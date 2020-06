HS-Helsinki

Main ContentPlaceholder

Helsingissä on keskellä liittymäaluetta tuntematon rakennelma aurinkokennoineen, eivätkä viranomaiset tiedä mistä on kyse: ”On kyllä mystinen juttu”

Metsikössä Kontulantien ja Kehä I:n välissä on rakennelma, josta kukaan ei tunnu tietävän mitään. Rakennelma näkyy hyvin esimerkiksi ohi ajavista linja-autoista.

Kehä I:n ja Kontulantien liittymäalueen keskelle jäävässä suojaisessa metsikössä on pömpeli, joka on kytketty aurinkopaneeliin. Kaupungin virkamiehen mukaan on mysteeri, kuka rakennelman on tehnyt ja mitä varten.