Taivallahden sotilashautausmaasta on jäljellä kolme hautakivien ryhmää ja puiston historiasta kertova obeliski.

Keskellä Helsinkiä makaa maan alla tuhansia unohdettuja vainajia, joiden päällä käyvät vain koirat virtsaamassa

Heinäkuussa 1826 maistraatti sai kirjeen Helsingin kaupunkikomendantilta. Komendantilla oli pyyntö: Töölön sotilassairaala tarvitsisi tilavamman hautausmaan.

Pyyntöön vastattiin määräämällä Taivallahden rannalta noin 5 500 neliömetrin alue, jota sairaala saisi käyttää hautausmaana. Vainajien kuljettaminen Viaporista Taivallahteen oli helpompaa kuin aikaisemmalle hautausmaalle Bulevardille. Lisäksi Taivallahdessa oli rauhallisempaa, kun taas Bulevardilla hautausmaa häiritsi kasvavan kaupungin elämää.

Sieltä saivat viimeisen leposijansa monet Viaporin sotamiehet ja alipäällystön jäsenet. Vuoteen 1873 mennessä hautausmaa alkoi olla jo täynnä, ja suunnitelmat laajennusosan ja aidan saamiseksi aloitettiin. Kului kuitenkin useampia vuosia, ennen kuin aita seisoi rajaamassa hautuumaata.

Seuraavalla vuosisadalla, hautausmaan viimeisinä vuosina, sinne haudattiin myös valkoisten teloittamia puolalaisia sotilaita. Venäläisiin sotilasmantteleihin pukeutuneet puolalaiset olivat palaamassa Puolaan huhtikuun 12. päivänä vuonna 1918.

Samana päivänä saksalaiset valtasivat Helsingin. Entiset Venäjän armeijan sotilaat ammuttiin kadulle ja haudattiin Taivallahteen.

Kadulle teloitettujen puolalaisten muistomerkille tuodaan yhä kynttilöitä ja kukkia, Harry Halén kertoo.

Kaikkiaan Taivallahdessa on eri kansalaisuuksien ja uskontojen vainajia jopa tuhansia. Tarkkaa määrää on vaikea arvioida, sillä kirjanpito ei ollut yhtä vaivatonta ja tarkkaa kuin nyt. Lisäksi hautoja on myös alueen ulkopuolella, sillä tilan loputtua hautapaikkoja alettiin kaivaa omavaltaisesti.

”Kukaan ei tiedä, miten laajalti niitä on siellä”, sanoo venäläisten sotatoimia Suomessa tutkinut Harry Halén, joka on julkaissut Taivallahdesta kertovan teoksen Helsingin venäläinen sotilashautausmaa Taivallahdessa 1826–1918 osana Unholan aitta -historiasarjaa.

Hautausmaan kunnosta vastasi aikoinaan erikseen nimetty komissio. Sen toiminta ei ollut kovinkaan säännöllistä, ja hautausmaan kunto todettiin huonoksi jo vuonna 1911.

Tilanteen korjaamiseksi komissio laati seikkaperäisen selostuksen toimista, joiden avulla hautausmaa saataisiin vastaamaan Pietarissa vuonna 1887 annetun määräyksen kriteereitä.

Esimerkiksi hevosten apeheinien haku ladosta sai tien huonoon kuntoon. Monet ristit olivat huonossa kunnossa tai kadonneet. Kiviaita ei ollut kaikissa kohdissa tarpeeksi korkea ja kalmiston lohkojako oli häivyttynyt.

Jotta tilanne ei pääsisi puutteiden korjaamisen jälkeen huononemaan uudelleen, olisi joka kevät määrättävä komissio, joka raportoisi varuskunnan päällikölle puutteista ja tarvittavista toimista.

Kauniista aikeista huolimatta hautausmaa jatkoi rapistumista. Kesällä 1913 Venäjän sota- ja merivoimien papiston johtohahmo isä Georgij kävi paikan päällä Taivallahdessa tarkastamassa tilanteen. Tuloksena oli moitteet Helsingin varuskunnan päällystölle ja papistolle, jotka isä Georgijin mukaan olivat huolehtineet vainajien muistosta välinpitämättömästi ja leväperäisesti.

Laadittiin uudet kauniit aikeet. Nekään eivät kuitenkaan kalmiston kuntoa kohottanet, sillä ensimmäinen maailmansota ehti tuoda kaupungille ja sotavoimille muuta huolenaihetta.

Taivallahden sotilashautausmaa on nykyisin yleinen puisto.

Suomen itsenäistyttyä hautausmaa jäi huonolle hoidolle. Aiemmin hautausmaalla oli ortodoksiseen tyyliin ikonikaappeja ja jopa oma vartijansa ja hänen mökkinsä.

”Ne kaikki on tuhottu”, Halén kertoo.

Hietaniemen hautausmaat olivat 1900-luvun alussa monenlaisten lohkomisten, rajauksien ja muutosten kohteena. Taivallahden sotilashautausmaa jäi vähemmälle huomiolle, eikä sitä 1930-luvulla käytetty enää alkuperäiseen tarkoitukseensa.

Hautausmaa muutettiin puistoksi ja se sai rapistua rauhassa. Hautausmaan pohjoisosan päälle rakennettiin myöhemmin tenniskeskus.

Jäljelle jäi pieni puistokaistale, josta kukaan ei näyttänyt välittävän. Lopulta kaupunki kuitenkin kyllästyi hautausmaan huonoon kuntoon. Vuonna 1993 Helsingin Sanomat kertoi maaherra Eva-Riitta Siitosen antaneen ”mahtikäskyn” kunnostaa puisto.

Siitonen oli monien muiden tapaan kyllästynyt siihen, että hautausmaan olemassaolon muistivat lähinnä koiranomistajat, joiden lemmikit pissivät kivien juurille. Lisäharmina oli vielä riehuva nuoriso, joka kesällä 1992 oli kaatanut puolalaisten sotilaiden muistomerkin ja töhrinyt sen maalilla.

Kunnostuksen yhteydessä jäljellä olevat kolmisenkymmentä hautakiveä koottiin kolmeen ryhmään. Yhden ryhmän keskelle pystytettiin punagraniittinen obeliski, jonka laatassa lukee: ”Sotilashautausmaa 1826–1930 Militärbegravningsplats”.

Nyt hautausmaa on paremmassa kunnossa ja puistoaluetta. Halén kritisoi päätöstä pitää aluetta yleisenä puistona, jonka läpi ihmiset lenkkeilevät ja jossa koirat saavat tehdä tarpeensa. Kyseessä kun on kuitenkin hautausmaa, jonka asukkaille kuuluu hautarauha riippumatta siitä, olivatko he venäläisiä sotilaita, sisällissodassa teloitettuja puolalaisia tai suomalaisia uskovaisia.

”Hautarauha on sentään yksi keskeisiä ihmiselämän asioita”, Halén sanoo.