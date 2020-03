HS-Helsinki

Koronaviruksen vuoksi Columbuksen Marian konditorian kahvilan kävijämäärätkin ovat viime aikoina vähentyneet. ”On täällä silti ollut ihan kivasti porukkaa. Tämä tila on vähän tällainen avoimempi. Siksi ihmiset ovat uskaltaneet tulla”, yrittäjä Atila Pekerman sanoo.

Vuosaarelaisten vanhusten suosima kahvila uhkaa saada lähtöpassit kauppakeskus Columbuksesta. Kahvilaa puolustavaan vetoomukseen on tullut satoja allekirjoituksia.

Kulmakuppila, puolimatkan krouvi, miesparkki, yhteinen olohuone. Useille vuosaarelaisille rakkaalla Marian konditorion kahvilalla on monta nimitystä.

Kahvila sijaitsee kauppakeskus Columbuksessa, näppärästi terveysaseman puoleisessa päädyssä lähellä apteekkia ja kauppoja.

”Tämä on sellainen puolimatkan krouvi. Monet pysähtyvät tässä välillä kahville ja jatkavat sitten asioimaan muualle”, sanoo vuosaarelainen Nora Forsell.

Asiakkaita on vauvasta vaariin, mutta valtaosa vakioasiakkaista edustaa kypsempää ääripäätä. Yhtenä syynä tähän on juurikin loistava sijainti. Paikalle pääsee helposti, vaikka liikkuisi vähän huonomminkin.

Toinen on kahvilan tyyli.

”On paljon ihmisiä, jotka vierastavat Ciao!Caffen ja Cafe Picnicin tyyppisiä paikkoja. Niistä puuttuu sellainen kahvia ja nisupullaa -mentaliteetti”, sanoo vuosaarelainen Marit Hohtokari.

”Marian konditorian kahvila on Vuosaaren alueella ainoa perinteisempi kahvila, jollaisista vanhemmat ihmiset monesti pitävät.”

Hohtokari viihtyy itse muissakin kahviloissa, mutta hänen miehensä on Marian konditorian kanta-asiakas, joka istuu siellä kahvikuppi kourassa lähes päivittäin.

”Kahvila on sellainen miesten parkki, jonne vaimot voivat jättää miehensä, kun käyvät ruokakaupassa ja muilla asioilla. Vähän niin kuin lapsiparkit. Miehethän eivät yleensä tykkää käydä ostoksilla”, Hohtokari sanoo.

Pentti Järvimäen mukaan yksi paikan houkuttimista on kahvi.

”Tämä on kahvin laadussa ehdottomasti ykkönen. Muutama kanta-asiakas tulee Laajasalosta asti pelkästään kahvin takia. Se kertoo paljon”, Järvimäki sanoo.

Järvimäki on käynyt Marian konditoriassa lähes päivittäin siitä lähtien, kun muutti Vuosaareen 16 vuotta sitten. Nykyään hän kuuluu yhteen kantaporukoista, joka saapuu kahvilaan joka päivä puoli kahdelta.

”Meitä on kymmenisen miestä. Yleensä paikalle pääsee 3–5 meistä”, Järvimäki sanoo.

Forsell kertoo, että Järvimäen seuruetta kutsutaan pappakerholaisiksi. Mammakerholaiset ovat yleensä liikkeellä aikaisemmin, jo aamupäivän puolella.

”Vaikka tulisi yksin, aina voi luottaa, että saa juttuseuraa”, Mikael Fabricius sanoo.

Columbuksen Marian konditoria ei siis ole pelkkä kahvila, vaan tärkeä sosiaalisten kohtaamisten paikka. Tunnelmasta on asiakkaiden mukaan kiittäminen kahvilan yrittäjää, Atila Pekermania.

”Pekermanista on tullut monelle ihmiselle todella tärkeä ja läheinen. On paljon yksinäisiä, joille hän on päivän ainoa sosiaalinen kontakti”, Forsell sanoo.

Atila Pekerman on pyörittänyt kauppakeskus Columbuksen Marian konditoriaa 11 vuotta.

”Pekerman on myös yhdistävä linkki. Hän on saanut luotua kahvilaansa välittömän ilmapiirin, jossa ventovieraatkin juttelevat päivittäin keskenään kahvittelujensa lomassa.”

Hohtokari luonnehtii paikkaa vuosaarelaisen eläkeläisväestön yhteiseksi olohuoneeksi.

”Se on vähän kuin menisi naapuriin päiväkahville. Tunnelma on jotenkin sen kaltainen. Kahvilassa pidetään palavereita, vaihdetaan kuulumisia, itketään yhdessä surut ja iloitaan ilot”, Hohtokari sanoo.

”Vähän kuin olisimme iso perhe”, Fabricius sanoo.

Samoin kokee Pekerman.

”Asiakas ei ole vain sellainen ihminen, joka tulee ja antaa sinulle rahaa, ja jolle sinä tarjoilet kahvia ja pullaa”, Pekerman sanoo

”Kahvilassa kävijällä on tunteet ja hyvät ja huonot päivät. Silloin kun hänellä on suruja, sinun pitää olla hänen kanssaan, ja kun hänellä on iloja, iloitset hänen kanssaan. Sitä asiakaspalvelu on.”

Kahvilan vakikävijät tietävät, että Pekerman auttaa asiakkaitaan mielellään, jos vain voi. Monta vuotta hän esimerkiksi haki erään kanta-asiakkaan kodistaan joka päivä kahvilaan, jotta tämä pääsisi tapaamaan ihmisiä.

”Hänellä ei ollut lapsia tai muita sukulaisia, jotka olisivat huolehtineet hänestä. Joku asiakkaista vei hänet sitten yleensä kotiin”, Pekerman kertoo.

”Kun hän joutui sairaalaan, vein sinne joka päivä töiden jälkeen hänen lempipullansa. Autoin häntä, koska hän tarvitsi sitä. Joka kerta kun menin sairaalaan, hän näytti niin onnelliselta siitä, että joku välittää hänestä.”

Viime aikoina Marian konditoriassa on hörpitty kahveja surullisissa ja hetkittäin tuohtuneissakin tunnelmissa. Asiakkaat saivat nimittäin hiljattain tietää, että Columbuksen kauppakeskuksen omistava Citycon ei aio jatkaa kahvilan vuokrasopimusta.

”Asiakkaat ovat olleet ihania. He ovat lähettäneet kuvia mahdollisista uusista liiketiloista. Olemme myös keränneet nimiä vetoomukseen kahvilan säilyttämisen puolesta. Allekirjoituksia on kertynyt satoja”, Pekerman kertoo.

Sadat ovat allekirjoittaneet vetoomuksen Columbuksen Marian konditorian säilyttämiseksi.

Pekerman on Marian konditoria -ketjun franchising-yrittäjä. Ketjujohtaja Virva Vuolteenaho kertoo, että Cityconin kanssa on käyty neuvotteluita jatkosta puolentoista vuoden ajan.

On jo selvää, että sopimus nykyisessä tilassa tulee päättymään. Sen sijaan kauppakeskus on tarjonnut vuokrattavaksi muita tiloja.

”Toistaiseksi ei ole löytynyt muuta tilaa, joka olisi kohtuullisilla kustannuksilla muutettavissa elintarvikehuoneistoksi. Meillä on kuitenkin yhä keskusteluyhteys auki Cityconin kanssa”, Vuolteenaho sanoo.

Cityconista ei hänen mukaansa ole kerrottu suoraan syytä sille, miksei kahvilan vuokrasopimusta haluttu jatkaa.

”Kauppakeskukset taitavat haluta isoja tunnettuja brändejä, joilla on paremmat mahdollisuudet maksaa isompaa vuokraa.”

Columbuksen kauppakeskuspäällikkö Karoliina Hurmerinta sanoo, että Marian konditorian kahvilan vuokrasopimuksen päättyminen nykyisessä liiketilassa liittyy suurempaan kokonaisuuteen.

Kauppakeskuksen ravintola- ja kahvitoimintaa ollaan uudistamassa ja laajentamassa. Columbukseen on tulossa muun muassa neljä uutta ravintolaa ja kahvilaa.

Marian konditorian tilassa avaa kevään aikana uusi ravintola-alan toimija. Tiedot uusista toimijoista julkistetaan myöhemmin.

”Meidän on otettava vuokrauspäätöksissä huomioon monenlaisia eri asioita. Yksi niistä on asiakkailta tuleva palaute”, Hurmerinta toteaa.

”Vuosaarelaisilta on tullut Marian konditorian tilanteesta paljon yhteydenottoja, mikä on pelkästään hieno juttu. Jatkoneuvottelut ovat edelleen kesken.”

Onko siis vielä mahdollista, että kahvilalle löytyy Columbuksesta uudet tilat?

”Kun neuvotellaan, tavoitteena on päästä kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun”, Hurmerinta sanoo.

Siltä varalta, ettei neuvotteluissa saada toivottua tulosta, Pekermanilla on valmis varasuunnitelma.

”Jos tämä loppuu tähän, minulla on työpaikka valmiina. Aloitan heti seuraavana päivänä työn Herttoniemen uuden kauppakeskuksen Gigahertsin autopesulassa. Yrityksen omistaa tuttuni”, hän kertoo.

”Mutta minulle tässä ei ole kyse vain työstä. Töitä riittää niin paljon kuin vain haluan tehdä. Olen surullinen, koska asiakkaat ovat minulle kuin perhe tai ystävät.”

Pekermanin kahvila on auki viimeistä päivää perjantaina 27.3.