Koskelassa Lahdenväylän alittavan alikulun suuaukolla on varoituskyltti, joka kertoo tunnelin olevan poikkeuksellisen matala.

Lahdenväylän alittava alikulkutunneli Koskelassa voi hyvinkin olla Helsingin matalin. Väylävirasto ei osaa sanoa, miksi näin matala tunneli on aikoinaan tehty.

Onko tässä Helsingin tai koko pääkaupunkiseudun matalin alikulkutunneli?

Helsingin Sanomat kertoi huhtikuussa Espoossa sijaitsevasta Länsiväylän alittavasta matalasta alikulkutunnelista, joka tuli yllätyksenä myös Väylävirastolle. Tunneli on korkeudeltaan noin kaksimetrinen, mikä tekee siitä poikkeuksellisen matalan.

Länsiväylän alikululle löytyi kuitenkin haastaja Helsingin Koskelasta Lahdenväylän alta. Tunnelin tarkkaa korkeutta ei ole selvillä, mutta suuaukolla olevan varoitusmerkin mukaan se on alle kaksimetrinen.

Nykypäivänä näin matalaa tunnelia ei enää rakennettaisi, kommentoi Väyläviraston taitorakenneyksikön päällikkö Markku Äijälä. Nykymääräysten mukaisesti alikulun minimikorkeus on 2,8 metriä.

Väyläviraston hallinnoimista alikuluista tämä on todennäköisesti Helsingissä matalin. Helsingin kaupungille kuuluvista alikuluista ja niiden ominaisuuksista Äijälä ei osaa sanoa.

Vantaanjoen vieressä sijaitsevassa alikulussa on toisella reunalla puinen reunus, joka on mahdollisesti asennettu tulvavesien vuoksi.

Lahdenväylän alittava tunneli on rakennettu vuonna 1967. Sen aikaisissa piirustuksissa näkyvät Lahdenväylän nykyiset kaistat molempiin suuntiin. Mutta miksi kevyelle liikenteelle tarkoitettu alikulku rakennettiin niin matalaksi?

Suoraa vastausta ei ole tiedossa.

”Aikanaan on ollut tarkoitus päästä tien alta kulkemaan ja se on jotenkin mahdollistettu. Veikkaisin, että sillä [mataluudella] on jotain tekemistä pohjavesien kanssa”, Äijälä vastaa.

Pituutta Koskelan alikululla on 47 metriä. Näin pitkiä ja matalia alikulkuja ei tyypillisesti tule Äijälälle vastaan.

Mikäli Lahdenväylää jossain kohtaa kunnostetaan, tulisi myös alikulun korotus ajankohtaiseksi.

”Voisi vaatia aika isot toimenpiteet, että sitä saisi korotettua. Helpointa olisi, jos nelostietä nostettaisiin, mutta se toisi ongelmia sitten muualle”, Äijälä sanoo.