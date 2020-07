HS-Helsinki

Kun Lauri Huhtala oli lapsi, hänen isänsä Antti Huhtala oli presidentti Urho Kekkosen luottohammaslääkäri. Nyt autonkorjaajan työstä haaveillut poika pyörittää vanhempiensa perustamaa hammaslääkäriasemaa.

Toisille on vielä eläkeiässäkin tärkeää voida sanoa, että he ovat töissä. Tai että lompakosta löytyy yhä ajokortti ja tallista auto, vaikka ikää alkaa jo olla.

”Se tuntuu olevan monelle tärkeää. Ettei vain vanhene”, Lauri Huhtala sanoo.

Huhtalan isä, pitkän uran protetiikkaan erikoistuneena hammaslääkärinä tehnyt Antti Huhtala kuului kyseiseen ihmisryhmään. Ei isä täysiä päiviä enää loppuvaiheessa tehnyt, mutta työ oli tärkeä osa hänen identiteettiään aivan elämän loppuun asti.

”Isä kuoli pari vuotta sitten. Edellisenä päivänä hän oli vielä töissä”, Huhtala sanoo.

Huhtala ajattelee, että se oli hänen isänsä näköinen tapa lähteä tästä maailmasta. Antti Huhtala työskenteli viitisenkymmentä vuotta yksityisellä hammaslääkäriasemalla, jonka hän oli perustanut 1970-luvun taitteessa vaimonsa Kirsti Huhtalan ja heidän yhteisen ystävänsä Antti Reikon kanssa.

Huhtalan vanhemmat olivat muuttaneet Helsinkiin opiskelemaan hammaslääketiedettä, isä Porista, äiti Tampereelta. Lauri Huhtala syntyi heidän keskimmäiseksi lapsekseen vuonna 1971.

Ensimmäiset pari vuotta vanhemmat työskentelivät Viiskulmassa. 1970-luvun alkupuolella tuli tarve uusille tiloille.

”Kun he olivat hankkimassa tätä kiinteistöä, isä mietti, mahtaako näin kauas kukaan tulla. Perhe asui Hesperiankadulla. Sieltä katsottuna Munkkiniemi oli vanhempien mielestä sivukylä”, Huhtala sanoo.

Huoli osoittautui pian aiheettomaksi.1960-luku oli jo menty kohti uutta terveyspolitiikkaa. Vuonna 1972 voimaan tullut kansanterveyslaki mullisti muun terveydenhuollon ohella myös hammashoidon.

Lasten hammashoito määrättiin kuntien tehtäväksi. Fluorin sekä pontevan valistus- ja ennaltaehkäisevän työn ansiosta Suomi nousi lasten suun terveystilastoissa teollisuusmaiden häntäpäästä kärkijoukkoon.

Yhä useampi suomalainen alkoi ottaa johtotähdekseen omien hampaiden säilyttämisen. Suurella osalla suomalaisista ei kuitenkaan 1970-luvun alussa ollut kaikkia hampaita. Proteeseihin erikoistuneella hammaslääkäriasemallakin riitti siis asiakkaita keskustan ulkopuolellakin.

Uudet tilat sattuivat sijaitsemaan sopivasti lähellä Tamminiemeä. Klinikan potilaaksi hakeutui myös muuan herra Kekkonen.

Huhtala sanoo, ettei tiedä tarkalleen, miten tasavallan presidentti päätyi hänen isänsä potilaaksi. Joku oli osannut suositella Antti Huhtalaa.

”Potilastiedot ovat salaisia, mutta nyt kun sekä potilas että hammaslääkäri ovat kuolleet, asiasta voi varmaankin puhua”, Huhtala sanoo.

Valtionpäämies lähestyi hammaslääkäriään kirjein, kun kaipasi tämän palveluita.

”Kirje oli sen ajan tekstari”, Huhtala sanoo.

Jos kirjeen oli laatinut joku presidentin esikunnasta, ilmaisu oli muodollisempaa. Sen tapaista kuin ”tasavallan presidentti toivoo pääsevänsä vastaanotolle”. Mikäli kynäilijä oli Kekkonen itse, hän saattoi kertoilla vaikkapa kalareissustaan ennen kuin pääsi varsinaiseen asiaan, kuten lohjenneeseen hampaaseen.

”Kirjeistä näkyy, että Kekkosella oli sana hallussa”, Huhtala sanoo.

Urho Kekkosen kirjoittaman Kirjeitä myllystäni osa 2 -kirjan mukaan 30. joulukuuta 1974 hän lähetti seuraavanlaisen kirjeen:

”Joulunpyhien aikana meni kaikki hyvin: purin kuin poro jäkälää. Mutta ensimmäisenä arkipäivänä tuo virkaatoimittava silmähammas alkoi liikuskella, vaikka pysyikin kolossaan. Kielellä koetellessa se liikkuu.

En mene lääkäriin, vaan syön liemiruokia. Kai se ensi vuoden alkuun säilyy. Pahinta olisi, jos se lentäisi ulos uudenvuodenpuhetta pitäessäni.

Jaakko Hallama kertoi, että palaatte Helsinkiin 2.1.1975. Jos tuon hammasryökäleen saisi silloin kiinni olisin iloinen.”

Aavistuksen arvovaltaisemmasta potilaasta ei kotona luonnollisesti puhuttu, kuten ei muistakaan vastaanotolla kävijöistä.

Asia ei kuitenkaan ollut varsinainen salaisuus. Huhtala muistaa tapittaneensa mamman ja papan kanssa televisiosta Linnan juhlia, kun isä ja äiti olivat siellä vieraina.

”Aika monet potilaatkin sen toki tiesivät. Kun presidentti saapui vastaanotolle, oli raivattava tilaa. Muita potilaita ei voinut olla samaan aikaan”, Huhtala sanoo.

Antti Huhtala oli myös usein vieraslistalla, kun presidentti piti päivälliskutsuja Tamminiemessä.

”Hoitosuhde säilyi ihan loppuun asti. Isä kävi viimeisinä aikoina Tamminiemessä katsomassa Kekkosta.”

Munkkiniemeen vastaanottonsa siirtänyt hammaslääkäripariskunta muutti jonkin ajan kuluttua asumaan samoille kulmille.

Perheen taloudenhoitaja pyöritti arkea sillä aikaa, kun vanhemmat olivat töissä. Toisinaan Lauri Huhtala ja hänen sisaruksensa pyörivät myös vanhempiensa työpaikalla.

Koska molemmat vanhemmat olivat hammaslääkäreitä, Huhtalalla ei ollut pienintäkään aikomusta ryhtyä samalle alalle. Hän inhosi kyselyitä siitä, tulisiko hänestäkin hammaslääkäri.

”Vastasin aina, että ei missään nimessä. Halusin autonkorjaajaksi”, Huhtala kertoo.

Ylioppilaskevääseen mennessä suunnitelmat ehtivät päivittyä. Huhtala alkoi lukea lääketieteellisen pääsykokeisiin. Hänestä tulisi lääkäri.

Vanhemmat eivät ottaneet voimakkaasti kantaa Huhtalan tulevaisuuden suunnitelmiin. Se, että esikoinen lähtikin seuraamaan heidän jalanjälkiään, tuli heille iloisena yllätyksenä. Mielenmuutoksesta oli kiittäminen isän äitiä.

”Mummu sanoi, että sinusta tulisi hyvä hammaslääkäri”, Huhtala muistelee.

”Olen näprääjä. Ainakin tässä työssä saa toteuttaa sorminäppäryyttä.”

Erikoishammaslääkäri Lauri Huhtala tekee työtä proteesien ja purentavaivojen parissa.

Opiskeluaikana Huhtala toimi vanhempiensa klinikalla hammashoitajana.

”Pääsin varmaankin näkemään enemmän kuin monet opiskelutoverini.”

Huhtalaa kiinnosti myös oikominen. Lopulta hän kuitenkin ajautui isänsä tavoin protetiikan ja purennan kuntoutuksen pariin. Erikoistumisopintonsa Huhtala teki terveyskeskuksessa ja sairaalassa, jossa tehtiin vaativia leikkauksia esimerkiksi syöpäpotilaille.

”Erikoistumisvaihe oli hyvä. Siinä tehtiin laajempia hoitoja ja näki isompaa kokonaisuutta. En ole ollut koko ajan saman tuolin ympärillä.”

Sen jälkeen Huhtala työskenteli pitkään vanhempiensa kanssa. Työ valui hammaslääkäriperheessä monesti myös vapaa-ajalle. Joku saattoi kiinnittää huomiota vaikka televisioruudussa näkyviin hampaisiin, ja sitten asiaa ruodittiin yhdessä.

Huhtalalle kertyneen oman asiakaskunnan lisäksi moni hänen nykyisistä potilaistaan on silti yhä vanhempien perua.

”Minulla on asiakkaita, jotka muistavat minut lapsena. He ovat nähneet, kun kävin pummimassa rahaa tai tein lähtöä partioleirille.”

Vanhempiensa tavoin hammaslääkäriksi ryhtynyt Lauri Huhtala tykkää hankkia hoitohuoneeseen uusia laitteita. Omalla vastaanotolla se on mahdollista.

Kirsti Huhtala on jäänyt eläkkeelle jo joitakin vuosia sitten. Tällä hetkellä perheyrityksessä on vain yksi hammaslääkäri, Lauri Huhtala. Hänen lisäkseen palkkalistoilla on kaksi suuhygienistiä.

”Kun jostakin firmasta esimerkiksi soitetaan, että kuka mahtaa olla teidän atk-vastaavanne, naureskelemme, että kenen vuoro on. Teemme kaikkea pienellä porukalla.”

Yhtenä päivänä viikossa Huhtala työskentelee ketjuhammashoitolan erikoishammaslääkäritiimissä. Niin hän pysyy yhteydessä alan muihin toimijoihin. Omassa vastaanotossa on yksi Huhtalan erityisesti arvostama etu.

”Voin hankkia hoitohuoneeseen mitä vain. Ei tarvitse kysyä miltään hankintapäälliköltä.”

Munkkiniemen puistotiellä sijaitsevan hammaslääkäriaseman odotushuone henkii menneitä vuosikymmeniä.

Odotushuoneen eleganssi sen sijaan on muutaman vuosikymmenen takaa, tekniikkaa myöten. Nurkassa pauhaa kapine, jollaiseen ei Suomessa enää kovin helposti törmää – ainakaan julkisissa tiloissa.

Vanhasta kuvaputkitelevisiosta on seurattu jo Lahden dopingskandaalin ja World Trade Centeriin kohdistuneen lentokoneiskun uutisointia.

”Mietimme, kuinka pitkään se vielä toimii.”

Sisustuksen retrous on Huhtalan mukaan osittain tietoista. Hän on sitä mieltä, että muuttuvassa maailmassa voi olla myös jotakin pysyvää.

Seinällä on Huhtalan isän jäljiltä kehystettynä myös kuva, jossa vanhemmat ovat juuri kättelemässä presidentti Kekkosta. Kuvan on ottanut Satakunnan Kansan valokuvaaja vuoden 1975 itsenäisyyspäivän vastaanotolta.

Odotushuoneen seinällä on kuva Antti ja Kirsti Huhtalasta presidentti Urho Kekkosen itsenäisyyspäivän vastaanotolla vuonna 1975. Valokuvan otti Satakunnan Kansan valokuvaaja Antti Suominen.

Sen alapuolella on pari Antti Huhtalan Urho Kekkoselta saamaa postikorttia. Huhtala sanoo, ettei ole hennonnut ottaa niitä pois.

”Se, että Kekkonen oli isäni potilas, on opettanut minulle ajatuksen, että myös presidentti on normaali ihminen, jolla on hampaat, jotka tarvitsevat hoitoa”, Huhtala kertoo.

”Ennen potilaskorteissa oli kohta ’ammatti’. Mitä hemmetin väliä sillä on. Niin kuin jonkun hampaat olisivat tärkeämmät hoitaa kuin jonkun toisen.”

Jos Huhtala onkin tehnyt monia samoja valintoja kuin isänsä, jotakin hän aikoo tehdä toisin.

”En aio omistaa ihan koko elämääni työlle, vaikka se mukavaa onkin.”