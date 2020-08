HS-Helsinki

Keskellä Helsinkiä on autiosaari, jonka viimeiset asukkaat hylkäsivät yllättäen – Maarit Verronen selvitti saaren mysteerejä ja ymmärsi, että alue pitää jättää rauhaan

Kirjailija Maarit Verronen on kirjoittanut Varjosaaresta kirjan. Hän tietää, että arvoituksellisella saarella oli alun perin huvittavan oloinen nimi: Pikku Pässi.

Varjosaari on pieni autiosaari keskellä Helsinkiä. Siellä on edelleen talon kivijalat näkyvissä. Mitä saaren viimeisille asukkaille ja heidän talolleen tapahtui?

Maarit Verronen nousee soutuveneestä Varjosaaren rantaan ja kävelee saaren keskellä olevalle kalliolle. Sieltä näkee Arabianrannan talot ja lahden vastarannalla olevan Kivinokan ja Kulosaaren kartanon venesataman. Kalasataman kaksoistornit siintävät puiden takana.

Varjosaari on keskeisellä paikalla Kulosaaren vieressä, mutta melko harva siellä on käynyt. Se on autiosaari, jonne ei pääse kuin pienellä veneellä tai talvella jäitä pitkin. Saari on pieni, ja sen kävelee ympäri parissa minuutissa.

Paikan keskeisestä sijainnista kertoo se, että lähimmälle metroasemalle on noin 400 metriä.

Verronen on palkittu ja Finlandia-ehdokkuuksia saanut kirjailija, joka on perehtynyt Varjosaaren tarinaan.

”Vielä vuonna 1968 saaressa oli talo ja virallisia asukkaita. Se oli Helsingin kaupungin vuokratalo, jossa asui yksi pariskunta sekä kaksi leskeä. Taloon oli vedetty sähköt 1950-luvun alussa, mutta vesijohtoa ei saareen koskaan tullut”, Verronen kertoo.

Maarit Verronen tietää, että kiviportaiden alla on saaren vanha kaivo.

Verronen esittelee saaren keskellä olevia kivijalkoja. Siinä on ollut saaren ainoa talo. Kiviportaat johtavat rantaan. Verrosen mukaan kiviportaiden alla on ollut saaren ainoa kaivo.

Varjosaaresta on vain parinkymmenen metrin matka viereiseen Leposaareen, joka on kulosaarelaisten hautausmaa. Vanhoista ilmakuvista näkee, että vielä 1960-luvulla Varjosaareen meni kapea kävelysilta Kulosaaresta.

”Silta purettiin vuosien 1968 ja 1969 välisenä talvena, jolloin viimeiset asukkaat olivat saarelta poistuneet. Silta oli silloin jo hyvin huonokuntoinen.”

Verronen on kirjoittanut saaresta kirjan Varjosaari – piilossa keskellä Helsinkiä (Reuna, 2019). Kirjassa hän kertoo, että ensimmäiset vakituiset asukkaat tulivat Varjosaareen samoihin aikoihin, kun Kulosaaren huvilakaupunki perustettiin 1900-luvun alussa.

Kulosaaren vieressä oleva Varjosaari hylättiin vuonna 1970.

Vuonna 1908 laivanrakentaja Mats Nyström hankki saaren, ja hän vietti saaressa perheineen useita kesiä. Nyströmin aikana saareen rakennettiin myös talo.

1920-luvun alussa huvilakaupunkiyhtiö hankki saaren takaisin ja ryhtyi majoittamaan sinne työntekijöitään. Saarelle muuttivat Erik ja Elin Sommardahl sekä heidän poikansa Georg. Sommardahleista tuli saaren pitkäaikaisia asukkaita. Erik oli merimies, ja hän työskenteli Kulosaaren huvilakaupungin höyrylautan matruusina.

”Siihen aikaan kaupungista pääsi Kulosaareen veneillä. Kun rakennettiin silta, matruuseista tuli siltavahteja.”

Myöhemmin 1920-luvulla Varjosaaren taloa remontoitiin, ja siihen rakennettiin kolme huoneistoa.

”Alakerrassa oli kaksi asuntoa ja vintillä yksi huoneisto. Asunnot käsittivät kamarin ja keittiön. Lisäksi asunnossa oli yhteistä kellaritilaa.”

Talon alkuperäiset piirustukset. Piirtänyt Mats Nyström vuonna 1908.

Verronen on jäljittänyt talon alkuperäiset piirustukset.

”Ne löytyivät talon rakennuttajan suvun hallusta. Tavoitin miehen, jonka isoisän isoisä oli talon rakennuttaja Mats Nyström. Hän löysi piirustukset jostain vanhasta arkusta.”

Verronen on tutkinut myös vanhoja karttoja ja etsinyt niistä mainintoja Varjosaaresta.

”Vuonna 1692 Samuel Brotherus laati kartan, johon oli merkitty kaksi saarta Kulosaaren pohjoispuolelle. Ne olivat nykyinen Varjosaari ja Leposaari, vaikka kartassa ei mitään nimiä ollutkaan mainittu. Sata vuotta myöhemmin ilmestyi kartta, jossa Leposaari oli nimetty Bässholmiksi. Ehkä siellä laidunnettiin lampaita”, Verronen pohtii.

Lue lisää: Noin 300 vuotta vanha kartta Oulunkylästä on yhä yllättävän tarkka verrattuna nykyhetkeen – Kiitos kuuluu Samuel Brotherukselle, joka kartoitti Uuttamaata hengenvaarallisissa oloissa

Varjosaari siirtyi Helsingin kaupungin omistukseen vuonna 1928. Silloin saari tosin tunnettiin vielä nimellä Pikku Pässi. Viereisen Leposaaren nimi oli Iso Pässi. Vuoden 1946 suuren alueliitoksen yhteydessä nimet muutettiin, sillä Helsingissä oli jo entuudestaan samannimiset saaret.

”Saarille keksittiin uudet nimet. Hautausmaasaari sai sille sopivan nimen Leposaari, ja sille tuli sovelias kaveri Varjosaari.”

Verronen on viehtynyt pieniin autiosaariin. Ennen Varjosaarta hän perehtyi Sulhaseen. Se on samankaltainen asumaton pikkusaari Lapinlahden edustalla Länsiväylän varrella. Verronen on kirjoittanut kirjan myös Sulhasesta.

”Minua kiinnostavat unohdetut kaupunkitilat, jotka ovat lähellä kaikkia mutta kuitenkin erillään muusta kaupungista.”

Verronen leikki taannoin ajatuksella, että julistaisi jonkun paikan itsenäiseksi. Sen pitäisi olla lähellä, enintään puolen kilometrin päässä metroasemasta. Lisäksi sen tuli olla autio, jotta ei tule naapuririitoja.

”Kaksi kohdetta löytyi. Ne olivat Sulhanen ja Varjosaari.”

Verrosella on mielessä myös kolmas saari, josta hän kenties haluaa kirjoittaa tulevaisuudessa. Sen nimeä hän ei vielä halua paljastaa.

Kasvillisuuden alta näkyy vanhan talon kivijalkoja.

Mutta mitä tapahtui saaren viimeisille asukkaille ja heidän talolleen? Saari autioitui 1960-luvun lopulla, kun asuintalo rapistui, eikä siitä enää pidetty huolta.

”Se ei ollut enää ajanmukainen. Kaupunki yritti vielä vuokrata sitä, mutta ilmeisesti kukaan ei ollut kiinnostunut. Talo hävitettiin toukokuussa 1970.”

Talo paloi. Mutta on epäselvää, syttyikö se vahingossa vai poltettiinko se tahallaan. Verronen osoittaa keskellä saarta olevia vanhoja puita, joissa on edelleen palon jälkiä nähtävillä. Palo on varmasti näkynyt kauas.

”Ympäri Vanhankaupunginlahtea oli lukuisia tulipaloja keväällä 1970. Lahden pohjukassa oli laaja ruovikkopalo. Myös Varjosaaressa joku laitapuolen eläjä oli sytyttänyt ruohikkopaloja. Toukokuun lopussa talo oli ilmiliekeissä, ja palokunta hälytettiin paikalle. Kun palokunta pääsi saareen, siellä oli myös väkeä, joka oli pestattu purkamaan taloa. Jäi avoimeksi, kuka talon lopulta sytytti.”

Asukkaiden poistuttua saarella on ollut epävirallista asutusta. Siellä on majaillut muun muassa asunnottomia. Edelleen saaressa on jälkiä poltetuista nuotioista.

”Syystalvella 1977 eräs pariskunta asui Varjosaaren rannassa veneessä. Jotain omituista tapahtui. Nainen löydettiin veneestä paleltuneena kuoliaaksi. Mies löydettiin jään alta. Ei tarkkaan tiedetä, mitä heille tapahtui.”

Kaupungilla ei tiettävästi ole erityisiä suunnitelmia Varjosaaren varalle. Kirjailija haluaisi saaren säilyvän nykyisellään: harvojen tuntemana ja autiona helmenä.

”Tämä on hyvä näin. Virkistysalue, jota ei erityisemmin hoideta. Koska tähän ympärille rakennetaan valtavasti, tällaisia alueita tarvitaan.”