HS-Helsinki

Lauttasaaren Vattuniemessä Humaus ry:n uintipaikan vieressä on kyltti, jossa on omaperäinen loru. Lukijan kuva.

Lauttasaaressa on vanha kyltti, joka runoilee ohikulkijoille nurmikon tallaamisen haitoista. Ovatko taulun käskyt voimassa vielä tänä päivänä?

Älä tallaa nurmikoita, älä puita vahingoita! Älä riko luonnon rauhaa, älä mellasta ja pauhaa!

Lauttasaaren Vattuniemessä kulkijoita kummastuttaa vanha kyltti, jossa on lorumuotoinen liuta erilaisia käskyjä. Nurmikoiden tallaamisen lisäksi kiellettyä on ainakin roskaaminen ja seiniin piirtely.

Ovatko taulun käskyt voimassa vielä tänä päivänä?

”Nurmikkoa saa tallata, mutta muuten ne ovat varmasti ajankohtaisia edelleen”, Helsingin kaupungin puistovastaava Päivi Apajalahti sanoo.

Runotaulut ovat todennäköisesti peräisin 1960-luvulta, jolloin niitä pystytettiin eri puolille pääkaupunkiseudun metsiä. Niillä haluttiin ohjata kaupunkilaisia liikkumaan luonnossa ympäristöä vahingoittamatta. Kaupunki uusi tauluja vuonna 1992.

Runotauluja on vielä jäljellä muutamia eri puolilla pääkaupunkiseutua. Helsingissä sellaisia voi nähdä Vattuniemen lisäksi ainakin Tullisaaren kartanopuiston yläparkkipaikan lähellä ja Matosaareen menevällä kannaksella Jollaksessa. Myös Talvipuutarhassa on säilytetty ainakin yksi runotaulu. Osa tauluista on kaupungin omistamilla ulkoilualueilla lähikunnissa.

Helsingin kaupunki ei ole kartoittanut kylttien nykytilannetta tarkemmin. Päivi Apajalahden mukaan tauluja on haluttu säilyttää muistona, sillä ne ovat osa historiaa.

”Mietimme, pitäisikö niitä tehdä jossain vaiheessa muutama lisää, jotta ne jäisivät elämään. Niissä on hyviä käskyjä edelleen, kuten lintujen pesien rauhaan jättäminen ja omien roskien kerääminen.”

Tauluissa on ollut useita erilaisia luontoaiheisia loruja, jotka on riimitellyt metsänhoitaja Mikko Pitkäniemi 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa.

Metsien runotauluja yksinkertaisempia ja pienempiä kylttejä asetettiin myös Helsingin uusille keskustanurmikoille 1800-luvun lopulta lähtien. Niillä kiellettiin nurmikoilla asteleminen.

”Sen ajan nurmikot eivät kestäneet tallaamista. Ne olivat vain katselemista varten, eikä niitä voinut kuluttaa”, Turun yliopiston maisematutkimuksen professori Maunu Häyrynen kertoo.

Puu-Käpylässä oli merkki, joka kielsi nurmikoiden tallaamisen. Joku on piirtänyt kylttiin niin, että siinä lukee ”nurmikoiden tallaaminen ei kiellettyä”. Helsingin kaupunginmuseon kuva vuodelta 1973.

Kiellot koskivat uusia keskuspuistoja, kuten Esplanadia, Kaivopuistoa ja Kaisaniemeä. Niiden lisäksi Helsingissä oli kansanpuistoja, joissa kaupunkilaiset saivat kävellä vapaammin.

Keskuspuistoissa ulkoilijoiden käytöstä ohjasivat kylttien lisäksi puistovahdit. He pitivät huolen siitä, että nurmikot pysyivät tallaamattomina.

”Puistokulttuuri oli helsinkiläisille uutta. Täytyi olla säännöt, mitä saa tehdä ja mitä ei”, Häyrynen sanoo.

Puistovahti Pavel Andrejeff Hait hätistää koiraa Runebergin esplanadin nurmikolta. Helsingin kaupunginmuseon kuva vuodelta 1908. Kuvan ottaja ei ole tiedossa.

Sotien jälkeen nurmikoiden perustamisessa alettiin käyttää uudenlaista tekniikkaa, joka teki nurmista kestävämpiä. Asenteet alkoivat vähitellen muuttua, ja puistoihin haluttiin piknikille ja ottamaan aurinkoa. Myös pallopelien, kuten nurmitenniksen ja jalkapallon, pelaaminen siirtyi kansainvälisesti nurmikentille.

Kestonurmea hyödynnettiin myös puistoissa, joten niitä ei enää tarvinnut vahtia. Kieltokyltit poistuivat nurmikoilta viimeistään 1970-luvulla, ja samaan aikaan katosi puistovahtien ammattikunta.