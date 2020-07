HS-Helsinki

LRF kj. LR Freytagin kj. LR Freyt. kj. Leskirouva Freytagin kuja.

Pitkällä kadunnimellä on monta lyhennettä.

Kun puhutaan Helsingin katujen nimistöstä, mainitaan usein 1600-luvulla eläneen leskirouva Freytagin mukaan nimetty kuja Viikin Latokartanossa, eikä suotta.

Ratsumestari Gert Skytten kuoltua tämän omistamat maa-alueet siirtyivät hänen leskelleen Christina Freytagille ja lastenlapsille. Kun kaupunki tarvitsi maita käyttöönsä, Freytag ryhtyi vastarintaan ja onnistui viivyttämään maanvaihtoja vuosikausia.

Vuosisatoja myöhemmin, vuonna 1999, Latokartanossa sijaitseva katu nimettiin voimakastahtoisen rouvan mukaan Leskirouva Freytagin kujaksi.

Itsepintainen leskirouva aiheutti eläessään harmaita hiuksia Helsingin isokenkäisille, eivätkä päänvaivalta säästy kaupungin nykyisetkään asukkaat.

Pitkä kadunnimi ei ole helpoin mahdollinen kirjattavaksi lomakkeisiin. Toisinaan osoitteelle varattu sarake on auttamattomasti liian lyhyt, ja kun nimessä vielä yhdistyvät titteli, erisnimi ja tien laji, lyhentäminenkin on jo tavallista haastavampaa.

Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen kertoo, että historiallisten henkilöiden mukaan nimettyjen katujen nimet ovat usein pitkiä. Pitkät nimet eivät ole itseisarvo, ja nykyään kadunnimien pituuteen kiinnitetään enemmän huomiota kuin aiemmin.

Historiallisten henkilöiden mukaan nimettiin katuja vuosituhannen taitteessa esimerkiksi juuri Viikissä. Tuolloin kaupunki sai myös nykyistä enemmän palautetta nimistä.

Viikki-Seurassa asiasta keskusteltiin jo yli vuosikymmen sitten. Seuran aktiivi Heikki Poroila kertoo seuran saaneen asukkailta kyselyjä ja ihmettelyä kujan pitkästä nimestä ja sen merkitsemistavasta. Eräs keskustelija kertoi tuttaviensa joskus erehtyvän luulemaan, että hän on Freytagin kujalla asuva leskirouva.

Keskustelu ei aikoinaan johtanut toimenpiteisiin, ja nyt alueen postinjakajatkin ovat luultavasti jo tottuneet mitä erikoisempiin lyhentämistapoihin. Kuoreen kirjoitettu THK tai LFK ohjaa kirjeen todennäköisesti oikeaan osoitteeseensa Tilanhoitajankaarelle tai Leskirouva Freytagin kujalle, Poroila arvelee.

Pulmaan on onneksi olemassa myös virallinen ohjeistus. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (Juhta) työryhmä laati 2000-luvun alussa ohjeet osoitetietojen rakenteista ja merkintätavoista.

Juhta lakkautettiin viime vuoden lopulla, mutta Digi- ja väestötietovirasto pitää yhä yllä sen tietokantaa. JHS-suositus numero 106 antaakin tarkat ohjeet osoitteen lyhentämiseen:

1. Osoitenumero ja huoneistotunniste tulee säilyttää kokonaisena.

2. Lyhentäminen ei saa sekoittaa aakkosjärjestystä.

3. Ensisijaisesti lyhennetään katu, tie, kuja tai vastaava.

Leskirouva Freytagin kj. on selkeämpi kuin vaikkapa L. F. kuja. Kujien, katujen, puistikoiden ja muiden lyhenteistä on myös omat ohjeensa. Yleisimpiä lienevät katu (k.), kuja (kj.), polku (p.), rinne (rn.) ja taival (tvl). Hyödyllisimmillään tämä lyhenne on silloin, kun osoitteen loppuosa on pitkä, esimerkiksi ”puistokatu”, joka voidaan lyhentää muotoon puistok., puisk. tai jopa pk.