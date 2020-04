HS-Helsinki

Kotona istuminen, siivousinto ja verkkokauppatilaukset: Tästä kolminaisuudesta syntyy sotkuisia kierrätyspisteitä ympäri pääkaupunkiseutua. Kotitalouksien jätemäärän lisääntyminen on huomattu myös Helsingin seudun ympäristöpalveluissa.

Nyt kaikki ovat kotona, ja se näkyy jäteastioilla. Sosiaalista mediaa on liki mahdoton selailla ilman, että vastaan tulee kuvia pursuavista jäteastioista kierrätyspisteillä ja taloyhtiöiden jätehuoneissa ympäri pääkaupunkiseutua.

Esimerkiksi Espoon Nöykkiössä täydet jäteastiat ovat tuttu näky, kertoo Dima Latvalahti. Etenkin viikonloppujen ja pyhien jälkeen astiat ovat täynnä ja tyhjempää astiaa voi joutua etsimällä etsimään lähialueilta. Tilanne on Latvalahden kokemusten mukaan jatkunut jo vuosia, mutta nyt se on kärjistynyt erikoisen pahaksi.

”Nyt ihmiset ovat olleet aika piittaamattomia”, Latvalahti sanoo.

Hän toivoo, että paikalla olisi vaikkapa tyhjennysväleistä kertova kyltti tai muistutus siitä, ettei jätteitä saa jättää maahan, sillä nyt astioiden vieressä saattaa olla suurikin kasa jätettä, etenkin pahvia. Lähialueilla on muutaman minuutin ajomatkan päässä muitakin kierrätyspaikkoja, mutta monelta roskat jäävät kuitenkin ensimmäiselle paikalle, olivat astiat täynnä tai eivät.

Kierrätyspiste Espoon Nöykkiössä on usein täynnä.

Viimeksi yrittäessään viedä kartonkia keräykseen Latvalahti kävi kolmella eri kierrätyspisteellä. Ne olivat kaikki niin täynnä, että Latvalahti näki viisaammaksi jättää pahvit autoonsa odottamaan parempaa hetkeä. Samanlaista malttia hän toivoisi myös muilta kierrättäjiltä. Pahvilaatikot voisi hyvinkin jättää autoon odottamaan.

”Toisaalta ymmärrettävää että ihmiset turhautuvat, mutta kyllä siinä on ehkä myös vähän itsekkyyttä.”

Kotitalouksien jätemäärän lisääntyminen on huomattu myös Helsingin seudun ympäristöpalveluissa (HSY). Kokonaisjätemäärä on pysynyt samana verrattuna viime vuoteen, mutta jätettä syntyy nyt koulujen ja päiväkotien sijaan kotitalouksissa, kertoo HSY:n kiinteistökohtaisesta jätteenkuljetuksesta vastaava käyttöpäällikkö Juho Nuutinen.

”Kyllä ihan varmasti vaikuttaa, kun ihmisiä on paljon kotona”, Nuutinen sanoo.

Jo aiemmin on havaittu, että esimerkiksi työpäivien määrä näkyy suoraan kuukauden jätetilastoissa. Viikonloppuisin ja pyhinä jätettä syntyy enemmän, kun koko ruokakunta on kotosalla koko päivän. Silloin jo esimerkiksi tyhjiä maitopurkkeja kertyy eri tavalla kuin arkena.

Poikkeusaikana monet ovat etätöissä ja koululaisetkin kotona, joten normaalisti työpaikoilla tai kouluissa syntyvä jäte päätyykin nyt kotitalon jäteastiaan. Lisäksi monet tekevät nyt tavallista enemmän ostoksia verkkokaupoissa, mikä osaltaan lisää jätteen määrää.

Taloyhtiön jätehuoneessa odotti lohduton näky Helsingin Kruunuvuorenrannassa.

Irtojätettä eli astian ulkopuolelle jäävää jätettä on raportoitu kiinteistöissä 5-7 prosenttia enemmän kuin tavallisesti, Nuutinen kertoo.

Muutos näkyy etenkin kartonginkeräyksessä. Maaliskuussa kartonkia kerättiin noin kolmensadan keräysastiallisen verran enemmän kuin tammikuussa. Joulun lukemiin eivät kevään kartonkijätemäärät ole onneksi yltäneet, mutta monet ovat silti huomanneet jätemäärän kasvaneen äkisti.

Huuhkajatien kierrätyspiste Vantaan Korsossa.

Jätteiden keräykseen liittyvää dataa on paljon ja kokonaisuus on monen tekijän summa. Ainakin vielä on vaikea sanoa, kuinka suuri vaikutus poikkeustilalla lopulta on. Kevät kun on muutenkin aikaa, jolloin monet jäteastiat pursuavat kodin tavaraa.

”Kevät koittaa niin ihmiset ovat taas virtaa täynnä ja tehdään perinteinen kevätsiivous”, Nuutinen selittää.

Keräysastioilla näkyykin verkkokauppojen pahvilaatikoiden ja sekajätteen lisäksi runsaasti esimerkiksi kodin pienkoneita ja jopa huonekaluja.