Omituiset tolpat ovat seisseet jo vuosia Kehä I:n laidalla – Luodinkestävät rakenteet muistuttavat pieleen menneestä unelmasta

Pääkaupunkiseudulta on suljettu viime vuosina useita ampumaratoja. Metsästäjät ja ampujat toivovat Helsinkiin parempia harrastemahdollisuuksia.

Kivikkoon on pitänyt nousta ampumarata useaan otteeseen, mutta hankkeet ovat kaatuneet kerta toisensa jälkeen rahoituksen puutteeseen ja muihin ongelmiin.

Jos kaikki olisi mennyt toivotusti, Helsingin Kivikkoon olisi kaksi vuotta sitten noussut hulppea ampumaurheilukeskus.

Kaikkiaan 25 000 kerrosneliömetrin sisätiloissa olisi päässyt harrastamaan kivääri-, pistooli-, jousi- ja haulikkoammuntaa. Pääkapunkiseudulla on suljettu viime vuosina useita ampumaratoja, joten keskus olisi ollut monelle harrastajalle ja metsästäjälle toiveiden täyttymys.

Hanke jäi kuitenkin puolitiehen, sillä rakentamiskustannukset osoittautuivat liian suuriksi. Jäihin menneen projektin seurauksena Savikiekontien ja Kivikonlaidan risteykseen jäi seisomaan kahdeksan massiivista betonitolppaa kaupungin liikuntapalveluiden hallinnoimalle alueelle – tai niin sanotulle joutomaalle.

Mysteeritolpat ovat herättäneet ihmetystä ohikulkijoissa jo kymmenen vuoden ajan. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan projektipäällikkö Hannu Airolan mukaan tolpat on siirretty Kivikkoon Hyrylän lakkautetusta varuskunnasta vuosina 2010–2011.

”Tolpat ovat ampumaradan luodinkestäviä runkorakenteita ja taustakulisseja.”

Osa tolpista on viety Sipoon Savijärven ampumaradalle.

Ampumarataa on suunniteltu Kivikkoon jo useampaan otteeseen 1980-luvun lopulta lähtien niin Helsingin kaupungin kuin ampumaseurojenkin aloitteesta. Hankkeet ovat kuitenkin kaatuneet kerta toisensa jälkeen rahoituksen ja sopivan paikan löytymiseen.

Viimeisin selvitys käynnistyi vuonna 2010, kun pääkaupunki- ja ympäristöseudun kunnat ryhtyivät edistämään asiaa yhdessä Uudenmaan liiton ja useiden ampumaseurojen kanssa. Aloite ei kuitenkaan ottanut tuulta alleen tälläkään kertaa.

Tolppien läheisyydestä löytyy muutakin rojuja, kuten patjoja ja sohvia.

Asemakaavaan on edelleen kirjattu paikka ampumaradalle Kivikon pohjoispäähän Lahdentien ja Porvoonväylän risteykseen rakentamattomalle alueelle. Hannu Airolan mukaan alue on sijoitettu moottoriteiden melualueelle, jolloin maavallit toimisivat luonnollisina äänieristeinä. Ampumaradan perustaminen kaupunkiin ja asutusalueiden lähelle on kuitenkin hankalaa, eikä sellaista ole ainakaan lähiaikoina alueelle nousemassa.

”Rakennusmestari kyseli muutama vuosi sitten, että mitähän näille tolpille oikein tehtäisi. Silloin ei ainakaan vielä ryhdytty konkreettisiin toimenpiteisiin”, Helsingin kaupungin liikuntapäällikkö Petteri Huurre kertoo.

Korkeat tolpat näkyvät jo kaukaa Savikiekontiellä.

Kivikon liikuntapuiston alueella on vaiheikas historia. Paikalla sijaitsi 1930-luvulta lähtien Malmin ampumarata, jossa on kuvattu elokuvia ja teloitettu kuolemaantuomittuja. Rata suljettiin vuonna 1993, kun alueelle syntyi asutusta ja meluhaitat muuttuivat häiritseviksi.

Mysteeriksi jää, millainen on historiallisesti värikkään ampumaradan ja tolppien tulevaisuus.