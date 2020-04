Kun ihmiset eivät voi vierailla toistensa luona, moni lähettää läheisilleen kukkia. Malmilla kukkakauppaa pitävä Anne-Ly Vepsä ajelee iltaisin kukkalähetyksiä vauvan saaneille ja sairasvuoteeseen joutuneille. Matka yrittäjäksi on vaatinut häneltä kovaa työtä ja pitkää päivää.

Kun virolainen Anne-Ly Vepsä parikymppisenä pakkasi laukkujaan muuttaakseen työn perässä Suomeen, tarkoitus oli viipyä vain vuoden mittaisen pestin verran.

Oli joulukuu 1998. Vepsä asui Tarton lähellä pienessä Jõgevan kaupungissa. Moni hänen tuttunsa oli töissä ulkomailla.

”Joku sanoi, että kannattaisi lähteä Ruotsiin. Kun opiskelin ruotsin kieltä kotona, se oli todella vaikeaa. Ajattelin, etten opi sitä koskaan”, Vepsä sanoo.

Sitten Vepsä löysi siskonsa kaverin kaverin kautta työn Suomesta. Hän pääsi au pairiksi suomalaiseen perheeseen.

”Suunnittelin, että vuoden jälkeen menen töihin johonkin englanninkieliseen maahan, jotta opin puhumaan englantia.”

Alkuaika Suomessa oli vaikeaa, sillä Vepsän mukaan virolaisiin tyttöihin kohdistui sitkeitä ennakkoluuloja.

”Alkuvaiheessa taistelin ennakkoluuloja vastaan, mutta aika pian lakkasin välittämästä ihmisten mielipiteistä”, hän kertoo.

Kun Vepsälle tarjottiin au pair -vuoden jälkeen perhepäivähoitajan paikkaa, hän päätti jäädä. Kolme ja puoli vuotta kului lastenhoitajana eri perheissä. Viikonloppuisin hän kävi vielä siivoamassa naapurin taloa.

Sitten Vepsä sai suomalaisen puolisonsa kanssa lapsen ja muutaman vuoden päästä toisen. Pariskunta erosi, kun kuopus oli vajaan vuoden ikäinen.

Kun nuorempi lapsi täytti kolme, Vepsän piti palata työelämään. Hän ei halunnut enää entiseen työhönsä lastenhoitajana. Vepsä oli kouluttautunut Virossa ompelijaksi, mutta sekään ei kiinnostanut häntä. Hän sanoo miettineensä, lähtisikö siivoamaan.

”Muistan sen illan, kun istuimme virolaisten tyttöjen kanssa ja mietimme, mikä meitä yhdistää. Tuli puheeksi, että olemme kaikki Jõgevasta ja olemme kaikki siivoojia”, Vepsä kertoo.

”Siinä hetkessä ajattelin, että minä en ole, eikä minusta tulekaan. Halusin jotakin ihan muuta.”

Se muu liittyi kukkiin, joista Vepsä oli aina ollut kiinnostunut.

”Tykkäsin kukka-asetelmista. Ostin usein kukkia siskolleni ja vanhemmilleni, vaikken ymmärtänyt niistä mitään.”

Kun lapset menivät aluksi yhdeksi päiväksi viikossa kerhoon, Keravalla asuva Vepsä lähti kiertämään kaupungin kukkakauppoja toiveenaan löytää paikka, jossa kokeilla kukkamyyjän työtä.

Häntä onnisti. Kun lapset olivat maanantaisin kerhossa, Vepsä teki kolme tuntia ilmaiseksi töitä paikallisessa kukkakaupassa.

”Tajusin heti, että se on minun juttuni.”

Te-toimistosta neuvottiin, että Vepsä voisi päästä viralliseen työkokeiluun kukkakauppaan. Pitäisi vain löytää paikka. Niinpä hän hyppäsi Keravalta K-junaan ja lähti kohti Helsinkiä.

”Pysähdyin jokaisella asemalla kysymässä harjoittelupaikkaa itselleni. Ensimmäinen tärppi tuli heti Saviolla. Eräs kukkakauppias antoi minulle Järvenpäässä kukkakauppaa pitävän naisen yhteystiedot”, Vepsä kertoo.

”Koivukylässä joku sanoi, että Punavuoressa on kukkakauppa, missä tarvitaan apua. Myös hiekkaharjulainen kukkakauppias oli valmis ottamaan minut harjoitteluun.”

Pisimpään, puoli vuotta Vepsä oli järvenpääläisen kukkakauppiaan opissa. Muissa liikkeissä kokeilujaksot kestivät pari kuukautta.

Yhteensä vuoden verran Vepsä teki ilmaista työtä kukkakaupoissa. Vaikka ala tuntui omalta, ei työ ollut aina pelkästään ihanaa. Yksi ensimmäisten harjoittelupaikkojen yrittäjistä oli Vepsälle ilkeä.

”Kun paketoin ensimmäisiä kertoja kukkia, hän sanoi, että jos tämä ei onnistu kahdessa minuutissa, sinä saat potkut.”

Anne-Ly Vepsä sai vain yhden yön aikaa miettiä, ryhtyykö hän Taikakukan yrittäjäksi. Onneksi entinen yrittäjä oli hänen apunaan alkutaipaleella.

Työnsä kautta Vepsä tutustui puutarha-alan opettajaan, joka suositteli hänelle alan opintoja. Niinpä Vepsä hakeutui opiskelemaan kaksivuotista perustutkintoa.

”Puutarha-alan sanasto oli tosi vaikeaa. Osasin vain hiekkalaatikkokieltä, kun olin ollut toisten äitien kanssa siellä”, Vepsä sanoo.

”Ensimmäiset kuukaudet olivat niin vaikeita, että olin lopettamassa koulua. Ajattelin, etten minä pärjää.”

Yksi opettajista ei kuitenkaan antanut luovuttaa, vaan kävi asioita läpi hänen kanssaan. Myös muutama opiskelukaveri auttoi Vepsää.

Puutarhuriopintojen jälkeen kukkiin hurahtanut Vepsä kävi vielä vajaan vuoden mittaisen floristikoulutuksen. Hänen suunnitelmansa oli mennä kukkakauppaan töihin.

Pian valmistumisensa jälkeen hänelle tarjoutui kuitenkin yllättäen mahdollisuus ostaa kukkakauppa, jossa hän oli ollut harjoittelussa opintojensa aikana. Se sijaitsee Malmilla aseman kupeessa kauppakeskus Novassa.

”Edellinen omistaja oli kaverini, jolla oli kaksi kukkakauppaa. Hän ei jaksanut enää pyörittää kahta”, Vepsä kertoo.

”Hän sanoi, että ota tai jätä. Sain yön yli aikaa miettiä, ostanko kaupan.”

Vepsästä tuli Taikakukan kauppias joulukuun alussa 2012, juuri pahimman sesongin alla.

Alku yrittäjänä oli rankka. Sitä pehmitti onneksi kaupan hänelle myynyt kaveri, joka auttoi Vepsää paljon.

”Ihan tyhjästä olisi ollut vaikeampi lähteä.”

Huolta pärjäämisestä on ollut välillä alun jälkeenkin, ja sama tilanne on monilla muilla kauppakeskuksissa toimivilla kukkakauppiailla. Syynä on se, että isot supermarketit lisäävät valikoimaansa koko ajan enemmän kukkia ja muita kasveja.

Vepsän äiti kävi aiemmin välillä auttelemassa kiireaikoina, mutta hän on jo jonkin aikaa ollut niin sairas, ettei voi matkustaa Suomeen.

Sitten alkuaikojen Vepsä ei ole joutunut juuri kohtaamaan Suomessa ennakkoluuloja taustansa vuoksi.

”Minun ympärilläni on ollut tosi hyviä ihmisiä. Kun aloitin kukkakauppiaana, pari humalaista mummoa tuli huutelemaan, että sinä virolainen nainen. Muuten kaikki on sujunut hyvin.”

Nyt Vepsä on koronaepidemian takia kovilla niin kuin useimmat muutkin yrittäjät. Hän on joutunut lomauttamaan ainoan työntekijänsä, joten hänen omat työpäivänsä venyvät usein 12-tuntisiksi.

”On ollut todella hiljaista. Tavallisena päivänä saattaa olla viisi asiakasta. Yhtenä päivänä oli ruuhkaa, kun peräti 15 ihmistä kävin päivän aikana”, Vepsä sanoo.

Tilannetta on helpottanut hieman se, että nyt tilataan enemmän kukkalähetyksiä. Niitä Vepsä ajaa sitten, kun liike on sulkenut ovensa.

”Kun ihmiset eivät voi mennä itse käymään, he lähettävät kukkia. Olen vienyt esimerkiksi onnittelukimppuja vauvan saaneille. Olen kuljettanut myös parane pian - ja osanottokukkia”, Vepsä kertoo.

Vepsän lapset ovat onneksi jo niin isoja, että pärjäävät keskenään, kun äiti tekee pitkää päivää. Kuopus on viidentoista, esikoinen 17-vuotias.

”Tietämättömyys on kaikista pahinta. Olisi helpompaa, jos sanottaisiin vaikka, että tämä on ohi kahden kuukauden päästä. Nyt ei tiedä yhtään, koska tämä päättyy”, Vepsä sanoo.

Hän yrittää pitää pintansa, vaikka tulevaisuus on hämärän peitossa.

”En unelmoinut omasta kukkakaupasta, mutta nyt olen iloinen ja tyytyväinen, että minulla on tämä kauppa. En menisi enää töihin kenellekään toiselle.”