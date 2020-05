HS-Helsinki

Pien-baarin ja -kaupan omistaja Erkki Häme täyttää alkoholilain kirjaimen ”valmistamalla” miedon oluen itse. Lisäämällä tipan vettä hän voi myydä olutta hanasta ihmisille mukaan.

Perjantaina iltapäivällä Helsingin Ateneuminkujalla kävelevä saattaa joutua merkillisen näytelmän todistajaksi.

Olutbaari ja -kauppa Pien myy oluen asiakkaalle seuraavalla tavalla: myyjä kaataa baarin edessä hanasta olutta tuoppiin tavalliseen tapaan. Sen jälkeen hän ottaa käteensä pipetin ja annostelee siihen tipan vettä.

Tipan hän kaataa oluen joukkoon. Sitten hän sulkee tuopin kannella. Asiakas ottaa juoman mukaansa noutojuomaksi.

Voisi ajatella, että kyseessä taiteellinen performanssi tai koominen esitys, mutta ei.

Pien-baari täyttää vain alkoholilain kirjaimen.

Pipettinäytelmän syynä on Pienen saama huomautus viranomaisilta.

”Anniskelimme mietoa 2,8 prosentin olutta baarin edessä hanasta, koska tulkitsin Valviran ohjeita siten, että niin mietoa olutta ei lasketa alkoholijuomaksi ja sitä saa siksi myydä hanasta”, kertoo kaupan omistaja Erkki Häme.

”Kun sitten keskustelin aluehallintoviraston kanssa asiasta, kävi ilmi, ettei niin ole. Heidänkin piti tarkistaa asia Valvirasta. Pykälä on sen verran epäselvä.”

Pien-baari ja -kauppa on joutunut koronaviruksen takia samanlaiseen kurimukseen kuin muutkin alan toimijat. Ravintolamyynti on pysähtynyt, ja tuottoja on yritettävä saada ulosmyynnillä suoraan asiakkaille.

Tässä kuitenkin alkoholilaki on tiukka. Ulos saa myydä vain alle 5,5 tilavuusprosentin juomia, ja iso osa Pienen oluista on sitä vahvempia.

Lisäksi oluen saa myydä noutojuomaksi vain jos valmistaja on sen pakannut. Tätä ehtoa Pien-baarin hanasta kaataminen ei täyttänyt.

Sitten Erkki Hämeellä välähti, miten hän saa myytyä mietoa hanaolutta.

”Lain mukaan kuka tahansa saa valmistaa alle 2,8 prosentin juomia. Niinpä totesimme, että jos lisäämme tipan vettä olueen, olemme itse valmistajia”, Häme sanoo.

”Ja jos suljemme tuopin kannella, olemme myös pakanneet juoman lain edellyttämällä tavalla.”

Tippa vettä ei juuri makua muuta, ja itse asiassa Pienen henkilökunta on laimentanut olutta hitusen verran.

Eivätkä Hämeen ideat menetettyjen tulojen korvaamiseksi tähän lopu. Laki kieltää suomalaisia toimijoita myymästä ja kuljettamasta oluita suoraan asiakkaiden kotioville.

”Ei edes kaupassa myytävien oluiden vahvuisia, mitä en oikein ymmärrä.”

Ulkomaalaisia toimijoita kielto ei koske, eli niiltä olutta voi tilata suoraan kotiovelleen.

Niinpä Pien on perustamassa varastoa ulkomaille, josta kauppa voi myydä oluet takaisin suomalaisille.

”Pyynikin panimo Tampereella tekee jo tätä. Se vie oluensa Viroon, josta ne voi tilata kotiinsa. Silloin voi tilata myös 5,5 prosenttia vahvempia oluita”, Häme sanoo.

”Näemme siinä vahvaa potentiaalia myös meille.”

Hämeen ideana on myös perustaa verkkokauppa, josta voi myydä suomalaisia oluita ulkomaalaisille.

”Suomalaisia oluita on maailmalla aivan liian vähän. Verkkokaupan perustamme joka tapauksessa koronasta riippumatta.”