HS-Helsinki

Laura Boxberg alkoi koostaa koukuttavia kuvapareja tutuista helsinkiläisistä paikoista verkkoon. Boxberg etsii ensin vanhan kuvan arkistosta ja kuvaa sitten paikan nykyasussaan. Hän yllättyi, miten juuri nuoret kiinnostuivat vaihtokuvista.

Helsingin yli 400-vuotinen historia pitää sisällään jos jonkinmoista aikakautta.

1800-luvun puoliväliltä saakka kaupungin vaiheita on dokumentoitu valokuvin, ja tämä arkisto on suurilta osin kaikkien selattavissa ja käytettävissä Helsingin kaupunginmuseon Helsinkikuvia.fi-palvelussa.

Palveluun ihastui myös helsinkiläinen Laura Boxberg, joka keksi käyttää kuvia omalla Instagram-tilillään.

”Olin ihastellut ja selaillut niitä kuvia jo pitkään ja miettinyt, että mihin niitä voisi käyttää”, Boxberg kertoo puhelimitse.

Lopulta idea tuli Firenzessä asuvalta kuvaajalta, joka jakoi sosiaalisessa mediassa vaihtokuvia historian ja nykypäivän välillä.

Boxbergin Helsinki eilen ja tänään -nimisen Instagram-tilin idea on pelkistetyn simppeli. Hän etsii historiallisten kuvien palvelusta mielenkiintoisia paikkoja ja rakennuksia, käy sitten kuvaamassa ne itse ja lataa kuvaparin tililleen yhdessä kuvan kohteen historiasta kertovan tekstin kanssa.

”Instagramin formaatti on niin kevyt, eikä sitä ole tarkoitettu pitkien tekstien lukemiseen. Yritän tarjota kuvien yhteydessä yhden kiinnostavan näkökulman tai faktan”, Boxberg kertoo.

Tilin seuraaja pystyy vaihtamaan kuvaa vanhasta uuteen yhdellä sipaisulla. Kuvien vaihtelu on Boxbergin sanoin ”hyvin koukuttavaa”. Hän kertoo myös yllättyneensä nuorempien seuraajiensa määrästä, tyypillisesti paikallishistoria kiinnostaa hieman varttuneempaa ikäpolvea.

Boxberg kuvaa puhelimellaan kaikki tilillään olevat nykypäivän kuvat.

”On niin kätevää kun voi ratikkamatkalta tai pyörän selästä hypätä pois ja käydä ottamassa kuvan.”

Yleensä hän kuvaa kohteita, joita itse haluaisi katsella ja joista voi oppia lisää. Jokaisen kuvaparin yhteydessä kerrotaan aina jokin paikallishistoriallinen yksityiskohta vaikkapa talon rakennusvaiheista tai entisistä asukkaista.

”En ole alunperin helsinkiläinen eikä minulla ole aiemmin ollut minkäänlaista Helsinki-suhdetta”, Boxberg sanoo.

Projektin kautta hänkin on oppinut nykyisestä kotikaupungista todella paljon uutta. Historioitsijan koulutuksesta on ollut myös hyötyä, kun hän on käynyt joitain kuvia varten läpi alkuperäisiä 1900-luvun asiakirjoja.

Seuraajilleen tekemän kyselyn perusteella vaikutti siltä, että kuvia ja historiallisia faktoja kaivattaisiin kovasti myös uusilta asuinalueilta, kuten Arabianrannasta, Kalasatamasta ja 1960-70-lukujen aikana rakentuneista lähiöistä. Mitä lähemmäksi nykyaikaa tullaan, sitä vähemmän on kuitenkaan olemassa historiallisia kuvia.

”Arkistot painottuvat hyvin paljon kantakaupunkiin.”

Mielekkäintä uuden oppimisen lisäksi Boxbergille on olleet useat keskustelut tilin seuraajien kanssa.

”Paikallishistoria kiinnostaa todella paljon ihmisiä, se ehkä yllätti”

Boxberg haluaa tilillään dokumentoida omalla tavallaan kaupungin muutosta. Kauhisteluun hän ei halua ryhtyä.

Hänen mielestään myös modernissa arkkitehtuurissa on paljon kiinnostavaa, eikä vanha ole aina automaattisesti parempaa.

”Potentiaalihan näissä Helsinki-kuvissa olisi melkein mihin vain, jos vain olisi aikaa”, Boxberg sanoo.

