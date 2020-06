HS-Helsinki

Päiväkoti Paciuksen piha on ollut maanvajoamien vuoksi käyttökiellossa siitä asti, kun päiväkodin työntekijä putosi 1,5 metriä syvään kuoppaan. Korjaustöiden alkamisesta ei ole tietoa.

Iso osa Pikku Huopalahdessa sijaitsevan päiväkoti Paciuksen ulkoilupihasta on ollut viime syyskuusta asti suljettuna maanvajoamien vuoksi, eikä tiedossa ole, koska pihan korjaukset pääsevät alkamaan.

”Ensimmäiset vajoamat huomattiin jo elokuussa. Syyskuussa päiväkodin työntekijä putosi yhtäkkiä 1,5 metriä syvään kuoppaan”, kertoo Päivi Turkkila päiväkodin vanhempainyhdistyksestä.

Vesikujalla sijaitsevan päiväkoti Paciuksen johtaja Kaisa Pulliainen vahvistaa, että päiväkodin yläpihalla on ollut eri kokoisia maanvajoamia, ja että tästä johtuen yläpiha on poissa käytöstä.

Syyskuisen putoamisen jälkeen yläpiha aidattiin vankalla lauta-aidalla ja pakolliset kulkuväylät päällystettiin vanerilevyillä.

Harmillisesti vajoamat ovat yläpihan puolella, missä päiväkodin pienempien, 1–3-vuotiaiden lasten pitäisi ulkoilla.

”Pienten kanssa olisi kiva esimerkiksi päästä nopeasti potalle. Tosi hyvin päiväkodin työntekijät ovat kuitenkin luovineet tilanteessa. He ovat käyneet lasten kanssa lähipuistoissa ja pöpeliköissä”, sanoo päiväkotia käyvän 3-vuotiaan äiti Aino Pekkarinen.

”Retkien lisäksi ulkoiluja on porrastettu parhaan mukaan. Silti noin 140 lapsen päiväkodille nyt käytettävissä oleva piha-alue on auttamatta pieni.”

Maanvajoamista on Pulliaisen mukaan tiedotettu kiinteistön ylläpidosta ja huollosta vastaaville kaupunkiympäristön toimialalle ja Helsingin kaupungin asunnoille (Heka). Pihan korjausaikataulusta ei kuitenkaan toistaiseksi ole tietoa.

”Heka on aloittanut yläpihan kunnostusta koskevan suunnittelun, ja korjausaikataulua tarkastellaan elokuussa”, Pulliainen kertoo sähköpostitse.

”Jos suunnitelmat valmistuvat silloin, luoja yksin tietää, koska korjaukset alkavat”, Turkkila sanoo.

”Nyt koronaepidemian aikana lapset ovat ulkoilleet pikkuruisella pihalla. Edes se ei ole pistänyt asiaan vauhtia.”

Sekä Pekkarinen että Turkkila ovat tyytyväisiä siihen, miten päiväkodin johtaja ja työntekijät ovat toimineet asiassa ja pyörittäneet päiväkodin arkea poikkeusoloissa. Heka ja kaupunkiympäristön toimiala eivät saa yhtä mairittelevia arvioita.

”Käsittämätöntä välinpitämättömyyttä. Ei ole mikään ratkaisu, että ollaan vuosi ilman pihaa”, Turkkila sanoo.

”Olemme huolissamme päiväkodin henkilökunnan jaksamisesta.”

Pihan ongelmat juontavat huhtikuuhun 2018, jolloin pihassa havaittiin ensimmäiset vajoamat. Niiden syyksi todettiin pihan pohjan paalutuksen yläpäässä olevat paaluhatut, joiden välistä maa oli alkanut paeta.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden ylläpidon tiimipäällikkö Kalle Masalin kertoo, että tuolloin korjaussuosituksena olivat pihan havaittujen vajoamien täyttäminen ja pihan koneellinen tärytys kauttaaltaan.

”Toimenpiteen tavoitteena oli saada maa-aines liikkeelle, täyttää mahdollisesti piilossa olevat onkalot ja estää näin uudet, mahdollisesti äkillisesti syntyvät vajoamat”, Masalin kertoo.

Suosituksen mukaiset korjaustoimenpiteet tehtiin loppukesästä 2018. Vuosi korjaustöiden jälkeen pihaan alkoi ilmestyä uudelleen vajoamista johtuvia kuoppia.

Nyt Masalinin mukaan on ilmeistä, ettei samanlaisia korjauksia kannata tehdä uudelleen. Edessä on siis isompi remontti.

Pikku Huopalahden alue on vanhaa merenpohjaa, joten lähes kaikki sinne rakennettu on Masalinin mukaan paalutusten päällä.

”Alueella on asvaltoituja pihoja, joihin on tullut ammottavia monttuja, kun maa on huuhtoutunut pois asvaltin alta”, Masalin sanoo.

Samantyyppisiä ongelmia kuin päiväkodin pihassa on ollut alueella muuallakin.

”Vastaavalla tavalla, kun rakennuksille pitää tehdä perustukset, päiväkodin pihalle on jouduttu tekemään perustukset, joiden päälle se on rakennettu. Nyt perustukset pitää tehdä uudelleen”, Masalin selittää.

”En ole nähnyt suunnitelmia, mutta pitkän kokemukseni perusteella voin sanoa, että puhutaan massiivisesta, haastavasta ja myös hinnakkaasta projektista. Se ei tietenkään saa olla syy, ettei sitä tehdä.”

Vuonna 1999 valmistuneen päiväkotikiinteistön omistaa Heka, jolta kaupunkiympäristön toimiala on vuokrannut tilat.

”Tässä tullaan työnjakoon. Pihaan liittyvät korjaukset kuuluvat kiinteistön omistajalle eli Hekalle. Me vuokralaisina vastaamme rakennuksen korjauksista”, Masalin sanoo.

”Siksi tämä on kiusallista ja hankalaa, kun me emme voi tehdä päätöksiä remontista.”

Hekalta vakuutetaan, että hanke on edennyt koko ajan.

”Syksyllä 2019 kilpailutimme korjaustöiden suunnittelun, ja suunnittelu on alkanut alkuvuodesta 2020. Suunnitelmat ja kustannusarvio valmistuvat kuluvan kesäkuun aikana”, kertoo kiinteistöpäällikkö Karri Åhs Hekan etelän toimistosta sähköpostitse.

Piha-alueella on suunnitteluvaiheessa tehty koekuoppatutkimuksia, joissa on selvinnyt, että pihaa tukevien paaluhattujen välit ovat suunniteltua suuremmat.

”Koko päiväkodin piha-alue tulee avata noin 3–4 metriin saakka, jolloin olemassa olevat pihan vahvistuksen paaluhatut sekä mahdolliset rikkinäiset paalutkin voidaan korjata tai uusia. Lisäksi paaluhattujen päälle on tarkoitus asentaa lujitekangas tai vastaava”, Åhs kertoo.

Mittavaa operaatiota ei voida tehdä, kun päiväkoti on toiminnassa. Siksi korjaustöiden alkamisen ajankohtaa ei Åhsin mukaan pystytä vielä ilmoittamaan.

”Päiväkoti joutuu etsimään itselleen väistötilat korjauksien ajaksi eli arviolta noin kolmeksi kuukaudeksi. Kun väistötilat ja siten myös mahdollinen ajankohta korjauksille ovat tiedossa, voimme aloittaa varsinaisen korjaustyön kilpailutuksen”, Åhs sanoo.

”Olemme pitämässä yhteispalaverin tilan vuokralaisen ja käyttäjien edustajien kanssa elokuussa lomien jälkeen.”