HS-Helsinki

Rakastettu puistotäti Raija-Liisa Jokinen ehti hoitaa lapsia 30 vuotta kruununhakalaisessa puistossa. Sitten kaupunki ilmoitti, että toiminta on lopettava.

Helsingin puistoissa lapsia kaitsevat puistotädit ovat tästä viikosta alkaen entistä harvalukuisempi joukko. Vuoden alussa puistotätejä oli vielä neljässä puistossa, jatkossa palvelua saa enää kahdesta puistosta.

Syynä katoon on Helsingin kaupungin perhepäivähoidon valvonnan tiukentunut linja. Menneinä vuosina ja vuosikymmeninä moni perhepäivähoitaja on hankkinut lisätienestejä toimimalla puistotätinä.

”Maanantaina minulle soitettiin, että se on loppu. Uusi perhepäivähoidon valvoja ilmoitti, että perhepäivähoitajana et voi toimia myös puistotätinä”, kertoo Kruununhaassa Säätytalon puistossa 30 vuotta puistotätinä toiminut Raija-Liisa ”Raisku” Jokinen.

Puhelu tuli Jokiselle täydellisenä yllätyksenä.

”Tiedän kyllä, mihin kielto perustuu. Siitä on ollut ihan selkeä laki jo aiemmin. Aiemmat valvojat ovat kuitenkin katsoneet asiaa läpi sormien. Kukaan ei ole koskaan sanonut, ettei näin voisi toimia.”

Puistotätien tilanteesta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Uutiset.

Edellinen valvoja kävi tapaamassa yksityisenä perhepäivähoitajana työskentelevää Jokista alkuvuodesta, eikä asia noussut silloinkaan esille.

Pari viikkoa sitten valvonnasta vastaavalta uudelta virkamieheltä tuli sähköpostiviesti, jossa on hän tiedusteli montako lasta Jokisella on perhepäivähoidossa.

Valvoja oli nähnyt kaupungin rekistereistä, että Jokinen toimii myös puistotätinä. Niinpä hän kysyi myös puistohoidossa olevien lasten määrää.

Jokinen on toiminut Säätytalon puistossa puistotätinä yhdessä toisen perhepäivähoitajan, Saila Päivärinnan kanssa. Kaksikolla on ollut aamupäiväulkoilun aikana hoidossa omien perhepäivähoitolastensa lisäksi yhteensä korkeintaan kymmenen lasta.

”Puistotätitoiminnan idea on, että lapsen voi tuoda pientä maksua vastaan ulkoilemaan meidän kanssamme kahdeksi tunniksi”, Jokinen sanoo.

”Vanhempi saa omaa aikaa. Hän voi mennä johonkin harrastukseen. Tai jos on väsynyt, voi mennä vaikka jatkamaan unia kotiin tai juomaan kahvin rauhassa. Jotkut tekevät sen pari tuntia töitä.”

Aikaisemmin yksityisen perhepäivähoidon valvonta on ollut Helsingissä kaupungin kymmenellä varhaiskasvatusalueella perhepäivähoidon ohjaajien vastuulla.

”Valvonta on keskitetty helmikuusta 2020 alkaen yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan yksikköön”, kertoo varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Eeva Tiihonen Helsingin kaupungilta.

”Olemme saaneet lisäresurssin, palveluvastaavan, joka käy läpi yksityisiä perhepäivähoitajia.”

Nyt valvonnassa on Tiihosen mukaan selvinnyt, että kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa on toiminut lisäksi puistotäteinä. Toinen heistä on toiminut Töölössä Väinämöisen puistossa.

”Se on tietysti aivan mahdoton yhdistelmä, koska perhepäivähoitajalla saa olla neljä lasta plus yksi osapäiväinen, esimerkiksi eskari tai koululainen”, Tiihonen sanoo.

”Perhepäivähoidon mitoitus on ihan varhaiskasvatuslakiin perustuva asia. Kun asia on tullut esille, siinä yhteydessä näiden henkilöiden on pitänyt valita haluavatko he toimia perhepäivähoitajana vai puistotätinä.”

Miksi yksityisiä perhepäivähoitajia valvoneet virkamiehet eivät ole puuttuneet asiaan aiemmin?

”En pysty ottamaan kantaa siihen, minkä takia asiaa ei ole aikaisemmin nostettu esiin. En tiedä, eikö siitä ole oltu tietoisia vai eikö sitä ole käyty läpi. Sinällään on hyvä asia, että tämä on tullut esiin ja se saadaan nyt oikeille raiteilleen”, Tiihonen sanoo.

Tiihonen tietää, että perheet ovat olleet hyvin tyytyväisiä puistotätien tarjoamaan palveluun.

”Tässä kohtaa kuitenkin virkamies joutuu sanomaan, että palvelu ei voi [näin tuotettuna] jatkua”, hän sanoo.

”Puistotätitoiminta voisi sopia vaikka opiskelijalle, joka haluaa tehdä töitä aamupäivisin. Puistotäti voi itse määrittää hoidosta ottamansa korvauksen.”

” ”Jos kaikki minulla vuosien saatossa hoidossa olleet sadat lapset olisivat tunkeneet päiväkotiin, se olisi ollut iso pommi kaupungille.”

Palvelu on maksanut Säätytalon puistossa sata euroa kuukaudessa. Sillä hinnalla on voinut jättää lapsensa hoitoon joka arkiaamupäivä kahdeksi tunniksi.

”Rahaa puistotädin työstä tulee niin vähän, ettei se voi olla kenelläkään ainoa toimeentulon lähde. Monet ovat toimineet lisäksi perhepäivähoitajana. Niin on ollut iät ajat”, Jokinen sanoo.

Raija-Liisa Jokista harmittaa, että hänen pitkä toimintansa puistotätinä päättyi yhteen ilmoitusluontoiseen soittoon, jossa ei edes kiitelty tehdystä työstä.

Vaikka kaupungin äkkikäännös asiassa harmittaa, Jokinen sanoo ymmärtävänsä virkamiesten ratkaisun.

”Lakeja tässä nyt noudatetaan. Varsinaisesti mitään väärää ei ole tapahtunut”, Jokinen sanoo.

”Jos jotakin tapahtuisi, mitä luojan kiitos ei ole koskaan tapahtunut, valvoja olisi asiasta vastuussa.”

Jokinen on kuitenkin pettynyt tapaan, jolla asia hoidettiin.

”Vuosikymmenten työ loppui yhtäkkiä kuin seinään. Yhteen puhelinsoittoon ihmiseltä, joka ei ole minua koskaan edes nähnyt. Olisi edes aloittanut puhelun, että kiitos näistä vuosista”, Jokinen sanoo.

”Puistotädit ovat vuosien aikana tehneet paljon hyvää kaupungille taloudellisesti ja muutenkin. Jos kaikki minulla vuosien saatossa hoidossa olleet sadat lapset olisivat tunkeneet päiväkotiin, se olisi ollut iso pommi kaupungille.”

Jokinen on kokenut tärkeäksi olla ylläpitämässä kaikille alueen asukkaille suunnattua palvelua.

”Suurin sääli on, että tällainen yhteisöllisyys katoaa. Olen huomannut vuosien varrella, että puistotoiminta on erityisen tärkeää nuorille äideille”, Jokinen sanoo.

”Otamme heidät avosylin vastaan. Vaikkeivät he tulisi meidän asiakkaiksemme, he tulevat siihen yhteisöön mukaan. Heille on kiva saada tuttuja. Olen huomannut, että siitä on ollut monelle apua.”

Puistotätitoiminta käynnistyi sotien jälkeen työvoimanaisten perustamana. Toiminnasta tuli supersuosittua, koska päivähoitopaikkoja ei juuri ollut tarjolla. Joitakin vuosikymmeniä sitten puistotätejä oli reilusti yli sata.

”Niin monilla on muistoja puistotädeistä. Helsinki on ainoa kaupunki, missä näitä on säilynyt. Tämä on ollut jo jonkin aikaa kuoleva ammattikunta. Meitä on muutama sissi, joka on tällaista toimintaa pitänyt yllä”, Jokinen sanoo.

”On ollut nastaa jatkaa vanhaa perinnettä. Minulle on ollut kunnia-asia, että meidän kaupunginosasta löytyy tällainen juttu, mitä turistitkin käyvät ihailemassa.”

Vielä vuonna 2013 puistotätejä oli Helsingissä 12, kertoo Helsingin kaupungin leikkipuisto- ja iltapäivätoiminnan päällikkö Hanna Linna.

Toimintaa pyrittiin Linnan mukaan vielä joitakin vuosia sitten ylläpitämään muun muassa järjestämällä puistotädeille vuosittaisia tapahtumia.

”Kultaiset vuodet ovat kaukana takana. Kaupungin leikkipuistojen leikkitoiminnan kerhot ovat osittain korvanneet puistotätitoimintaa”, Linna sanoo.

”Toiminnalla on silti ollut paikkansa, koska puistotädille on voinut jättää ihan pieniäkin lapsia.”

Kesän alussa tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Jokinen aloitti puistotätinä.

”Välillä puistoon tulee 20 vuotta vanhoja hoitolapsia. Heitä on mukava nähdä”, Jokinen sanoo.

”On määrättömän surullista, että työni päättyy. Myös perheet ovat olleet aivan järkyttyneitä uutisesta. On kuitenkin ollut lohdullista huomata, miten ihmiset tukevat. Olen tippa linssissä lukenut ihmisten kommentteja.”

Koronaepidemian takia puistotätitoiminta on ollut viime kuukaudet tauolla. Kun rajoitukset löyhenevät, Jokinen ja hänen työparinsa Saila Päivärinta aikovat pitää puistossa kunnon lopetusbileet.