HS-Helsinki

Oulunkylän aseman lähelle avautuu elokuussa neljäs pizzeria. ”Kyllä minun mielestäni tällä alueella on jo ihan riittävästi pizzerioita. Ei ole kiva, että uusi yrittäjä tulee ihan viereen”, toteaa alueella kolme vuotta pizzeriaa pyörittänyt Bayram Koc.

Oulunkylässä ei ole tähänkään mennessä ollut varsinaista pulaa pizzerioista. Pelkästään alueen keskustassa, juna-aseman läheisyydessä on kolme pizzaravintolaa: Oulunkylän Kebab-Pizzeria, Kotipizza ja Capperi. Näistä Capperi ja Kotipizza toimivat vieläpä naapureina samassa rakennuksessa.

Capperi ja Kotipizza sijaitsevat samassa kiinteistössä Siltavoudintien varressa.

Oulunkylän Kebab-Pizzeria sijaitsee Siltavoundintie 4:ssä.

Muutama päivä sitten alueen katukuvaan ilmestyi valomainos, joka kielii, että pizzeriavalikoima on täydentymässä uudella tulokkaalla. Aseman lähelle Torivoudintie 1:n avaavan Pizza Box -nimisen ravintolan rakennustyöt ovat loppusuoralla.

”Tarkoitus on päästä avaamaan elokuun alkupuolella”, kertoo uuden pizzerian liiketilan omistava David Gomeyi.

Gomeyi kertoo, että Pizza Boxin valikoimissa tulee pizzan lisäksi olemaan muun muassa kebabia, falafelia ja salaatteja.

O’Gelis Barin kyljessä sijaitsevassa liiketilassa on aiemmin ollut muun muassa kirpputori, autokoulu ja hyvinvointikeskus. Gomeyi osti paikan vuosi sitten ja ryhtyi prosessiin liiketilan käyttötarkoituksen muuttamiseksi.

Pian on valmista, ja Gomeyi ja hänen tilaan vuokralaiseksi tuleva ravintolayrittäjäyhteistyökumppaninsa pääsevät näkemään, toimiiko Gomeyin visio.

”Aluksi haimme lupaa vain päiväaukioloon, mutta jos kaikki menee hyvin, haemme lupaa jatkaa myyntiä yölläkin. Pizzeria olisi avoinna ympäri vuorokauden”, Gomeyi sanoo.

”Meillä on kotiinkuljetus, ja ihmiset haluavat varmasti tilata ruokaa myös yöllä.”

Jos yömyynti lähtee sujumaan, Gomeyi toteuttaa suunnitelmansa levittää konseptia myös muualle. Hän haluaa perustaa 24/7 auki olevia pizzerioita ympäri pääkaupunkiseutua.

Gomeyi ja ravintolayrittäjä pyörittivät aiemmin Laajasalon vanhassa ostoskeskuksessa pizzaravintolaa, joka palveli ympäri vuorokauden.

Gomeyin mukaan on osittain sattumaa, että uusi pizzeria avautuu juuri Oulunkylään. Hän sanoo, ettei liiketiloja ei ole helppo löytää. Oulunkylästä sattui löytymään sopiva tila.

Kiinteistösijoittaja ja ruoka-alan yrittäjä on tietoinen, että samoilla kulmilla on monta muutakin pizzaravintolaa. Gomeyi on kuitenkin vakuuttunut, että Oulunkylässä on tilaa vielä yhdelle lisää. Hän näkee, että alue on kehittyvä. Raide-Jokerin myötä alueella tulee lisää asukkaita.

”Laajasalon ostarilla oli neljä viisi muutakin pizzeriaa, mutta meillä oli silti oma vahva asiakaskunta”, Gomeyi sanoo.

”Asiakkaat päättävät, onko meidän ruokamme heistä hyvää. Jos ravintolaamme tulee kerran, uskon että asiakas tulee toistekin.”

Capperin toimitusjohtaja Miguel Papaianni ei ole ennen haastattelupyyntöä kuullutkaan lähes naapuriin avattavasta uudesta ravintolasta.

Tehtyään vähän taustatyötä ja selviteltyään, millainen kilpailija alueelle on tulossa, hän vaikuttaa luottavaiselta.

”Meillä on ihan erilainen konsepti ja raaka-aineet. Teemme perinteistä napolilaista pizzaa, ja panostamme raaka-aineisiin. Suuri osa niistä tulee Italiasta, esimerkiksi mozzarella, tomaatit, jauhot ja jopa suola”, Papaianni sanoo.

Papaianni huomauttaa, että ihmiset pitävät eri tyyppisistä pizzoista, ja jatkossakin on niitä, jotka valitsevat Capperin pizzat.

”Ehkä voimme muuttaa Oulunkylän Suomen pizzapääkaupungiksi. Voidaan mainostaa, että täältä saa kaikenlaista erilaista pizzaa. Voi valita, millaista haluaa syödä”, Papaianni heittää.

Myöskään Oulunkylän Kebab-Pizzerian yrittäjä Bayram Koc ei ole kuullut Pizza Boxista.

”Kyllä minun mielestäni tällä alueella on jo ihan riittävästi pizzerioita. Lähellä on muitakin paikkoja kuin vain me kolme. Oulunkyläntien varressa on esimerkiksi pizzeria Uno”, kolme vuotta Oulunkylässä ravintolaa pitänyt Koc sanoo.

”Ei ole kiva, että uusi yrittäjä tulee ihan viereen.”

Oulunkylän Kebab-Pizzerian ja Pizza Boxin välillä on matkaa 200 metriä. Tähän mennessä Koc on kokenut, että Oulunkylän asemanseudun pizzeriat eivät paini samassa sarjassa.

”Kaikki tekevät omaa juttuaan. Uskon että meillä kaikilla on oma asiakaskuntamme”, Koc sanoo.

Uusi pizzaa ja kebabia tarjoava ravintola muuttaa tätä asetelmaa.

”No, katsotaan miten käy”, Koc sanoo.