HS-Helsinki

Laajasalon Koirasaarentiellä asutaan uututtaan hohtavissa kerrostaloissa, mutta teiden viimeistely kismittää asukkaita. Liikenneympyröissäkin kaahataan tuhatta ja sataa.

Tämä tie sopii täydellisesti uudistuvan Laajasalon profiiliin: uusien kerrostalojen ympäröimällä, puiden reunustamalla kadulla kulkee raitiovaunu. Jalankulkijoille, pyöräilijöille, autoilijoille ja julkiselle liikenteelle löytyvät omat väylänsä.

Tällaiselta kuulostaa suunnitelmissa Gunillankalliota halkova Koirasaarentie.

Todellisuus on kuitenkin vielä kaukana tästä. Liikennemerkit on kiinnitetty pääsääntöisesti betoniporsaisiin, nurmialueet ovat hoitamatta, ja autoilijat ajavat liikenneympyrästä suoraan läpi.

”Mielestäni tätä voitaisiin huomattavasti kehittää”, sanoo alueella asuva Eero Pitkänen.

Pitkänen muutti Koirasaarentielle vuonna 2016. Hän tiesi jo silloin, että alueen valmistumisessa kestäisi vielä jonkin aikaa, muttei osannut odottaa kotikatunsa jäävän näin keskeneräiseksi vuosikausiksi.

”Se tuli vähän yllätyksenä, että se viimeistelyaste jää niin alhaiseksi”, Pitkänen myöntää.

Hän on ollut asiasta yhteydessä Helsingin kaupunkiin. Kaksi vuotta sitten kaupungin edustaja vastasi tien odottavan raitiolinjojen rakentamista. Tästä huolimatta suunnittelutiimi selvittäisi, olisiko viimeistelyasteen nostaminen ”pienin ja kustannustehokkain” keinoin mahdollista.

Koirasaarentiellä asuva Eero Pitkänen ymmärtää kymmenen vuoden olevan rakentamisessa lyhyt aika kaupungille, mutta asukkaiden näkökulmasta tilanne on toinen.

Pitkänen ei havainnut palautteen johtaneen ainakaan näkyviin toimenpiteisiin. Osa asukkaista tuntuukin väsähtäneen palautteen antamiseen ja odotteluun. Jotkut ovat muuttaneet jo pois.

Koirasaarentien on määrä valmistua samaan aikaan Kruunusillat-hankkeen raitiolinjojen kanssa, vuonna 2026. Silloin ensimmäiset asukkaat ovat asuneet Gunillankalliolla jo vuosikymmenen.

”Onko se sitten ihan oikeasti väliaikaista?” Pitkänen kysyy.

Kruunuvuorenrannassa rakennetaan nyt kovaa tahtia, ja Koirasaarentien läpi kulkee paljon työmaaliikennettä, joka myös selittää osan betoniporsaista ja muista erikoisjärjestelyistä. Pitkänen kuitenkin toivoisi, että asukkaiden osalta valmista Gunillankalliota käsiteltäisiin esimerkiksi rakenteilla olevasta Kruunuvuorenrannasta erillisenä kokonaisuutena, ei jatkuvana työmaana.

Viimeistelemättömät kadut ovat karu näky alueella, jonka asuintalot ovat uudenkarheita ja jonka hoidetut pihat hohtavat vehreyttään.

”Sata metriä pysäkkiä, niin onhan tuo aika ankea.”

Liikennejärjestelyjen tilapäisyys näkyy Koirasaarentiellä.

Sotku löytää sotkun luo, se tiedetään jo esimerkiksi laittomista metsäkaatopaikoista. Keskeneräisyys aiheuttaa myös huolta alueen turvallisuudesta.

Autoilijan nopeuden ilmoittama kyltti ei ole toiminut enää pitkiin aikoihin, ja moni ajaakin Koirasaarentiellä läpi liikenneympyröiden ja vieläpä selkeästi ylinopeutta. Vaarassa ovat etenkin vielä pienet lapset, jotka eivät pysty havainnoimaan liikennettä aikuisten tavoin.

Omat ongelmansa on myös pyöräilijöillä. Esimerkiksi Koirasaarentiellä ja siitä risteävällä Gunillantiellä on jo punaisella merkitty pyöräkaista, jolla ajaminen olisi tasaista ja turvallista.

Sitä ei tosin ole vielä merkitty pyöräkaistaksi, joten pyöräilijöiden tulisi käyttää ajorataa. Osa pyöräilijöistä päätyykin käyttämään tulevaa pyöräkaistaa, osa taas ajaa autojen seassa.

Alueella asuva Ilmari Hytönen on harmissaan siitä, ettei pyöräkaistaa ole merkitty asianmukaisesti. Hänkin sanoo ymmärtävänsä, ettei keskeneräinen alue voi näyttää täysin valmiilta. Aktiivisena pyöräilijänä hän on kuitenkin huolissaan tienkäyttäjien turvallisuudesta, sillä pyöräkaistojen käytössä on ristiriitaisuuksia.

”Mikään ei mielestäni estä niiden viimeistelyä.”

Vaaratilanteita voivat aiheuttaa myös liikennemerkit. Betoniporsaisiin kiinnitettyjä merkkejä käydään välillä kääntelemässä, jolloin tienkäyttäjille voi olla epäselvää, mitkä merkit on suunnattu kenellekin.

Hytönen on asunut Gunillankalliolla jo parin vuoden ajan. Tänä aikana hän ei ole huomannut alueella tapahtuneen merkittäviä muutoksia.

Pitkänen ja Hytönen löytävät keskeneräisestä alueesta myös hyvää: luonto on lähellä, ja maisemat ovat muuten kauniita. Kunhan Koirasaarentie ja sen lähikadut vain saataisiin lähemmäs samaa tasoa kuin asuintalot, vaikka sitten väliaikaisratkaisuin.

Viimeistelemätön yleisilme harmittaa asukkaita muutoin kauniilla alueella.

Helsingin kaupungin liikenneinsinöörillä Otto Tarnasella on asukkaille hyviä uutisia: Koirasaarentiellä tehdään jonkinlaisia muutoksia jo kuluvan kesän ja tulevan syksyn aikana.

”Kruunuvuorenrannassa jatkuvat jonkinlaiset väliaikaisjärjestelyt joillain alueen osilla alueen rakentamisen ajan ennen kuin alueen kaikki kadut, korttelit ja puistot on rakennettu valmiiksi”, Tarnanen kertoo HS:lle sähköpostitse.

”Rakentaminen ei kuitenkaan keskity jatkuvasti samalle alueelle, ja osa kaduista tai kadun osuuksista voidaan viimeistellä toisia aiemmin.”

Vaikka lopulliset viimeistelyt joutuvatkin odottamaan raitiolinjan valmistumiseen asti, paljon on kuitenkin jo tehtävissä.

Ensimmäiset muutokset näkyvät liikenneympyröissä, joiden keskisaarekkeita kasvatetaan. Ympyröihin tehdään myös tiemerkintöjä, jotta liikenne ohjautuisi oikein myös silloin, kun betoniporsaita siirretään isompien kuljetusten tieltä. Lisäksi Jurmonkujan liittymään asennetaan lapsista varoittavat liikennemerkit.

Nopeusnäyttö, joka asukkaiden mukaan ei ole toiminut vuosiin, korjataan myös. Tai ainakin korjaamista ”tutkitaan”.

Myös pyöräilijöiden tilanteeseen on luvassa helpotusta. Tällä hetkellä punainen asfalttiosuus Jurmonkujan ja Gunillantien liittymien välissä on epäselvä, Tarnanen myöntää. Tieosuudelle asennetaankin tilapäisiä opasteita, toivon mukaan jo syksyllä.

Niitä odotellessa pyöräilijät voivat käyttää punaista asfalttiosuutta eli tulevaa pyöräkaista pyöräillessään samaan suuntaan kuin muu ajoneuvoliikenne. Nyrkkisääntönä on, että ellei toisin ole merkitty, jalkakäytävän tasossa oleva osuus on jalkakäytävää ja ajoradan tasossa oleva ajorataa.

Ensi kesänä Koirasaarentien pitäisi siis näyttää nykyistä valmiimmalta. Raitiovaunuja ja istutuksia asukkaat joutuvat odottelemaan todennäköisesti vuosikymmenen loppupuoliskolle, mutta ainakin jonkinlainen kasvojenkohotus on jo tilattu.