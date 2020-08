HS-Helsinki

Töölöläiskadun reunakiviin ilmestyi käteviä merkintöjä, joiden alkuperästä kaupungilla ei ole tietoa.

Väinämöisenkadun pohjoisosa Etu-Töölössä on saanut uuden ilmeen. Asfaltti on vielä syvän tummanharmaata ja tiemerkintöjen maali tasaista.

Silmiinpistävin muutos on kuitenkin värikäs yksityiskohta: suojateistä varoittavat kirkkaat keltaiset merkit tien reunakiveyksessä. Huomiovärillä maalattu merkki on viiden metrin päässä suojatiestä, joten sen avulla autoilijan on helpompi pysäköidä juuri luvallisen välimatkan päähän.

Merkki itsessään on luvaton, eikä ainakaan kaupungin tekosia.

”Kaikista merkinnöistä löytyy päätös, ja sellaista päätöstä ei ole tehty”, sanoo liikenneinsinööri Elina Rundell Helsingin kaupungilta.

Kyseessä ei siis ole kaupungin kokeilu, vaikka merkintöjä kaupungilta tasaisin väliajoin pyydetäänkin.

Merkit on tehty reunakiviin ilmeisesti spraymaalilla.

Vastaavanlaisista reunakiviin maalattavista merkeistä keskusteltiin esimerkiksi vuonna 2008, kun viisi kaupunginvaltuutettua teki aloitteen valkoisten merkkien maalaamisesta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta pyysi asiaan lausuntoja useilta tahoilta, kuten rakennusvirastolta ja pysäköinninvalvonnasta. Lausunnoissa todettiin, ettei viiden metrin välimatkan arviointi ole yleisesti niin haastavaa, että avuksi tarvittaisiin merkkejä. Lisäksi ongelmana olisi merkkien maalaus ja ylläpito, sekä myös näkyvyys talviaikaan.

Lopputulema oli, ettei tieliikennelaki edes tunnista ehdotettuja merkintöjä. Merkkejä ei tulkittaisi liikenteen ohjauslaitteena, joten asia siirtyi kaupungilla yleisten töiden lautakunnalle.

Yli kymmenen vuotta sitten merkinnät jäivät maininnoiksi kokouspöytäkirjoissa, eikä niitä otettu kaupungissa yleiseen käyttöön.

Nyt ainakin Väinämöisenkatu näyttää saaneen vuodesta toiseen puheenaiheeksi nousevat merkinnät. Osa merkeistä on tarkkareunaisia, kuin muotin avulla tehtyjä. Jotkut taas näyttävät vapaalla kädellä suihkutelluilta.

Ne on luultavasti maalannut joku aktiivinen kaupunkilainen, Rundell arvelee.

”Mutta tällaisia merkkejä ei ole liikennelaissa, ja sellaisia ei saa merkata.”

Merkit eivät siis jää pysyviksi, sillä kaupungin kunnossapito poistaa luvattomat merkinnät tiestä.