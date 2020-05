HS-Helsinki

Oulunkylän olympiavoittaja, näyttelijä ja muusikko rakensi julkisuudessa eteensä muurin, jonka takana oli itseään ruoskiva isä – Nyt Tapio Rautavaarasta kerätään harvinaisia aikalaishavaintoja.

Tapio Rautavaaran kuolemasta tuli viime syksynä kuluneeksi 40 vuotta, mutta olympiavoittaja, näyttelijä ja lauluntekijä ei ole unohtunut. Rautavaarasta on tekeillä uusi kirja, joka ei ole muodoltaan perinteinen muistelmateos tai elämäkerta.

Kirjoittajat Hannu Ignatius ja Tomi Lindblom haluavat antaa äänen aikalaisille, joilla on tarinoita reissumiehestä.

Kirjaidea ilahduttaa Tapio Rautavaaran tytärtä Leena Rautavaaraa.

”Nyt on viimeinen aika saada aikalaisilta muisteloita ja myös valokuvia Tapio Rautavaarasta”, hän sanoo.

Leena Rautavaara isänsä Tapio Rautavaaran patsaan luona Oulunkylän torilla lokakuussa 2019.

Leena Rautavaara uskoo, että vaikka hänen isästään on paljon kirjoitettu, niin vielä monta tarinaa on jäänyt kertomatta. Sen hän on huomannut kohdatessaan tuntemattomia ihmisiä erilaisissa tilanteissa.

”Kun olen tavannut ihmisiä ja heille on selvinnyt, kuka olen, moni on tullut ujosti koputtamaan olkapäälle ja sanonut: minun täytyy kertoa sinulle isästäsi yksi tarina…”

Muistoja luulisi löytyvän etenkin vanhoilta oulunkyläläisiltä. Rautavaara eli Oulunkylässä lapsuudestaan saakka.

Kun mainetta ja hieman varallisuuttakin oli kertynyt, hän rakennutti vaimonsa kanssa omakotitalon Teinintie 4:ään. Enää taloa ei ole, sillä se purettiin 2000-luvun alussa.

Rautavaaran perhettä Oulunkylän kotitalon portailla. Tapio Rautavaaran takana vaimo Liisa sekä tyttäret Leena ja Marja. Kuvasta puuttuu yksi tyttäristä, Irma.

Kun leipä oli haettava pitkin Suomea, koti oli paikka, jossa laulaja saattoi rauhoittua ja puuhata omiaan.

”Oulunkylän kotitalo oli isälleni turvapaikka. Sinne ei hirveästi ihmisiä lappanut”, Leena Rautavaara muistelee.

”Faija rakasti halonhakkuuta ja haravoi myös pihaa. Me tytöt hoidimme nurmikon leikkauksen.”

Rautavaara piti selvän eron työn ja kotiolojen välillä: kotona ei juuri laulettu tai kuunneltu musiikkia. Poikkeuksena oli, kun isäntä harjoitteli tai teki uutta kappaletta alakerran työhuoneessaan.

”Jos tuli hankala paikka, isosiskoni Marja säesti häntä pianolla.”

Halonhakkuu oli Rautavaaran lempipuuhaa kotona Oulunkylässä.

Musiikki soi talossa myös silloin, kun Rautavaara oli saanut käsiinsä juuri levyttämänsä kappaleen.

”Isäni oli perfektionisti. Hän kuunteli kappaletta uudestaan ja uudestaan ja mietti, mitä seuraavalla kerralla voisi tehdä paremmin.”

Leena Rautavaara muistaa, kuinka kerran yritti saada unta sängyssään, kun isä kuunteli Häävalssia.

”Huoneeni kohdalta kulki takan hormi, ja ääni kantautui sitä pitkin. Faija kuunteli Häävalssia kymmeniä kertoja peräkkäin. Lopulta piti panna tulpat korviin, että sai nukuttua.”

Mies ja kitara 1960-luvulla. Suurimman suosion päivät olivat jo jääneet taakse.

Rautavaara ei myöskään suostunut vapaa-ajallaan laulamaan, jos joku sitä ehdotti.

”Isällä oli tapana esittää kysymys: ’Tiedätkö, mikä on ammattilaisen ja amatöörin ero?’ ” Rautavaara muistelee.

”Eiväthän ihmiset yleensä tienneet. Silloin faija vastasi: ammattilaista et saa koskaan alkamaan, etkä amatööriä koskaan lopettamaan.”

Yksi Rautavaaran rentoutumisen muoto oli jousiammunta. Hän oli alkanut harrastaa sitä keihäänheittouran päätyttyä.

”Faija väsäsi usein työhuoneessaan jousia ja jänteitä. Talomme yläpuolella metsässä hänellä oli lyhyt, korkeintaan 30 metrin ampumarata. Pidempiä matkoja hän kävi ampumassa kunnon radoilla.”

Tapio Rautavaara jousiammuntakilpailussa 1950-luvun alkupuolella. Alkuperäinen kuvateksti kertoo: ”Vaikka hän on harjoitellut uutta lajiaan vasta parin vuoden ajan, hän on jousiampujiemme kärkimies tällä hetkellä.”

Vuonna 1955 Rautavaara voitti jousiammunnassa Suomen mestaruuden. Todellinen kruunu uralle oli vuonna 1958 yllättäin voitettu joukkuemaailmanmestaruus.

Rautavaara ehti harjoittelemaan jousiammuntaa siitäkin huolimatta, että 1950-luku oli hänelle hyvin kiireistä aikaa. Hän näytteli 13 elokuvassa ja kiersi maata trubaduurina.

Samalla syntyi unohtumattomia lauluja, kuten Sininen uni, Juokse sinä humma ja Isoisän olkihattu.

Esiintymiskiertueetkin hän järjesti itse kotoaan käsin.

”Hän katsoi kartasta reitin ja soitteli sitten nimismiehet läpi, että sai esiintymisluvat. Se oli hankalaa, sillä viihdemusiikkia katsottiin kulmien alta. Klassista musiikkia pidettiin passelina.”

Vuosikymmenen vaihduttua moni asia muuttui. Kun televisiovastaanottimet alkoivat yleistyä 1960-luvulla myös maaseudulla, iltamaperinne kuoli ja suomalaisen elokuvan kultakausi oli ohi.

Kun kiertueita eikä elokuvarooleja ollut enää tarjolla, Rautavaaran piti etsiä uusia tulonlähteitä. Hän alkoi esiintyä harjannostajaisissa ja myymälöiden avajaisissa.

Tapio Rautavaara (vas.) harjakaiskeikalla Svetogorskissa, Neuvostoliitossa, huhtikuussa 1978.

Alkoholi alkoi tulla yhä enemmän Rautavaarojen elämään.

”Faijahan oli kotona vähän sellainen kaappijuoppo. Pulloja oli piilossa eri puolilla, ja suun asennosta tiesimme, että hän oli vähän ottanut”, Leena Rautavaara muistelee.

”Hän saattoi tosin olla juomatta kuukausiakin. Sama oli tupakan kanssa.”

Syynä alkoholin käyttöön oli osin uran alamäki, mutta tyttären mukaan Rautavaaraa painoivat myös kovat lapsuudenkokemukset.

Tapio Rautavaara oli kärsinyt lapsena ruoan niukkuudesta siinä määrin, että oli sairastunut D-vitamiinin puutteesta johtuvaan riisitautiin. Köyhän pojan koulutiekin oli päättynyt jo 13-vuotiaana.

Tapio Rautavaara (oik.) elätti itseään 1930-luvun alussa myymällä lehtiä Helsingin Rautatieasemalla.

Rautavaara oli lisäksi avioton lapsi ja joutunut siitä kärsimään.

”Muistan kerran äitini sanoneen isälleni, ettei tämän enää pitäisi murehtia aviottoman lapsen kohtaloa, sillä ajat olivat muuttuneet. Että ei se enää ole häpeä vaan ihan tavallista”, Rautavaara kertoo.

”Vaikka mies olisi saavuttanut mitä, niin alemmuudentunne tuli silti pintaan. Että oli ollut köyhä ja ettei ollut kyennyt käymään kouluja.”

Taustalla vaikuttivat tyttären mukaan myös kokemukset sodasta. Rautavaara oli jatkosodan alussa ollut rintamajoukoissa ja joutunut ampumaan vihollisia. Siitä hän tunsi huonoa omaatuntoa koko elämänsä.

”Hän oli erittäin herkkä ihminen. Usko Jumalaan ilmeisesti hiipui siellä sodassa, ja hän erosi myöhemmin kirkosta.”

Tapio Rautavaara kuvattuna vuonna 1970.

Tyttären mukaan hänen isänsä joskus puheli, että olisi hauskaa, jos suomalaiset eläisivät vielä kalevalaisen luonnonuskonnon mukaan.

”Faijaa huvitti ajatus, että lähetyssaarnaajat idästä ja lännestä tulisivat meitä käännyttämään, mutta me vain eläisimme tyytyväisinä uhrilehdoissamme. Hän myös sanoi: ’Minun jumalani on aurinko’.”

Syyskuun 24. päivänä 1979 Tapio Rautavaara kaatui Tikkurilan uimahallissa suihkuun mennessään ja löi päänsä lattiaan.

Hänet vietiin terveyskeskukseen, jossa todettiin lievä aivotärähdys ja ommeltiin päähän tikit.

Hänet kuitenkin päästettiin kotiin toipumaan. Seuraavana yönä Rautavaara kuoli aivoverenvuotoon.

Omia muistoja ja valokuvia Tapio Rautavaarasta voi lähettää 15. kesäkuuta saakka sähköpostiosoitteeseen rautavaarakirja@gmail.com.