HS-Helsinki

Viljami Araviita on keskittynyt ompelemiseen, Matias Oksanen tekee muun muassa kuvaajan ja graafikon hommia ja T eli Tomi Antolinos on stylisti.

Parikymppiset miehet pyörittävät Helsingissä trenditietoisten tuntemaa yhteisöä, joka ompelee nuorille suunnattuja vaatteita. Heidän mukaansa Facebook on jo mennyt juttu, joten muotia myydään muualla.

Yksi pukeutuu huppariin, toinen virittää studiovaloja. Kolmas vahtii lopputulosta vieressä ja syö samalla croissanttia. Sörnäisissä, kerrostalon kellarin uumenissa, suunnitellaan jo huomista.

Kun kuuntelee hetken aikaa parikymppisten kaverusten anglismeja, itsensä voi tuntea ikälopuksi jo 33-vuotiaana.

Viljami Araviita, 20, Matias Oksanen, 21, ja Tomi Antolinos, 22, tekevät heti alkuun selväksi, että Tomi tunnetaan näissä piireissä paremmin nimellä T. Se on taiteilijanimi, jota on kuulemma käytettävä myös tässä jutussa.

Oksanen ja T ovat luoneet 2st4y7-nimisen vaatemerkin ja 247-yhteisön, johon kuuluu vajaa 10 luovan alan tekijää. He suunnittelevat ja ompelevat nuorille suunnattuja street-muotivaatteita, ovat valo- ja videokuvaajia, stylistejä, graafisia suunnittelijoita ja tuottajia, jotka tekevät musiikkia.

Virallisesti toiminta alkoi suunnilleen puolitoista vuotta sitten, mutta tarinan juuret kietoutuvat aikaan, jolloin T ja Oksanen alkoivat myydä toisilleen tuotteita Facebookin kansainvälisessä muotiryhmässä. He olivat tuolloin 15-kesäisiä.

”Se oli tavallaan meidän hustle. Teimme rahaa niin, että ostimme ja myimme kenkiä ja vaatteita esimerkiksi Ebaysta. Se oli sellainen junnujuttu”, Oksanen sanoo.

Viljami Araviita käyttää ompelukonetta taitavasti. Työn touhussa ovat myös T ja Matias Oksanen.

Yhteinen kiinnostuksen kohde johti ystävyyteen ja suomalaiseen Facebook-ryhmään, jossa muotia ja kaikkea siihen jollakin tasolla liittyvää sai puida omilla ehdoilla. Sittemmin, matkan varrelta, ympärille on löytynyt lisää samanhenkisiä nuoria, ja verkosto on yhdistänyt monta erilaista osaajaa toisiinsa. Araviita päätyi yhteisöön veljensä myötävaikutuksella.

”Broidin kautta kiinnostuin muodista ensimmäisen kerran. Sitä ennen olin vain pelannut fudista, enkä tiennyt mitään sen parempaa. Sitten veli alkoi hengaamaan siistien tyyppien kanssa ja kuuntelemaan Kanye Westiä. Siitä se lähti.”

Nyt Suvilahdenkadun kellarisohvalla istuessa Facebook tuntuu historialliselta monumentilta, jolla on täysin eri kohderyhmä kuin uutta vaatemallistoaan verkkokauppaan julkaisevilla parikymppisillä.

”Koemme, että Facebook on nuorisolle jo mennyt juttu. Instagram ja Youtube ovat meille paljon tärkeämmät platformit toteuttaa ja visualisoida meidän tekemistä. Siksi olemme päättäneet siirtyä kokonaan sinne”, vaatturiksi ja vaatesuunnittelijaksi opiskeleva Araviita kertoo.

” Usko käytännön tekemiseen on teoriaa ja pänttäämistä kovempi.

Hän on tällä hetkellä kolmen joukosta ainoa, joka käy koulua. Siitä huolimatta usko käytännön tekemiseen on teoriaa ja pänttäämistä kovempi. Araviita mainitsee äidiltään syntymäpäivälahjaksi saamansa ompelukoneen, jota hän ei vielä viisi vuotta sitten osannut käyttää.

”Sen jälkeen meni kaksi vuotta, ja ompelin esiintymisasuja artistille. Kaikki on mahdollista, jos haluat nähdä vaivaa ja opetella uusia asioita. Se on siitä kiinni.”

Lukion suorittanut ja Amerikassa vaihto-oppilaana ollut Oksanen kertoo hankkineensa omat taitonsa pitkälti Googlen ja Youtuben avulla, ryhmän Espanjasta kotoisin oleva T puolestaan kutsuu itseään nimellä ”high school dropout”.

Nuoret miehet edustavat kunnianhimoista intohimoille omistautunutta sukupolvea, jota on mahdotonta sovittaa muotteihin. Samaan aikaan he tiedostavat olevansa vasta uransa alussa. Siksi juuri lanseerattu ja lähes kokonaan käsin tehty vaatemallisto on suunniteltu enemmän portfolio- ja kokeilumielessä kuin rahankiilto silmissä.

”Tämä mallisto on osa kasvua, joka näyttää meidän suuntamme. Haluamme nähdä, mihin pystymme. Tästä tulee tulevaisuudessa sairas juttu”, T uskoo.

Kollektiivin yhteisenä tavoitteena on se, että jokainen ryhmässä oleva voi jossain vaiheessa työllistyä pestiinsä täysipäiväisesti. Toistaiseksi y-tunnusta ei vielä ole, mutta sen hankkiminen kuuluu ensi vuoden to do -listalle.

” Tavoitteena on se, että jokainen ryhmässä oleva voi jossain vaiheessa työllistyä pestiinsä täysipäiväisesti.

Niin ikään suunnitteilla on jo toinen vaatemallisto, joka on tarkoitus tuottaa Espanjassa, jonne T:llä on hyvät yhteydet. Luvassa on jotakin, mitä kukaan ei osaa odottaa. Vaikka nyt henkareilla lepää street-vaatteita, ensi vuonna tilalla voi olla vaikka haute couture -luomuksia.

”Koska kaikki on tehty käsin, mallisto on tosi limited. Verkossa myydään muutama tuote jokaista, minkä jälkeen emme aio tehdä samanlaisia lisää. Idea on se, että jokainen mallisto on rajoitettu”, Oksanen sanoo ja pahoittelee väsymystään. Viime yö meni uuden malliston parissa, eikä hän ole ehtinyt nukkumaan.

T ja Araviita kuvaavat kaveriaan monilahjakkuudeksi, joka osaa paljon ja oppii nopeasti. Paljon parempaa lahjaa ei haastattelupäivänä syntymäpäiviään juhlistava mies voi saada.

”Viiden vuoden päästä meistä kirjoitetaan jonnekin muualle kuin Helsingin Sanomiin”, T päättää.