HS-Helsinki

Kalamarkkinat Eteläsatamassa vuonna 1913. Kuvan kioski on edelleen samalla paikalla.

Helsingissä on kioskeja yli sadan vuoden ajalta. Kaupunki on 2000-luvulla havahtunut suojelemaan pieniä kioskirakennuksia, mutta monet niistä ovat silti autioita ja ränsistyneitä.

Kioskit ovat helsinkiläisille rakkaita, ja jokainen on asioinut sellaisessa. Vuosikymmenten saatossa kioskit ovat muuttaneet muotoaan: ne ovat heijastelleet aikansa arkkitehtuuria, ja niissä on myyty limuja, jäätelöä, Ässä-arpoja ja lehtiä.

Monet vanhat kioskit ovat edelleen katukuvassa, mutta iso osa on myös tuhottu uuden kaupunki- ja puistorakentamisen tieltä.

Seurasaaren ulkomuseossa vierailijat ottaa vastaan kioskirakennus, jota koristavat puiset lohikäärmeveistokset. Kioskissa on toiminut muun muassa ulkomuseon lipunmyyntipiste.

Rakennus on yksi Helsingin vanhimmista säilyneistä kioskeista. Ikää sillä on pitkälti toista sataa vuotta.

”Tyylin puolesta sen voi ajoittaa 1900-luvun alkuun. Se on alkujaan sijainnut Eläintarhassa Vauhtitien päässä”, kertoo Anne Mäkinen, joka on tutkinut kioskeja Helsingin kaupunginmuseolla.

Eläintarhan kioski löytyy nykyään Seurasaaresta. Kuva vuodelta 1955.

Vanhan kauppahallin vieressä puolestaan on erikoinen kahdeksankulmainen kioski, jolla on tornimainen katto. Vaatimattoman kokoisen kioskin ohittaa ihmisvilinässä helposti sitä huomaamatta.

”Myös se on hyvin vanha, 1900-luvun alusta”, Mäkinen arvelee.

Vanha lipunmyyntikioski Hakaniemen rannassa. Kioskia on käytetty muun muassa Korkeasaaren lipunmyyntiin.

Helsingin vanhimmat säilyneet kioskit ovat 1800-luvulta. Näitä kioskeja pääsee tutkimaan, kun tekee kävelyretken Esplanadin puistoon. Puisto oli ensimmäinen paikka, jonne kioskeja rakennettiin.

Esplanadi oli 1800-luvulla porvariston ja virkamiesten näyttäytymispaikka. He pääsivät nauttimaan virvokkeita kondiittori Jerngrenin kioskista, joka oli nykyisen Kappelin paikalla 1830-luvulla. Tämä kioskirakennus ei ole säästynyt.

”Virvoitusjuomakioskeja perustettiin siksi, että Helsingissä oli niin huono vesitilanne. Kaivot olivat saastuneita, joten kivennäisvesiä oli turvallista juoda”, Mäkinen kertoo.

Seuraavat kioskit Esplanadille rakennutti virvoitusjuomatehtailija Hartwall, ja pian kioskimarkkinoille ilmestyi kilpailija, kun Apteekkarien kivennäisvesitehdas sai luvan aloittaa kioskitoiminnan. Kioskeissa myytiin virvoitusjuomien ja kivennäisvesien lisäksi hedelmiä, makeisia, lehtiä ja tupakkaa.

Näitä 1800- ja 1900-luvun taitteen puukioskeja on edelleen Esplanadilla. Vanhin säilynyt kioski on Fabianinkadun ja Eteläesplanadin kulmassa.

Käpylän kioski vuonna 2014.

Käpylän Pohjolanaukiolla on lippakioski, joka on viime vuosina saanut uutta eloa. Koronaepidemian takia kioski on ollut tänä vuonna toistaiseksi kiinni, mutta vielä viime syksynä kioskilla soitettiin musiikkia ja väki levittäytyi nauttimaan kahvia läheiseen puistoon.

Aiemmin lippakioski oli kuitenkin autio ja rapistunut. Juuri tästä kioskista alkoi Helsingin kioskien inventointi ja tutkimus parikymmentä vuotta sitten.

Vuonna 1999 kaupunginmuseoon tuli ilmoitus, että Pohjolanaukion kioski aiotaan purkaa.

”Me emme museolla puoltaneet purkuilmoitusta. Aloimme silloin kartoittaa vanhoja kioskeja. Ne oli aikaisemminkin tiedetty uhanalaisiksi, mutta silloin varsinaisesti alkoi niiden suojelutyö.”

Mäkinen ryhtyi tekemään inventointeja vanhoista kioskeista yhteistyössä muiden keskeisten viranomaisten kanssa. Lopulta syntyi Mäkisen kokoama kirja Kioski, kipari, kiska, snagari – Helsingin kioskeja 1800- ja 1900-luvuilla.

”Kaupunginmuseon johtokunta esitti silloin 31 kioskia suojeltavaksi asemakaavalla. Se oli tutkimuksemme konkreettinen lopputulos.”

Mäkinen uskoo, että kaupunkilaisten oma aktiivisuus on auttanut kioskien säilyttämisessä.

”Kaupunkilaiset rakastavat kioskeja. Niitä ei niin vain pistetä kumoon. On ilo nähdä, että vanhoja kioskeja on auki.”

Käpylän lippakioski liittyy ajanjaksoon, jolloin Helsingin kaupungin rakennuskonttori alkoi suunnitella kioskeja. Aikaisemmin kioskit olivat yksityisten yritysten perustamia, mutta 1920-luvulla kaupunki näki, että sen pitää ottaa suurempi vastuu kioskeista.

”Kaupunki lunasti kioskipaikkoja itselleen. Huonokuntoisia kioskeja purettiin, ja rakennuskonttorissa ryhdyttiin kaupunginarkkitehdin alaisuudessa suunnittelemaan uusia kioskeja”, Mäkinen kertoo.

Syntyivät niin sanotut tyyppikioskit, eli kioskimallit, joita pystyi monistamaan.

Helsingin rahatoimikamari laati ohjeet kioskikaupasta vuonna 1925. Kioski määriteltiin paikaksi, jossa kauppaa tehdään kioskin seinässä olevasta aukosta tai ikkunasta. Kioskin lattiapinta-alaksi määriteltiin neljä neliötä ja korkeudeksi 2,2 metriä. Myyjänä sai olla kioskin vuokraaja tai tämän perheenjäsen, mutta ei kuitenkaan palvelija.

Merkittävässä roolissa uusien kioskien synnyssä oli kaupunginarkkitehti Gunnar Taucher. Vuonna 1928 hän suunnitteli niin sanonut lankarullakioskit, joita on muutama vielä jäljellä. Pyöreitä funkkiskioskeja on Kasarmitorilla, Esplanadilla ja Ruskeasuolla.

HS Helsinki kertoi Ruskeasuon kioskista toukokuun alkupuolella.

”Ruskeasuon kioski on siirretty sinne jostain muualta. Olen nähnyt valokuvan, jossa kioski on kuorma-auton lavalla. Se saattaa olla alkujaan Kulosaaresta”, Mäkinen pohtii.

Gunnar Taucher on signeerannut myös ensimmäiset lippakioskit 1930-luvun lopulla. Niissä kioskin etuseinä oli puolipyöreä. Näitä kioskeja on muun muassa Kaisaniemen puistossa ja Töölössä ravintola Eliten vieressä. Myös Käpylän Pohjolanaukion kioski edustaa tätä mallia.

Lippakioski Kaisaniemessä on ensimmäisiä tyyppikioskeja. Kioski on 1930-luvulta

Lippakioskien evoluutio eteni, ja etuseinä suoristui. Tällainen malli on kaikkein tunnetuin, ja mallin piirustukset on allekirjoittanut kaupunginarkkitehti Hilding Ekelund.

Näitä 1940- ja 1950-luvuilla rakennettuja lippakioskeja on edelleen ympäri kaupunkia parisenkymmentä. Lippiksiä löytyy keskustan lisäksi muun muassa Arabiasta, Maunulasta ja Munkkiniemestä.

”Niitä rakennettiin liikenneyhteyksien varsille, kuten raitiovaunujen ja bussien päätepysäkeille”, Mäkinen sanoo.

Kioskit palvelivat Helsingin olympialaisten vieraita. Kisoja varten arkkitehti Helge Forss suunnitteli opas- ja myyntikioskeja, jotka olivat käytössä vain olympialaisten ajan ja purettiin sen jälkeen.

Irtokioskeja rivissä Kampin linja-autoaseman lähellä 1980-luvulla.

1960-luvulla ja siitä eteenpäin kaupunkiin rakennettiin uusia kevytrakenteisia tyyppikioskeja sekä siirrettäviä kioskeja. Samaan aikaan tuotevalikoima laajeni ja katukuvaan tulivat nakkikioskit.

Ajan myötä kioskit ovat siirtyneet kauppakeskuksiin ja kivijalkoihin. Tunnetuimpana esimerkkinä tästä ovat R-kioskit. Ikkuna- ja luukkumyynti on vähentynyt ja yhä useammin kioskit muistuttavat kauppoja, joihin pääsee sisään.

Mäkinen on nykyään jo eläkkeellä, mutta hän seuraa yhä kiinnostuneena kioskimaailman kehitystä.

”Hyvin surullisin mielin olen seurannut, miten huonoon kuntoon vanhat kioskit ovat päässeet”, hän harmittelee.

Kesäiset jäätelökioskit ovat pitäneet pintansa. Lisäksi vanhan ajan kioski- ja kärrykaupan perillisinä voidaan pitää paikasta toiseen kulkevia street food -kioskeja.

”Ne jatkavat vanhaa perinnettä. Hienoa, että niitä on tullut kaupunkiin.”