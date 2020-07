HS-Helsinki

Martti ja Kirsti Jantunen kotonansa Kumpulassa. Martti on pukeutunut matkoilta tuotuun päähineeseen.

Kirsti ja Martti Jantusten paritalon puolikkaassa tuntuu siltä kuin pääsisi pikaiselle kierrokselle maailman ympäri. Paperikauppa Putingin entiset omistajat ovat matkustaneet maailman ympäri ja perustaneet yhden Helsingin ensimmäisistä kasvisruokapaikoista.

Martti Jantunen kastelee Kumpulassa paritalon pihalla kuumissaan olevaa Ramona-koiraa puutarhaletkulla.

Jantunen on vasta palannut sekarotuisen Espanjan löytökoiran kanssa lenkiltä. Itse hän on ehtinyt suihkuun jo aikaisemmin, sillä aamu on alkanut koripallotreeneillä.

Ramonan toinen omistaja Kirsti Jantunen tulee pian pihalle vastaan ja tervehtii märkää koiraa.

Jantuset ovat tottuneet lämpöön. Vuodesta 2006 heillä on ollut toinen koti Espanjassa. Siellä he asuvat talvisin.

Jantusten kotona on käynyt toimittaja viimeksi 70-luvulla. Silloin heitä haastateltiin, koska he olivat kasvissyöjiä. Se oli siihen aikaan erikoista.

Toimittajan keskittyminen kuitenkin herpaantui, ja hän päätyi kuvaamaan pariskunnan kotia.

Niin meinaa käydä nytkin.

Jantusten paritalon puolikkaassa tuntuu siltä kuin pääsisi pikaiselle kierrokselle maailman ympäri. Eteisen seinällä on naamareita ja afrikkalaisen heimopäällikön hattu, jonka keskiosaa koristaa kuolleen linnun pää. Makuuhuoneen katosta roikkuu Kaakkois-Aasiasta tuotuja marionetteja. Erityisesti yksi niistä on kauhistuttanut Jantusten lapsenlapsia.

”Sanoin heille aina, että se on niin pelottava, että se pitää kaikki muut pahat henget poissa talosta”, Kirsti kertoo.

Ramona seuraa mukana ja höristää vanhoja korviaan, kun Martti kumauttaa tiibetiläistä äänimaljaa kevyesti puisella kapulalla. Puhe poukkoilee vuosikymmenten välillä rähjäisten hostellien kautta avoautoihin, dalai-lamaan ja puhuviin kissoihin.

Sellaisen keskellä unohtaa helposti, mitä oikeastaan on tekemässä.

Jantusten makuuhuoneessa pelottavat Marionetit pitävät pahat asiat loitolla.

Yhteisiä matkoja on kertynyt lähes sata. Jantuset ovat olleet naimisissa 53 vuotta, mikä tarkoittaa useampaa matkaa vuodessa. Parhaimmillaan yhden vuoden aikana on matkustettu kolme kertaa.

Moinen saattaisi nykyään herättää paheksuntaa. Lentämisen hiilidioksidipäästöjen on todettu vaikuttavan huomattavasti ilmaston lämpenemiseen. Turismi on turmellut paikkoja, ja Balin hiekkarannat ovat täyttyneet roskasta.

Toisaalta maailmankansalaisuudelle olisi kysyntää, kun pandemioiden ja rakenteellisen rasismin kaltaisia globaaleja ongelmia pitäisi ratkaista.

Vuonna 1968 ilmastohuolet häämöttivät kuitenkin kaukana tulevaisuudessa. Samana vuonna kansalaisoikeustaistelija Martin Luther King murhattiin, Tšekkoslovakia miehitettiin ja Apollo 8 lensi ensimmäisen miehitetyn lennon kuun ympäri.

Suomessa chinchillaturkkiin pukeutunut ja julkisuudessa viihtynyt matkailukeisari Kalevi Keihänen oli ryhtynyt järjestämään halpoja seuramatkoja. Hänen matkatoimistonsa Keihäsmatkat tuli tunnetuksi railakkaasta menosta ja lentojen pontikkatarjoilusta.

Jantuset olivat vastikään saaneet ensimmäisen lapsensa. Kirsti työskenteli somistajana ja Martti isänsä kirjakaupassa Kaarelan kirjassa. He päättivät lähteä ensimmäiselle yhteiselle lomamatkalle, Espanjan aurinkoon arkea pakoon.

”Silloin sanoin, että meidän on pidettävä joka vuosi vähintään kaksi viikkoa lomaa, vaikka olisi kuinka kiirettä töissä”, Martti sanoo.

Mutta kun Keihäsmatkojen kone laskeutui, Jantuset eivät jääneet monien muiden tapaan rannalle lojumaan. Aikaa oli viikko ja Marokko aivan vieressä. Olisi ollut harmi, jos se olisi jäänyt näkemättä.

Nuoripari ylitti lautalla Gibraltarin salmen. Sitten he jatkoivat peukalokyydillä Tétouaniin. Tiet olivat päällystämättömiä, ja välillä matka taittui muulivankkurin kyydissä.

He saivat autokyydin kaupungin ulkopuolelle maatyöläisten asunnolle. Siellä heille tarjottiin ruokaa ja viiniä. Tunnelma muuttui kuitenkin uhkaavaksi, ja pian käynnissä oli tappelu.

Jantuset livahtivat karkuun ja kävelivät 12 kilometriä takaisin kaupunkiin keskellä yötä. Koko matkan ajan heitä seurattiin autolla, joka kulki tiellä edestakaisin. Joka kerta auton valot nähdessään Jantuset menivät piiloon kaktuspuskien taakse.

Kokemus oli opettavainen. Samalla kummallekin oli selvää, ettei seuramatkailu sopinut heille. Vaikka kaikki ihmiset eivät olleet luotettavia, monet olivat, ja Jantuset halusivat tutustua matkoillaan muihinkin kuin suomalaisiin turisteihin.

Kellarissa on pinoissa pahvilaatikoita. Jokaisen kylkeen on kirjoitettu tussilla, mitä laatikko sisältää. Esimerkiksi: meriheinä, kissankarvoja, sulkia.

Ne ovat Kirstin aarteita.

Kellariin on varastoitu muitakin asioita vuosien varrelta. Kuten papereita, kortteja ja julisteita, joita on ollut myynnissä Kirstin perustamassa yrityksessä, Putingissa.

Hän perusti Putingin vuonna 1973 Hakaniemen kauppahalliin. Ensin liikkeessä myytiin Kirstin maalaamia emaliastioita ja puisia koruja sekä antiikkia. Suurin osa tavaroista oli kierrätettyjä. Se oli poikkeuksellista.

Pian ruvettiin myymään myös kortteja ja paperitavaraa. Ne kävivät hyvin kaupaksi, ja Martti luopui töistään kirjakaupassa.

Seuraavana vuonna Keihäsmatkat teki konkurssin, mutta Jantusten perheyrityksellä pyyhki hyvin.

Vuonna 1981 perustettiin myös vegetaarinen teehuone Putinki. Sekin oli Helsingissä poikkeuksellinen.

”Se oli alusta lähtien menestys, koska teimme sellaisia ruokia, joissa käytettiin paljon mausteita ja Välimeren seudun aineksia”, Martti kertoo.

Yritysten pyörittäminen oli kuitenkin perheellisille niin raskasta, että Jantuset myivät ravintolan muutaman vuoden kuluttua sen perustamisesta.

Kirsti Jantunen on entiseltä ammatiltaan somistaja. Kellariin on varastoitu kaikkea kissankarvoista meriheinään ja paperisilppuun.

Matkailu jatkui. Lomailua tärkeämpää oli kuitenkin vieraisiin kulttuureihin tutustuminen.

”Olen aina ollut kiinnostunut erilaisista rituaaleista: siitä, mistä ne tulevat ja millainen merkitys niillä on ihmisille”, Kirsti kertoo.

Esimerkiksi vainajien muistopäivä El día de Muertos on Meksikossa ilon ja riemun juhla, johon osallistuminen on ollut mieleenpainuva kokemus.

”Ihmiset tulevat sinne, tuovat haudoille kukkia, ruokaa ja juomaa ja viettävät aikaa vainajien kanssa. Se oli iloinen tapahtuma”, Kirsti muistelee.

Jantuset ovat kirjoittaneet tarinoita matkoiltaan järjestelmällisesti muistiin. Muistiinpanoista löytyy luultavasti esimerkiksi seuraavanlaisia hetkiä:

Avoautokyyti Perussa. Jantuset ovat matkalla lentokentälle, kun valkoisessa avo-Cadillacissa istuva mies tarjoaa heille kyytiä. Kuljettaja soittaa arabiankielistä musiikkia. Päässään hänellä on karvahattu, jonka eläimen häntä heiluu tuulessa. Matkan varrella piipahdetaan miehen kalatehtaalla.

Matka Namibian rajalta Botswanaan, Martin tädin luokse. Bussit eivät kulje, joten on pakko liftata. Jantuset tienposkessa peukalot pystyssä, valtavien matkalaukkujen kanssa. Tien varteen pysähtyy auto, jonka kyydissä on Kölnin aamutelevision toimittajia. He kertovat pysähtyneensä ainoastaan siksi, että Jantuset olivat matkalaukkuineen niin erikoinen näky.

Botswanassa Jantuset olivat tapaamassa Martin tätiä, joka oli maassa opettajana. Martti muistaa lapsuudestaan tädin Suomen-vierailut. Hän sai ensimmäisen kosketuksen vieraisiin kulttuureihin, kun täti opetti häntä laulamaan kwangalin kielellä.

Täti oli harras kristitty ja puhui usein siitä, kuinka hienoa työtä lähetyssaarnaajat tekevät käännyttäessään pakanoita kristityiksi. Täti oli rakas, mutta käännytystyötä Martti paheksuu.

”Sen pitäisi olla lainvastaista.”

Jälkikäteen Martti on lukenut tätinsä kirjoituksia ja yrittänyt ymmärtää tätä. Täti oli Jantusten tapaan kiinnostunut vanhoista tavoista ja rituaaleista. Kirjoitusten lukeminen on saanut Martin ajattelemaan, ettei täti ehkä sittenkään ollut niin jyrkkä, vaikka olikin hyvin uskonnollinen.

Uskonnot kuitenkin aiheuttavat hankauksia, Martti sanoo.

Tiibetissä Jantuset kävivät ennen kuin Kiinan läsnäolo ei näkynyt yhtä selvästi kuin tänä päivänä. Kulttuurivallankumouksen aikaan myös Tiibetissä oli kuitenkin tuhottu paljon buddhalaista taidetta ja luostareita. Maan hengellinen johtaja dalai-lama Tenzin Gyatso oli lähtenyt maanpakoon vuonna 1959.

Jantuset vierailivat temppelialueella, jossa heidät vinkattiin sisään portinvartijan majaan. Majassa istui vanha mies, joka pyysi heitä katsomaan jotakin. Vanhalla miehellä oli sylissään pyhä kirja, jonka välissä oli kielletty kuva dalai-lamasta. Samalla hetkellä ikkunasta kurkisti pieni tyttö vaaleanpunaisessa hatussa.

Kirsti onnistui ottamaan tilanteesta kuvan, joka on ollut myöhemmin esillä hänen valokuvanäyttelyssään Oulussa. Ennen näyttelyn avajaisia galleristi sai kuitenkin puhelun ulkoministeriöstä: kuva olisi otettava pois seinältä kiinalaisen valtuuskunnan vierailun ajaksi.

Lopulta tehtiin kuten käskettiin, vaikka nöyristely turhautti.

Kun dalai-lama kävi Suomessa, Kirsti päätti lähettää kuvan hänelle kansiossa. Myöhemmin Kirstin ystävä kertoi nähneensä kansion televisiossa, dalai-laman perässä kulkevan miehen kainalossa.

Oikeastaan tärkeimmät matkustaessa opitut asiat eivät liity lainkaan vieraisiin kulttuureihin. Päinvastoin.

”On ollut tärkeää oppia näkemään, että tarpeet ihmisillä ovat ihan samat. Että ei se ihminen ole sen kummempi, oli mistä kulttuurista tahansa”, Martti sanoo.

Jokainen tarvitsee hänen mukaansa ruokaa, vähän vaatetta ja rakkautta. Se, ettei tätä ymmärretä, johtaa Martin mielestä helposti ennakkoluuloihin, vääriin käsityksiin ja rasismiin.

Kun ihmiset näkee ihmisinä, on heitä myös helpompi lähestyä. Pariskunnalla onkin tuttuja lähes kaikissa maanosissa.

Kun Jantusilta kysyy, miten he ovat tutustuneet uusiin ihmisiin maailmalla, Kirstillä on vastaus valmiina.

”Martti on niin kova höpöttämään.”

Birendra Sunar ei vastaa. Martti haluaisi, että pääsisimme tervehtimään pariskunnan kummipoikaa. Vaikka mikään poika hän ei enää ole, vaan arviolta pian 35-vuotias mies. Tarkka ikää ei tiedetä, sillä Sunarin vanhemmista ei ole tietoa.

Nepalissa kello on noin kahdeksan illalla. Se tarkoittaa, että Sunar on todennäköisesti kotonaan ja työpaikallaan orpokodissa, pienessä kylässä Kathmandun kupeessa.

Jantuset ovat tutustuneet Sunariin vieraillessa toista kertaa Nepalissa 90-luvun alussa. Silloin Jantuset rupesivat sponsoroimaan orpokotia, josta he olivat kuulleet suomalaisilta tutuiltansa.

Sunar on vastikään lähettänyt kuvan kotitalonsa katolta. Kuvassa Himalajan ääriviivat piirtyvät selkeänä taivasta vasten. Niin ei ole ollut ainakaan yli kymmeneen vuoteen.

Kathmandun ilma on pahasti saastunut vilkkaan liikenteen takia. Koronavirusepidemian seurauksena myös Kathmandussa ihmiset ovat pysytelleet kodeissansa.

Jantuset asuvat paritalossa Kumpulassa. Toinen koti on Espanjassa.

Ramonan turkki on jo ehtinyt kuivua, kun Martti alkaa kertoa uutta tarinaa. Hän ei ole varma, kannattaako sitä laittaa lehteen, ehkä joku pitää heitä ihan outoina.

Tarina on niin pitkä ja polveileva, ettei se kokonaisuudessaan lehteen mahtuisikaan. Miljöönä toimii Peru, ja kertomus sisältää lukuisia vastoinkäymisiä.

Siirrytään siis suoraan onnellista loppua seuraavaan hetkeen. Pitkän päivän iltana Jantuset olivat viimein lähdössä syömään päivällistä. Yöpaikan rappusten alapäässä he kulkivat tiilestä rakennetun koristekaaren läpi. Kaaren päällä istui valtava musta ja vihreäsilmäinen kissa.

Martti kertoo, kuinka kissa katsoi häntä ja sanoi: ”Etkö sinä pöljä ymmärrä, että kaikki asiat järjestyvät, älä hätäile”.

Sitten Martti kääntyi kohti Kirstiä ja kysyi, oliko tämä kuullut, mitä kissa sanoi. Silloin Kirsti toisti kissan sanat tarkalleen sellaisina kuin Martti oli ne kuullut.

”Ei tätä tarvitse uskoa kenenkään, mutta meille se tapahtui ja siitä lähtien olen pitänyt ne sanat mielessä. Se on niin riemastuttava tarina, että se tuntuu täällä”, Martti sanoo ja koskettaa kädellä rintaansa sydämen kohdalta.

”Kaikki ei aina järjesty juuri niin kuin itse haluaa, mutta jotenkin kaikki järjestyy aina.”

Nyt Keihäsmatkoille pääsee television avaamalla ja chinchillaturkissa keikaroi näyttelijä Janne Kataja. Putinki vaihtoi omistajaa 2000-luvun alkupuolella. Liikkeitä on nykyään Helsingissä kolme.

Marokon hiekkatiet on päällystetty asfaltilla ja muulivankkurit ovat vaihtuneet autoihin. Martin Luther Kingin kuolemasta on kulunut yli 50 vuotta, mutta Kingin käymä taistelu mustien oikeuksista on edelleen pahasti kesken.

Ihminen on käynyt kuussa.

Maailma on muuttunut, mutta on vaikea sanoa millaiseen suuntaan. Kaikki on järjestynyt, jotenkin.

On selvää, että Jantuset ovat etuoikeutettuja voidessaan luottaa siihen, että kaikki järjestyy. Elämän mittaisessa matkassa on ollut mukana myös onnea, jollaista ei kaikille suoda, sen Martti ja Kirsti tietävät. Maailman mittakaavassa asioiden järjestyminen ei heistä tunnu yhtä varmalta.

He ovat ovat myös päässeet näkemään maailman otolliseen aikaan. Reppureissaaminen ei ollut vielä huipputrendikästä, muttei myöskään paheksuttavaa. Nykyään lentäminen mietityttää myös Jantusia.

” Ainakin pitää säästää hiilijalanjälkeä muissa asioissa,” Kirsti pohtii.

Lähes puolen vuosisadan kasvissyönnillä on varmasti jo jotakin merkitystä. Ja siihen liittyy ainakin yksi muutos hyvään suuntaan: enää kenestäkään tuskin kirjoitettaisiin juttua pelkän kasvissyönnin takia.

Toisaalta pitkät lennot ovat alkaneet tuntumaan myös raskailta, eikä viimeisen viidentoista vuoden aikana ole juurikaan enää matkusteltu. Paitsi Espanjaan.

”Kun muutimme Espanjaan, totesimme, että nyt riittää. Olemme nähneet niin paljon, että siinä on ihan tarpeeksi sulattelemista”, Martti sanoo.

Nepalissa Jantuset ovat kuitenkin luvanneet mennä käymään sitten kun Sunar menee naimisiin.

Mutta saas nähdä, Martti huokaa, ja Ramona haukkuu pensasaidan ohittaville vieraille.