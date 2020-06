The New York Timesiä myöten hehkutetun saunan toiminta uhkaa loppua Helsingissä – Naapurit hermostuivat savusta, kaupunki pitää toimintaa luvattomana

Meilahdessa toimiva Kaurilan sauna on saanut kehotuksen hakea lupaa toiminnalle tai lopettaa.

Helsingin kaupungin rakennusvalvontapalvelut on antanut Meilahdessa toimivalle Kaurilan saunalle kehotuksen joko lopettaa toiminta tai hakea sille lupa rakennusvalvonnasta.

Rakennusvalvonta toteaa saunan olevan voimassa olevan asemakaavan vastainen. Alue on asemakaavassa määritelty asuinrakennusten alueeksi, kun taas saunayritys on liiketoimintaa. Kaurilan sauna oy ei ole hakenut muutoslupaa kiinteistön käyttötarkoitukselle, minkä vuoksi lupa on joko haettava tai toiminta lopetettava syyskuun puoliväliin mennessä.

Sauna on toiminut alueella vuodesta 2009. Saunaa on vuosien saatossa hehkutettu The New York Times -lehteä myöten.

Rakennusvalvonnan kehotuksen mukaan valituksia on tullut esimerkiksi saunan aiheuttamasta savusta.

Saunan naapurissa asuva Joakim Flinck on yksi toiminnasta valittaneista. Flinckin mukaan saunan puskema savu ja vierailijoista aiheutuvat häiriöt vaikuttavat naapurienkin arkeen.

Flinck kertoo käyneensä asiasta keskustelua kaupungin kanssa jo pari vuotta sitten.

”On hienoa, että pienyritystoimintaa, mutta ongelma vain on se, että se on tyystin väärällä paikalla.”

Flinck toivoisi, että saunatoiminta siirrettäisiin muualle, pois asuinalueelta.

”Elämme toivossa, että kaupunki sitten määrää toiminnan toteutettavaksi niin, että se ei häiritse.”

Samoilla linjoilla on myös toinen naapuri, rakennusten osaomistaja Henrik Kettunen. Hänen huolenaan on myös omistajuuden tuoma vastuu.

”Emme halua sotkeutua luvattomaan toimintaan”, Kettunen sanoo.

Sekä Flinck että Kettunen korostavat toivovansa hyvää henkeä naapurustoon. Asuinalueella ilman lupia pyörivän saunatoiminnan he eivät kuitenkaan halua jatkuvan, vaikka asiaan puuttuminen kiristääkin osapuolten välejä.

Kaurilan saunan yrittäjä Saara Heikkinen vastaa HS Helsingin kysymyksiin asiasta sähköpostitse.

”Kaurilan saunan yleiseen saunatoimintaan saattaa tulla tauko, mutta saunatoimintaa jatketaan varmasti ennemmin tai myöhemmin”, Heikkinen kirjoittaa.

Yrityksen muu liiketoiminta, kuten kosmetiikan valmistus, jatkuu kuitenkin entiseen tapaansa.

Heikkisen mukaan yritys käy kaupungin kanssa keskustelua saunatoiminnan jatkamisesta nykyisellä tontilla.

Lisäksi käynnissä on keskustelu saunatoiminnan siirtämisestä tyhjälle tontille Seurasaaren lähelle. Tämä keskustelu on Heikkisen mukaan aloitettu jo vuonna 2018.

Kaurilan saunan julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan tilat tarkastettiin ennen saunatoiminnan alkamista, ja silloin kaupunki antoi luvan käynnistää toiminta. Tiedotteen mukaan saunan aukioloaikoja on myös jo supistettu naapurisovun säilyttämiseksi.

Osansa on vielä alueen uudella asemakaavalla. Vuonna 2018 Helsingin kaupungin arkkitehti Marina Fogdell vakuutti HS:lle saunan saavan jatkaa toimintaansa. Uusi kaava ei kuitenkaan ole vielä voimassa, ja sitä odotellessa yritystoiminnan on toimittava rakennusvalvonnan kehotuksen mukaisesti.

