HS-Helsinki

Talvisodan muistomerkki on yksi Pekka Kauhasen viime aikojen tunnetuimmista töistä. Teoksen juuressa näkyy pallo, jossa olevat ikkunat ovat koituneet nyt insinöörien päänvaivaksi.

Kasarmintorilla seisovan talvisodan muistomerkin ikkunoista on vaikea nähdä sisään. Kukaan ei ole vielä keksinyt ratkaisua kosteusongelmaan.

Talvisodan kansallisesta muistomerkistä on paljastunut erikoinen kosteusongelma.

Kuvanveistäjä Pekka Kauhasen teräksinen teos on seissyt Kasarmitorilla Kaartinkaupungissa vuodesta 2017. Valon tuoja -niminen teos paljastettiin sodan syttymisen vuosipäivänä 30. marraskuuta.

Veistoksen pyöreä, haponkestävästä teräksestä valmistettu jalusta kätkee sisälleen 105 sodasta kertovaa valokuvaa. Kuvista katsoja voi nähdä esimerkiksi millaiset tapahtumat vaikuttivat sodan syttymiseen, oloista kotirintamalla, naisten roolista ja sodan päättymisestä.

Kuvien näkyvyys tosin on hieman arpapeliä. Teosta on nimittäin vaivannut alusta asti kosteus, joka tiivistyy kurkistusikkunoiden sisäpinnalle ja haittaa näkyvyyttä.

Teos kuuluu Helsingin taidemuseon kokoelmiin. Kaupunki vastaa osaltaan teoksen ylläpidosta esimerkiksi sähkön osalta, mutta sen tekniikan toimivuudesta vastaa teoksen lahjoittanut Talvisota-yhdistys.

Taideteoksen ongelmana on ikkunoihin tiivistyvä kosteus.

Ongelma on kaupungin tiedossa, mutta sitä ei ole vielä onnistuttu täysin ratkaisemaan, kertoo Helsingin taidemuseon arkkitehti Klas Fontell.

Paljastamisen jälkeen teosta on ehditty jo korjailla laitteilla, joiden toivottiin poistavan kosteusongelman. Ongelma kuitenkin pysyi, eikä sen ratkaiseminen ole niin yksinkertaista kuin saattaisi luulla.

”Eihän tällaista ole koskaan ennen tehty”, Fontell huomauttaa.

Materiaalina teräs on vaikea, eikä aiempaa mallia toimivaan tekniikkaan ole. Tällä hetkellä teräspallon sisällä on antureita, jotka seuraavat ilmankosteutta ja lämpötilaa. Ideana on, että antureiden tuottama data ja tekoäly ohjaisivat laitteistoa siten, että se pystyy reagoimaan olosuhteiden muutoksiin ja tasaamaan kosteustasapainoa.

Kokonaisuus on haastava parhaimmillekin insinööreille, Fontell sanoo. Vaikka korjaustyöt ovat vieneet jo pidemmän aikaa eivätkä suunnitelmat ole vieläkään valmiita, uskoo Fontell asian lopulta hoituvan nykyteknologian avulla.

Yritystä ei ainakaan puutu, vaan pulmaa pähkäillään useamman asiantuntijan voimin. Toiveena on, että muistomerkki olisi pian ympärivuotisesti käytettävissä sellaisena kuin taiteilija sen suunnitteli.

”Tässä kovasti tehdään töitä sen eteen.”