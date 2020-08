Kontulan, Kivikon ja Vesalan alueille levittyvä Kivikon metsä on paikoin kuin Lapin erämaata. Ja sinne on todella vaivatonta mennä suoraan metroasemalta.

Juurakkoinen polku luikertelee kivisessä maastossa nousujohteisesti.

Muutaman askelman verran joutuu punnertamaan, jotta pääsee ylös kallion päälle. Käppyräisten mäntyjen oksat pyyhkäisevät repun pintaa.

Näkymät kallion laelta ovat kevyen puuskutuksen arvoisia.

Kivikon metsässä voi samoilla niin korpimaastossa kuin kosteassa kangasmetsässäkin. Kivikkoinen ja kallioinen maasto taas tarjoaa karuja näköalapaikkoja kaupungin katselemiseen.

Karu maasto tuo mieleen pohjoisen erämaat, mutta nyt ollaan vain reilun 10 minuutin kävelymatkan päässä lähimmältä metroasemalta.

Nämä Kontulasta alkavat mutta lähinnä Kivikon alueelle levittyvät metsät tunnetaan myös ”Kontulan Lappina”.

Kivisen ja kallioisen maaperän karuus sekä vaaleanpunaisina hehkuvat varvikot ja käppyräiset puut eivät edusta tavallista helsinkiläistä puistomaisemaa.

”Kontulan Lappi” muistuttaa ajasta, jolloin nykyinen Kontula oli vielä suomaata.

Tunnelma menee niin täydestä, että maisemaa on käytetty jopa esittämään todellista Lappia vuonna 1951 ilmestyneessä elokuvassa Rovaniemen markkinoilla.

Jokin silti erottaa tämän kaupunkimetsän todellisesta erämaasta: Täällä ei voi paeta liikenteen tasaista jylinää. Jossain puiden latvojen takana pauhaa Nelostie, ja mitä korkeammalle kapuat, sitä selvemmin se erottuu.

”Ilman tuota ääntä ei tietäisi, missä ollaan”, sanoo oppaaksemme metsäkävelylle lähtenyt Katariina Kaarlela.

Kaarlela on kävellyt näitä metsäpolkuja tutuiksi viimeiset viisi vuotta, jotka hän on asunut Kontulassa. Hänen kodistaan kävelee muutaman minuutin metsänreunaan, ja talvisin hiihtoladulle on matkaa alle puoli kilometriä.

Kontulan puolelta metsän reunalta tähyillessä luonto yhdistyy uudistuvaan kaupunkiin. Takana näkyvä nostokurki on Kontulan ostoskeskuksen läheiseltä työmaalta, jossa rakennetaan tornitaloja.

Helsingin maa-alueista lähes 40 prosenttia on kaupungin hallinnoimia viheralueita. Tieto on peräisin kaupungin kesäkuussa julkaisemasta Tilastotietoja Helsingistä -julkaisusta. Kaupunkialueella on helsinkiläisten käytössä yhteensä 4 800 hehtaaria metsää.

Kaupunkimetsä on hyvin omanlaisensa paikka vilkkaan kaupungin ja luonnonrauhan välissä. Kivikossa puiden latvojen välistä pilkottaa vähän väliä jokin asuinrakennuksen kattopelti tai tienpätkä. Kalliokumpareen päältä voi selkeällä säällä nähdä Vanhankaupunginlahden ylitse Pasilan tornille saakka. Talvella ympäröivä kaupunki tulee esille vielä voimakkaammin, kun puissa ei ole lehtiä.

Metsän lävitse kulkee valaistu noin neljän kilometrin pituinen hiihto- ja ulkoilureitti Kivikon lenkki. Pienempiä ja vähän isompiakin polkuja on kuitenkin metsässä lähes joka suuntaan. Niitä pitkin kulkemalla voi esimerkiksi löytää metsään kätkeytyviä luolia, epävirallisia nuotiopaikkoja ja vallihautoja.

Kivikon metsä pitää sisällään myös mittavan määrän historiaa. Alue oli osa 1900-luvun alussa rakennettua Viaporin maalinnoitusketjua. Sen jälkiä on yhä löydettävissä metsäpolkujen vieriltä.

Ensimmäisen maailmansodan aikaiset luolastot ovat yksin Kivikon metsän erityispiirteistä. Kuvan luola on yli neljä metriä korkea ja se jakautuu kahteen sivukäytävään.

Luolan suuaukon luona ilma tuntuu viileämmältä kuin muuten. Näkyvyyttä on muutama metri, sen jälkeen edessä on vain pimeyttä. Ylimääräisen valon avulla paljastuu, että luolan takaseinä on reilun kymmenen metrin päässä, mutta siitä haarautuvat sivuhuoneet jatkuvat pidemmälle.

Kaarlela on löytänyt kävelyretkillään metsästä jo viisi luolaa, joista tämä metsän keskellä oleva on suurimpia. Sodan aikaan rakennettuja luolia on käytetty alun perin miehistösuojina, ammusvarastoina ja esimerkiksi puhelinkeskuksina.

Katariina Kaarlela toivoo, että hänen lähimetsänsä heräisi eloon opasteiden ja kävelykierrosten avulla.

”Olisi kiva, jos täällä olisi jotain opasteita tai tietoa näistä rakennelmista”, Kaarlela huikkaa kävellessään vallihaudan ohitse.

Aikaisemmin metsässä on järjestetty kävelyretkiä, joilla on kerrottu alueen historiasta, mutta viime vuosina tällaisiakaan ei ole Kaarlelan mukaan ollut. Hän toivoisi, että kierrokset tulisivat takaisin ja samalla alueen luonto tulisi tutuksi kaupunkilaisille.

Yksi alueen erikoisuus on vanha tykkitie lähes Vesalan pientalojen takapihoilla. Tie ilmestyy esiin täysin yllättäen metsäpolun päätteeksi ja erottuu maastosta huomattavan hyvin. Vanha mukulakivinen tie on säilynyt yllättävän hyvässä kunnossa näihin päiviin. Mutta kuinkahan moni sitä kulkeva tietää, että kävelee Venäjän valtakunnan aikaan maahan ladottujen kivien päällä?

Näkymä mukulakiviselle tykkitielle Vesalan puolelta metsäaluetta.

Kolmituntisen kävelyretken aikana metsässä tulee vastaan vain harvakseltaan muita ihmisiä. Polkujen kunnosta päätellen meitä on täällä kuitenkin kulkenut roppakaupalla.

Maastopyörien renkaanjälkiä näkyy siellä täällä. Erään kumpareen päältä lähteekin nuori pyöräilijä hurjaan alamäkiajoon.

Osa metsänkävijöistä on tullut paikalle hyödyntääkseen metsän tarjontaa. Jakomäen puolella asuva Pasi Suomelainen kertoo olevansa liikkeellä jo seitsemättä päivää. Mukana kulkee marjapoimuri ja parin litran verran rasioita mustikoille.

Jakomäestä mustikkaan pyöräillyt Pasi Suomelainen on tyytyväinen tämän kesän marjasatoon.

”Nyt ne vasta isoja ovat”, Suomelainen kommentoi marjoja puskien keskeltä.

Tänä kesänä marjasatoa ei ole tarvinnut surkutella. Suomelainen on poiminut jo kodin pakastimen lähes täyteen.

Katariina Kaarlela jättää tällä kertaa mustikat pensaisiin, muutamaa suoraan suuhun kulkeutuvaa eväsmarjaa lukuun ottamatta. Mutta kantarelleja hän yrittää tähystää ympäristöstään joka askeleella. Muutama onkin jo kopahtanut kipon pohjalle.

”Kontulan Lappi” jakaantuu yhtenäisenä metsikkönä Kontulan, Kivikon ja Vesalan alueille.

Vesalaan osuu myös Helsingin luultavasti korkein luonnollinen kohta, kun kallio kohoaa aina reiluun 60 metriin. Vastaavanlainen kallioalue on myös Heikinlaaksossa.

Lähellä korkeaa kallionnyppylää voi nähdä röykkiöittäin pyöreäksi kuluneita kiviä. Ne ovat jäänteitä yli 10 000 vuoden takaisesta Yoldiameren rannasta, joka silloin kulki metsän kohdalta.

Metsäalue jatkuu Porvoonväylän ylityksen jälkeen Jakomäessä. Siellä sijaitsevat muun muassa alueen sotilasrakennelmia esittelevä Kaivantopuisto ja Yoldianmeren aikainen muinaisrantakivikko eli pirunpelto.

Lähellä Vantaan rajaa on vielä alueen kruununjalokivi. Vantaan Vaaralaan ulottuva suoalue Slåttmossen on Helsingin puolella luonnonsuojelualuetta ja upea keidas valtatien vieressä. Parinkymmenen metrin päässä Somerikkotieltä alkavat pitkospuut, jotka vievät suolle.

Märkä maa tuoksuu joka puolella, tupasvillojen varret huljuvat tuulessa ja hillan varpuja näkyy joka puolella. Marjoja ei kuitenkaan tällä kertaa ole näköpiirissä. Onko syynä innokkaat poimijat vai marjattomuus?

Jakomäen luonnonsuojelualue Slåtmossen on todellinen keidas kaupungin keskellä.

Muutaman kilometrin mittaisen kävelyreitin suon ympäri kiertää helposti vaikka pienten lasten kanssa. Pitkospuita pitkin astellessa voi kokea matkanneensa tyystin toiselle puolelle Suomea, mutta tälle keidassuolle pääsee helposti bussilla.

