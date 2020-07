HS-Helsinki

Redissä kauppaa pitävästä Teemu Tikkalasta tuli sometähti. Hänen mukaansa Tiktokissa on toistaiseksi alle 10 K-kauppiasta.

Ruokakauppias Teemu Tikkalalla on yli 47 000 seuraajaa Tiktok-sovelluksessa, ja häntä pyydetään usein yhteiskuviin.

Jos on hiljattain ladannut puhelimeensa videopalvelu Tiktokin, on todennäköisesti törmännyt videoihin, joissa esiintyy kauppakeskus Redin K-kauppias Teemu Tikkala.

Alle puolessa vuodessa yli 40 000 seuraajaa haalinut yrittäjä tunnetaan klipeistä, joissa kerrotaan muun muassa päivittäistavarakaupan arjesta ja myytävistä tuotteista. Heinäkuun alussa seuraajia oli jo lähes 48 000.

Yhdessä videossa Tikkala antaa vinkkejä kesätyönhakijoille, toisessa työntää tomaatin suuhunsa ja kolmannessa neuvoo, miten myyntikate lasketaan. Välillä show pyörii kassalla livenä, jolloin asiakkaat voivat halutessaan päästä mukaan videolle.

Sisältö on juuri sellaista, mikä menestyy sovelluksessa, joka rikkoo ennätyksiä. Huhtikuun lopulla Tiktok ylitti kahden miljardin latauksen rajan. Vaikka noin puolet käyttäjäkunnasta on alle 34-vuotiaita, sovellus on onnistunut koukuttamaan käyttäjikseen myös vanhempaa väkeä.

”Isoissa kaupoissa et voi näkyä kassalla koko ajan, mutta somessa voit”, sanoo Tikkala.

36-vuotias Tikkala päätti rekisteröidä oman tilin sovellukseen alkuvuodesta, jolloin hän löysi amerikkalaisen yksityislaboratorion tilin, jossa laboratorion markkinointijohtaja esittelee ihmisen balsamoituja sisäelimiä. Tällä hetkellä @instituteofhumananatomy-tilillä on lähes viisi miljoonaa seuraajaa ja sen videot ovat keränneet satojatuhansia katselukertoja.

”Mietin, että jos tämä äijä esittelee ruumiinosia ja ihmiset pitävät sitä mielenkiintoisena, niin minä voin kertoa kaupan faktoja. Silloin tajusin, että Tiktok on muutakin kuin tanssivideoita”, Tikkala kertoo.

Tikkala teki ensimmäisen videonsa hedelmä- ja vihannesosaston myydyimmistä sesonkituotteista. Siitä tuli heti hitti. Jo tuolloin syntyi päätös siitä, että uutta rajatun aihealueen sisältöä on julkaistava päivittäin.

Tiktokissa @hrakauppias-nimimerkillä esiintyvä Tikkala on onnistunut säilyttämään aktiivisen otteensa, vaikka nykyään saattaa kulua pari päivää ilman videoiden julkaisemista. Hän kuitenkin tiedostaa, että sitoutunut käyttäjä saa sisällöilleen helpommin katselijoita.

Videoiden tekoon otettiin hiljattain avuksi somevastaava, joka käy kerran viikossa kuvaamassa Tikkalaa ympäri kauppaa.

”Se on hirveän iso kynnys olla yksin myymälässä, nostaa kamera kasvojen eteen ja hölöttää, kun vieressä on 100 ihmistä. Se on helpompaa, kun joku toinen osoittaa sinua”, hän sanoo.

Osa asiakkaista tulee kauppaan vain nähdäkseen Teemu Tikkalan.

Tällä hetkellä @hrakauppias-tilin suosituimmat Tiktok-videot ovat keränneet satojatuhansia näyttökertoja. Vastaavaa näkyvyyttä kauppiaan on vaikeaa saada esimerkiksi Facebookissa tai Instagramissa ilman mainosrahaa. Tikkala kuvailee uuden lempisovelluksensa algoritmia poikkeuksellisen intuitiiviseksi.

Juuri ennen koronapandemiaa Tikkalan kaupan makeisosastolla rikottiin myyntiennätyksiä, kun yli 600 asiakasta saapui irtokarkkiostoksille Tiktokissa julkaistun ”salaisen” tarjouksen perusteella.

”Täällä oli järkyttävä ryysis. Myimme 300 kiloa karkkia kahdessa päivässä. Työntekijät sanoivat jälkikäteen, että voisin vinkata ajoissa, jos teen vastaavia tarjouksia.”

Koska Tiktokissa pystyy vaihtamaan taustakuvaa, Tikkalan ei aina tarvitse lähteä Kalasatamaan kuvaushommiin. Monet videot ovatkin syntyneet kotoa käsin Töölöstä. Nykyään mies tunnistetaan myös kotinurkillaan, ja herra kauppiasta on tultu pyytämään yhteiskuvaan Porvoossa asti.

Esiintyminen on ollut Tikkalalle luontevaa lapsesta saakka. Hän on jälkikäteen kuullut kertoneensa pikkuveljelleen Ilarille jo 9-vuotiaana, että muiden mielipiteitä ei kannata liikaa miettiä. Tarinan mukaan pikkuveljeä oli hävettänyt, mutta nykyään hän pitää isoveljeltä kuultua fraasia elämänohjeenaan.

”Kuvasimme paljon kaiken maailman kotivideosketsejä silloin, kun elettiin sitä kultaista kummeliaikaa. Niitä katsomalla huomaa, että Ilari on kuvannut ja minä pelleillyt.”

Kauppiasveljesten roolijako on jatkunut aina näihin päiviin saakka, sillä Teemu on edelleen se, joka viihtyy veljeään enemmän sosiaalisen median estradeilla. Jatkuva virtuaalinen läsnäolo on toimivaksi todettu markkinointikikka.Samaan aikaan julkinen rooli tuo mukanaan valtavan määrän palautetta, joka ei ole pelkästään positiivista.

Tiktok-kommentoijat ovat ansioituneet etenkin kauppiaan ulkonäön ruotimisessa. Tikkalalle on tehty selväksi muun muassa se, että hän on kalju ja isosuinen mies, jonka otsalle voisi melkein laskeutua helikopteri.

Koko ikänsä asiakaspalvelualalla työskennellyt kauppias on oppinut, ettei arvostelijoita kannata päästää pään sisälle. Lokaa tulee joka tapauksessa aina jostakin suunnasta. Sosiaalisen median alusta, jossa kommentit voi kirjoittaa anonyymisti, toimii pahimmillaan kädenojennuksena kiusaajille.

”Jos otat kaiken itseesi, olet ihan hermoraunio. Eihän järkevä ihminen jätä kenenkään ulkonäöstä sellaisia kommentteja, joissa oikein yrittää päästä ihon alle. Täytyy muistaa, että Tiktokissa osa jengistä on kasvuvaiheessa. En itsekään ollut ihan täysipäinen vielä 13-vuotiaana.”

Valtaosa kommentoijista on silti Tikkalan puolella:

”Äijä on kyllä legenda,” joku kiteyttää.