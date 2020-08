HS-Helsinki

Matti Kinnunen on Helsingin katuja ”keräillessään” huomannut, että kantakaupungin ulkopuolella Helsinki on todella hyvä paikka pyöräillä. ”Pieniä hiekkateitä ja rauhallisia katuja on niin paljon kuin tarvitsee”, hän sanoo.

Helsingissä on yli 4 000 katua. Matti Kinnunen aikoo käydä fillaroimassa läpi ne kaikki.

Helsingin Kumpulassa sijaitsevasta A. I. Virtasen aukiosta kunnianhimoinen keräilyharrastus alkoi. Sieltä helsinkiläinen Matti Kinnunen hurautti polkupyörällään Aadolfinkadulle Kallioon.

Samana päivänä, 22. toukokuuta, Kinnunen kävi ajelemassa läpi vielä 11 muutakin a-kirjaimella alkavaa katua ympäri Helsinkiä. Pyöräilykilometrejä kertyi yhteensä 106.

Helsingissä on noin 4 200 katua. Kinnunen aikoo pyöräillä ne kaikki aakkosjärjestyksessä päästä päähän. Ilman koronavirusepidemiaa hän tuskin olisi moiseen urakkaan ryhtynyt.

”Olen asunut Helsingissä 30 vuotta ja koko ajan pyöräillyt täällä paljon. Viime vuosina olen kuitenkin innostunut maantiepyöräilystä”, Kinnunen kertoo.

”Kun epidemia tuli, en voinut lähteä kavereiden kanssa maantiepyöräilemään, ja yksin se on vähän tylsää.”

Toukokuussa kahvilatkin olivat vielä kiinni, joten Kinnunen ei voinut ottaa tavalliseen tapaansa määränpääkseen jotakin kivaa kuppilaa. Pyörän selkään hypätessään hän huomasi ajavansa koko ajan samoja reittejä. Oli siis keksittävä jotakin uutta.

Silloin hänen mieleensä sattui muistumaan juttu Korkeasaaren eläintarhan toimitusjohtajasta Sanna Hellströmistä. Siinä kerrottiin, että Hellström keräilee Helsingin katuja kävelemällä niitä läpi. Myös ainakin HSL:n viestinnän asiantuntija Johannes Laitilalla on meneillään vastaava projekti.

”Ajattelin, että jos ajan kaupungin kadut aakkosjärjestyksessä läpi, minulla on aina jokin paikka mihin mennä, kun haluan lähteä pyöräilemään. Ei tarvitse arpoa, ja näen uusia paikkoja”, Kinnunen sanoo.

Kinnunen katsoo aina netistä kaupungin listauksesta seuraavan kadun ja sitten kartasta, missä kaupunginosassa se sijaitsee.

”Periaate on, etten katso koneelta reittiä, vaan yritän ilman karttaa miettiä, miten sinne pääsee. Lähempänä sitten katson, missä päin kaupunginosaa katu on.”

Kinnunen pyrkii välttelemään sitä, että ajaisi aina samoja reittejä kaupunginosasta toiseen. Lyhimmän reitin sijaan hän saattaa valita kauniimman tai vaikkapa sellaisen, jonka varrella hän haluaa piipahtaa jossakin.

Vajaan kolmen kuukauden aikana a-alkuiset kadut ovat vaihtuneet b-kirjaimella alkaviin kadunnimiin. Kinnunen on tehnyt 42 keräilyretkeä ja ehtinyt ajaa läpi noin 200 katua.

”Tämä on hauska harrastus. Koko ajan näen uusia mestoja, vaikka olenkin jo 30 vuotta Helsinkiä pyöräillen kierrellyt. Samalla näen kaupungin muutoksen, uudet talot, katoavat maisemat, uudet radat ja tiet.”

” ”Sehän on yksi huumorin laji, että tekee jotakin pähkähullua tarpeeksi kauan niin, että se alkaa huvittaa ihmisiä.”

Tuttavapiirissä Kinnusen uusi harrastusprojekti on saanut hieman epäuskoisen vastaanoton.

”Kaikki kysyvät, montako niitä katuja on ja aiotko ajaa ne kaikki loppuun. Ja että oletko sinä ihan hullu”, Kinnunen sanoo.

”Ihmiset ottavat asian sillä tavalla humoristisesti. Tämän on tarkoituskin olla juuri sellainen projekti. Sehän on yksi huumorin laji, että tekee jotakin pähkähullua tarpeeksi kauan niin, että se alkaa huvittaa ihmisiä.”

Vaikka monet kavereista vaikuttavat uteliailta, Kinnunen ei ole vielä saanut ketään mukaan uuteen keräilyharrastukseensa. Eikä hän ole itsekään varma, tuleeko todella jonakin päivänä ajaneeksi läpi kaikki Helsingin kadut.

”On se tavoite, mutta niitä on niin paljon. Näyttää siltä, että yhden kadun pyöräilemiseen menee siirtymisineen noin kymmenen kilometriä. Jos sen kertoo 4 000 kadulla, siitä tulee 40 000 kilometriä”, Kinnunen laskeskelee.

”Jos ajattelee, että ajaisi 4 000 kilometriä vuodessa, siihen menisi kymmenen vuotta. Katsotaan nyt, riittääkö terveyttä ja ikää.”

Tähän mennessä Kinnunen on paahtanut katujahdissa noin 2 000 kilometriä. Talvella katukeräilyralli tulee kuitenkin vähenemään.

”Nyt on kivaa, mutta talvella voi olla vähän ikävää mennä Puistolan ja Vuosaaren väliä tai jotakin muuta lähiöstä lähiöön -matkaa”, Kinnunen sanoo.

Joinakin vuosina Kinnunen on pyöräillyt jopa 10 000 kilometriä, mutta luku on sisältänyt kaupunkiajelun lisäksi muutakin pyöräilyä, kuten työmatkoja ja maantielenkkejä.

”En voisi kuvitellakaan ajavani 10 000 kilometriä vuodessa vain näitä katuja.”

” ”Helsinki on tähän harrastukseen hyvä, kun tämä on tällainen pyöreä aika pieni kaupunki.”

Kinnunen pitää harrastuksensa kiireettömyydestä. Pysähtyä voi mihin haluaa, ja leikin voi jättää kesken silloin, kun siltä tuntuu.

”Voin todeta, että olen ajanut tänään 30 kilsaa, nyt ei enää huvita, joten menen kotiin. Jos taas lähtee maantiepyörällä jonnekin, vaikka Pornaisiin tai Mäntsälään, sieltä on pakko tulla takaisin se sama 50 kilometriä”, Kinnunen sanoo.

”Helsinki on tähän harrastukseen hyvä, kun tämä on tällainen pyöreä aika pieni kaupunki. Etäisyydet kaupungin laidalta laidalle ovat pieniä, korkeintaan noin 20 kilometriä. Ainoa pitkä matka on Sipoolta kähvelletylle Östersundomin alueelle. Se on kaukana.”