisia tunnelmia mä varmaan etsin. Sitä, että kaikki on kohdallaan.

”Kyllä taitaa Viron puolelle jäädä nuo ukkoset”, Meriläinen sanoo ja osoittaa meren päällä näkyviä pilviä Helsingin Eiranrannassa.

Tällä samalla paikalla Meriläinen seisoi elokuussa 2017, kun Kiira-rajuilma teki tuloaan. Puuskissa Kiiran tuulen nopeudeksi mitattiin 32,5 metriä sekunnissa. Kovat tuulet aiheuttivat vahinkoja Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa. Helsingissä Kiira riepotteli erityisesti Flow-festivaalin telttoja ja rikkoi muun muassa Sanomatalon lasista julkisivua.

Kiinnostus myrskyjen jahtaamiseen syntyi Meriläiselle jo lapsuudessa, kun hänen isoisänsä kertoi tarinoita Sotkamon mökkipaikalla riehuneista rajuilmoista.

Kiira on yksi niistä rajuilmoista, joka on jäänyt pysyvästi mieleen myös Meriläiselle. Hän oli sääkarttoja tutkiessaan nähnyt Kiiran saapumisen jo 10 päivää aiemmin.

”Kirjoitin itse siitä ennusteen erääseen Facebook-ryhmään, ja se toteutui hyvin lähelle sitä, miten olin itse järkeillyt tilanteen. Se on varmasti ollut yksi kohokohta.”

Tälläkin kertaa ennustus osuu oikeaan. Taivaanrantaan kerääntyneet pilvet pysyvät Suomenlahden tuolla puolen, eikä Helsinkiin saada edes kaukaista jyrinää.