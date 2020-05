HS-Helsinki

Lankarullakioskit ovat käyneet Helsingissä harvinaisiksi. Pitkään tyhjänä olleelle Ruskeasuon kioskille on mietitty nykyistä parempaa sijoituspaikkaa, mutta toistaiseksi kioskin siirtämisestä ei ole tietoa. Nyt kioskissa on silti jälleen elämää.

Vaikka on keskiviikkopuolipäivä ja liikenne on koronaepidemian vuoksi tavallista vähäisempää, Ruskeasuolla Mannerheimintien ja Koroistentien risteyksessä ei ole hiljaista. Autot jarruttelevat ja kiihdyttelevät liikennevaloissa, ratikat kolisevat mennessään.

Vilkasliikenteisen kadun äänet eivät tuoreista karjalanpiirakoista haaveilevia tunnu haittaavan. Kun Piirakkaleipomo Rädyn Silvo Räty avaa risteyksessä sijaitsevan vanhan lankarullakioskin luukut, asiakkaita alkaa tulla tasaiseen tahtiin.

Miikka Kajanne piipahti kävelyllään ostamassa riisi- ja perunakukkosia. ”Tykkään pienistä paikoista, joissa voi kokeilla uusia makuja, ja joissa tuotteet tehdään käsivoimin ja mahdollisimman tuoreista raaka-aineista”, Kajanne sanoo.

Nurmijärveläinen piirakkaleipomo on jo jonkin aikaa pyörittänyt Helsingin kaupungin omistamaa Pitkänsillan lippakioskia Kluuvissa. Joulukuusta lähtien leipomo on pitänyt auki Ruskeasuon kioskia aina keskiviikkoisin, ja toukokuussa kioski on auki myös maanantaisin.

Ennen joulukuuta kioskissa oli vuokralainen hetken aikaa viitisen vuotta sitten. Enimmäkseen kioski on kuitenkin viime vuosikymmeninä ollut tyhjillään.

”Lankarullakioski siirrettiin tuohon vuonna 1941. Silloin vieressä oli ratikan kääntöpiste, ja asiakkaita riitti. Kioskissa oli toimintaa ainakin 1940–1960-luvuilla. Sitten liikennevirrat muuttuivat, eikä paikka ole enää ollut oikein toimiva”, sanoo Ruskeasuo-seuran puheenjohtaja Jyrki Erra.

Erra kertoo, että hän on ehdottanut kaupungille kioskin siirtämistä risteyksestä parempaan paikkaan ensimmäisen kerran jo vuonna 2012.

”Alueen asukkaat kaipaisivat kioskia lähellä sijaitsevaan Ratsaspuistoon. Siellä ei ole mitään palveluita. Kioski saisi asiakkaikseen puistossa ulkoilevia lapsiperheitä ja vanhuksia.”

Kaupunki suhtautui tuolloin siirtoajatukseen myönteisesti, mutta ilmoitti, että seuran pitäisi tehdä se omalla kustannuksellaan. Lähes nollabudjetilla toimivalla yhdistyksellä ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta siirtää rakennusta.

Ruskeasuolaiset haaveilevat, että lankarullakioski siirrettäisiin läheiseen Ratsaspuistoon.

Viime vuonna siirtohanke oli Ruskeasuo-seuran ilmoittamana mukana Helsingin kaupungin osallistavan budjetoinnin Omastadi-äänestyksessä. Erran mukaan toteutettavien hankkeiden joukkoon pääseminen jäi noin sadan äänen päähän.

Omastadi-äänestyksen yhteydessä kaupungilla käytiin keskustelua kioskin siirtämisestä, kertoo asemakaavoituksen läntisen alueyksikön arkkitehti Leena Paavilainen.

Kaupungin eri tahojen kuten asemakaavoituksen, rakennusvalvonnan ja kaupunginmuseon kesken oltiin yksimielisiä siitä, että kioskille löytyisi varmasti Ruskeasuolta nykyistä parempikin paikka.

Kioski on ollut Paavilaisen mukaan tapetilla myös Ruskeasuon bussi- ja raitiovaunuvarikon liikennesuunnittelun yhteydessä.

”Varikolle vievät raitiovaunukiskot tulevat viereiselle Nauvontielle, mutta ne eivät tämänhetkisen tiedon mukaan vaadi kioskin siirtoa”, Paavilainen sanoo.

”Mutta viihtyisyysmielessä voisi kioskille mukavampikin paikka olla kuin Mannerheimintien hälyssä.”

Siirto Ruskeasuo-seuran esittämään Ratsaspuistoon edellyttäisi Paavilaisen mukaan poikkeamispäätöksen, kaavamuutoksen tai sijoittamisluvan. Tällä hetkellä kioskin siirtämisessä ei ole meneillään aktiivista projektia.

Ruskeasuon rullakioskin vieressä on huoltoasema ja toisella puolella tietä ruokakauppa.

Rakennus on suojeltu alueen asemakaavassa sr-2-merkinnällä, joka tarkoittaa kaupunkikuvallisesti arvokasta, suojeltavaa rakennusta. Suojelumerkintä ei kuitenkaan edellytä, että rakennus pitäisi säilyttää nykyisellä paikallaan.

Helsingin lankarullakioskit on suunnitellut kaupunginarkkitehti Gunnar Taucher.

”Vuodelta 1928 peräisin olevat kioskit ovat murrosvaiheesta, jolloin siirryttiin aikakaudesta toiseen. Kioskien muoto ja rakenne muuttuivat ajanmukaiseksi funktionalismiksi, mutta joissakin pienissä yksityiskohdissa on vielä piirteitä edeltäneestä klassismista”, kertoo Helsingin kaupunginmuseon kulttuuriperinnön yksikön tutkija Anne Salminen.

Lankarullakioski on muotoilultaan varsin yksinkertainen, mutta sen yksityiskohdissa on koristeellisuutta.

Ruskeasuon lisäksi lankarullia on jäljellä kaksi Esplanadin puistossa ja yksi Kasarmitorilla. Esplanadinpuiston kioskien paikka on Salmisen mukaan itsestäänselvästi nykyisillä sijoillaan.

”On osa puiston historiaa, että siellä on eri aikojen kioskeja. Ruskeasuon kioski on nykyisin liikenteellisesti ja muutenkin hankalassa paikassa. Paikka on meluisa”, Salminen sanoo.

Ruskeasuolla kioskin vieressä on myös huoltoasema ja kauppa, jotka palvelevat ympäri vuorokauden. Pienellä kioskilla ei siis ole kovin hyvät mahdollisuudet menestyä kilpailussa asiakkaista.

”Tuntuu kurjalta, ettei rullakioskille ole nyt kunnolla käyttöä”, Salminen sanoo.

Helsingin kaupungin omistamien kioskirakennusten kohtaloa on Salmisen mukaan pohdittu useampaan kertaan.

”Aiheen ympärillä on vuosien varrella kokoontunut erilaisia työryhmiä. Osa kioskeista on laitettu tällaisten keskustelujen seurauksena myyntiin”, Salminen sanoo.

Kioskeja koskevat pohdinnat ovat osa laajempaa keskustelua siitä, mitä kiinteistöjä kaupungin kannattaa pitää omistuksessaan.

”Meidän tavoitteemme kaupunginmuseossa on, että kaupunki säilyttää kioskeja myös omassa omistuksessaan ja varmistaa niiden säilymisen osana kaikille yhteistä kaupunkiympäristöä ja alueen historiaa.”

Lankarullakioskit ovat Salmisen mukaan siinä suhteessa erityisiä, että niitä on betonirakenteisina aiemminkin siirretty paikasta toiseen. Ruskeasuon kioski on siirretty nykysijoilleen mahdollisesti Kulosaaresta tai Rautatientorilta.

Salminen kertoo, että puolitoista vuotta sitten, kun kaupungin väki viimeksi kiersi kioskikatselmuksilla, nousi esille ajatus Ruskeasuon kioskin siirtämisestä. Silloin päätettiin selvittää, onko siirtäminen teknisesti mahdollista.

Kaupungin teknisen isännöitsijän Elina Murtolan mukaan varsinaista selvitystä kioskin siirtämisestä ei ole tehty.

”Kioskia on käyty rakennuspalvelun kanssa alustavasti katsomassa ja koputtelemassa. Kuulostaa hieman siltä, että rakennusta on paikkailtu siinä paikalla. Jos näin on, kioski ei ole ihan yhtenäinen. Silloin siirtämisessä on riskinä, että rakennus hajoaa”, Murtola sanoo.

Kioskin ulkopuolelle on myös valettu jälkikäteen betoniportaat. Murtolan mukaan sen takia on vaikea päätellä pelkästään ulkonäön perusteella, kuinka vahva kioskin pohja on.

”Jos siirtoon lähdettäisiin, se vaatisi rakennesuunnittelijan, joka arvioisi, kestääkö rakennus siirron ja millaiset tukirakenteet siirtämistä varten tarvittaisiin.”

Siirto tapahtuisi käytännössä niin, että kioski sahattaisiin alhaalta irti timanttisahalla, tuettaisiin kuljetusta varten ja nostettaisiin sitten auton kyytiin. Ihan halpaa kioskin siirtäminen ei Murtolan mukaan olisi.

”Karkea hintaluokka on kymmenissä tuhansissa. Tuossa hintahaarukassa on mukana irrotus, tuenta ja kuljetus. Se, millaiset tukirakenteet kioski siirrossa tarvitsee, vaikuttaa hintaan.”

Ruskeasuon rullakioski on remontoitu reilu 10 vuotta sitten. Kioskissa ei ole lämmitystä, ja vesi tulee vain kesäisin.

Päällisin puolin kioski on kaupunginmuseon Salmisen mukaan yllättävän hyvässä kunnossa. Vuokrauspalvelun puolelta tiedetään kertoa, että kioskiin on tehty peruskorjaus reilu kymmenen vuotta sitten.

Osasyy siihen, että kioski on ollut pitkään tyhjillään, liittyy kaupungin vuokraneuvottelijan Mervi Jokelan mukaan turvallisuuteen.

”Kioskia ei ole vuokrattu, koska jyrkät ja kapeat portaat ovat turvallisuusriski. Nyt vuokralainen on velvoitettu pitämään huolta portaiden kunnossapidosta”, Jokela sanoo.

Ruskeasuon lankarullakioskia ei kaupungin mukaan ole vuokrattu sen jyrkkien portaiden vuoksi.

Lyhytaikaisella vuokrauksella oli tarkoituksena selvittää luotettavan toimijan avulla, miten kioski soveltuu liiketoimintaan. Siksi tila vuokrattiin poikkeuksellisesti ilman tarjouskilpailua.

Kaupungin vapaana olevien lippa- ja lankarullakioskien vuokrauksesta järjestetään aina keväisin tarjouskilpailu. Tänä vuonna kilpailutuskierros on koronaepidemian takia myöhässä, mutta kun se saadaan käyntiin, Ruskeasuon kioski on siinä mukana.

Piirakoilla ja muilla lämpimäisillä on ollut sen verran hyvä menekki Ruskeasuolla, että piirakkaleipomo Räty aikoo tehdä tarjouksen kioskin vuokraamisesta.