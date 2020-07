HS-Helsinki

Tuntematon metallimöhkäle on maannut jo yli 50 vuotta keskellä kalleinta Helsinkiä – Kukaan ei tunnu tietävän, mistä se on peräisin

Putkimainen metalliesine on vajonnut puoliksi maahan vuosikymmenten kuluessa. Kuva on lukijan ottama.

Kaupunginmuseon tutkijan mukaan kyseessä voi olla paalutuskoneen teräksinen osa.

Ruskea metallinen ”mötikkä” nököttää paikoillaan Helsingin Eiranrannan puistikossa.

Puolittain maatunut parimetrinen putkimainen esine ei ole erityisen huomiota herättävä, mutta tarkemmin katsottuna se tuskin kuuluu puistikon tavalliseen varustukseen. Sen toisesta reunasta sojottaa eteenpäin jonkinlainen metallinen lenkki, johon on voinut kiinnittää jotakin, tai mahdollisesti vetää esinettä perässä.

Mysteerinen mötikkä sijaitsee Eiranrannan skeittipuiston ja minigolfin välisellä puistokaistaleella Ursinin kallioiden vieressä. Ensimmäisen kerran se näkyy paikallaan jo vuonna 1964 otetussa ilmakuvassa. Esine on siis lojunut paikallaan vähintäänkin yli 50 vuotta.

Varmaa tietoa esineen alkuperästä ei ole, sanoo Helsingin kaupunginmuseon tutkija John Lagerstedt.

Puistikon kohdalla on sijainnut varasto taikka varikkoalue viimeistään 1920-luvun alusta lähtien, jolloin siellä on säilytetty erilaista tavaraa. Ranta-aluetta on aiemmin kutsuttu nimellä Helsinginniemen puisto, jolle kaavailtiin istutuksia 1930-luvun alussa. Puiston rakentaminen aloitettiin vuonna 1948, jolloin alueella olleet varastot on purettu pois.

Hieman loitompana rannassa toimi aikoinaan kuulu Ursinin uimalaitos, mutta se lopetti toimintansa vuonna 1934. Vuonna 1887 rakennettu Ursinin uimalaitos oli Helsingin ja koko Suomen ensimmäinen. Se oli komea ilmestys rantaviivassa uima-altaineen, hyppytorneineen ja katsomoineen. Paikalla järjestettiin ensimmäiset uinnin SM-kilpailut ja harrastettiin siellä uimahyppyjäkin. Teräsmöhkäle ei kuitenkaan linkity uimalaitoksen historiaan, sillä se ilmestyy ilmakuviin vasta vuosikymmeniä laitoksen purkamisen jälkeen.

Lagerstedt arvelee teräsmöhkäleen olevan peräisin vanhasta paalutuskoneesta.

”Valistunut arvaukseni on, että kyseessä olisi vanhan paalutuskoneen osa eli massiivinen teräsjärkäle, jolla on aikanaan juntattu paaluja maahan ja joka olisi jäänyt lojumaan hylättynä nykyiselle paikalleen”, hän kirjoittaa sähköpostitse.

Täyttä varmuutta esineen alkuperästä ei kuitenkaan ole.

Tiedätkö sinä, mikä Eiran möhkäle on? Ota yhteyttä toimitukseen anne-mari.kantola@hs.fi