HS-Helsinki

Helsingin ortodoksisella hautausmaalla käy säännöllisesti kettuja, jotka kaivavat luita esiin hautakummuista.

Helsingin ortodoksiselle hautausmaalle Lapinlahteen on laskettu vainajia viimeiseen leposijaansa 1800-luvusta lähtien. Vuosien saatossa hautausmaalle on syntynyt kerrostumia, kun samalle hautapaikalle on haudattu useita vainajia.

Konkreettiseen todisteeseen hautausmaan historiasta törmäsi pääsiäisenä isänsä haudalla vieraillut Hanne Salonen, joka huomasi hautakummun päällä olevassa kummussa jotain rosoista. Hiekasta pilkisti leukaluu hampaineen.

”Hetkinen, ei ole todellista”, Salonen kertoo ajatelleensa ensin.

Löytö oli yllättävä, mutta tuntemattoman vainajan leukaluu hiekkakummussa ei säikäyttänyt tai pelottanut Salosta. Ennemmin se tuntui hautausmaan ympäristössä koskettavalta löydöltä.

Salonen pohtii löydön jollain tapaa muistuttavan siitä, kuinka luonnollinen asia kuolema lopulta on, se on jokaisella meistä edessä. Hiekan seassa oleva leukaluukin on vain osa ennen elänyttä ihmistä, ei sen kummempaa.

”Jokainen voi tunnustella omia kasvojaan, että siellä on ihan samanlainen”, Salonen sanoo.

Tieto hiekan seasta pilkottaneista hampaista ei tule yllätyksenä hautausmaan vastaavalle vahtimestarille Johannes Porokaralle.

Hautojen kaivamisen yhteydessä maa-aineksen mukana nousee pinnalle aika ajoin luita ja muuta hitaasti maatuvaa. Tämä on tavallista silloin, kun hautausmaa on ollut käytössä pidemmän aikaa.

Hautausmaan henkilökunta yrittää varmistaa, ettei näkyville jää mitään muuta kuin puhdasta maata. Välillä aiemmin sileältä näyttäneestä kummusta voi kuitenkin nousta esiin esimerkiksi juuri leukaluu. Syynä tähän ovat hautausmaalla käyvät ketut, jotka ovat Porokaran mukaan yleinen riesa hautausmailla.

”Täällä on kaksi kolme kettua, jotka aina kaivelevat noita hiekkakasoja”, Porokara sanoo.

Henkilökunta kiertää tarkastamassa kummut säännöllisesti, jotta eläinten esiin kaivamat jäännökset ehditään peittää ennen kuin vierailijat näkevät ne.

Toisinaan ketut ovat kuitenkin hautausmaan henkilökuntaa nopeampia eikä kaivettuja luita ehditä keräämään pois ajoissa. Hautakummulle kuulumattomista löydöksistä voi silloin ilmoittaa hautausmaan vastaavalle, joka hoitaa jäänteet pois asianmukaisesti.