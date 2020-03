HS-Helsinki

Kansainvälisesti menestyneen uran tehnyt Anu Tummavuori Liemann siirtyi teekaupan tiskin taakse, kun kaikki oli nähty. Yksi liikkeistä sijaitsee Pasilan Triplassa.

Kauppakeskus Triplan sisäänkäynnin viereinen liike näkyy pitkälle: seinillä on vaaleanvihreitä teepurkkeja lattiasta kattoon. Triplan TakeT on suomalais-sveitsiläisen pariskunnan Anu Tummavuori Liemannin ja Diego Liemannin kolmas liike, ja rouvan lapsuudesta alkaneen harrastuksen huipentuma. Sitä edelsivät kuitenkin kolme vuosikymmentä ulkomailla ja näyttävä ura lääketeollisuudessa.

Palataanpa siis 1970-luvun Jyväskylään, jossa 10-vuotias Anu-tyttö aloitti teematkansa. Hän maisteli järjestelmällisesti läpi 50–60 eri teelaatua mustasta Assam-teestä ja vihreästä Gunpowderista hienoon intialaiseen Darjeeling-teehen.

”Ostin teet pienestä Rosmariini-teekaupasta. Aloin myös kerätä teekirjoja, -kannuja ja -purkkeja.”

Jyväskylän Norssin lukion oppitunneilla hän kutoi ja hörppi teetä samalla.

”Kun opettaja huomautti minulle asiasta, sanoin, että joko puhun koko ajan tai kudon ja juon teetä”, Tummavuori Liemann naurahtaa.

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen nuori nainen muutti Ruotsiin. Hän opiskeli siellä vaatteiden kaavoitusta, jotta oppisi tekemään itse omat vaatteensa. Kolmen Tukholman vuoden jälkeen Tummavuori Liemann päätyi Englantiin opiskelemaan liiketaloutta ja sosiaalitieteitä. Kun hän oli 25-vuotias, koitti kohtalokas Kreikan lomamatka.

”Tapasin Diegon Kreetan saarella, ja rakastuimme suinpäin. Seurustelimme ensin Englannin ja Sveitsin välillä, kunnes menimme naimisiin 1991. Päädyimme asumaan Diegon kotikaupunkiin Baseliin.”

Ei mikään huono päätös. Anu Tummavuori Liemann pääsi töihin suureen sveitsiläiseen lääkeyhtiöön Roschiin, teki MBA-tutkinnon ja alkoi edetä urallaan nopeasti. Hänestä tuli EU:n lääkelainsäädännön ekspertti, joka istui Euroopan komission ja lääketeollisuuden työryhmissä.

”Ennen kuin uusi lääke tuodaan markkinoille, viranomaisten pitää todeta lääke turvalliseksi ja tehokkaaksi voidakseen rekisteröidä sen. Olin työryhmissä siis lääketeollisuuden lobbarin roolissa”, hän kertoo.

16 Roschin vuoden jälkeen hän vaihtoi amerikkalaiseen Celgene-yhtiöön, jossa työskenteli samoissa tehtävissä viisi vuotta. Mielenkiintoinen työ vaati kuitenkin veronsa, sillä siihen sisältyi aikaisia aamulentoja Brysseliin ja viikoittaisia hotelliöitä. Kun aviomies teki vielä vuorotyötä lastenkodin sosiaaliterapeuttina, jäi pariskunnan yhteinen aika vähiin. Muutto Suomeen ja yhteisen yrityksen perustaminen alkoivat houkutella.

”Pidin kyllä työstäni, oli mielenkiintoista tutustua uuteen lainsäädäntöön ja soveltaa sitä sitten neuvotteluissa. Lakihan alkaa aina elää vasta käytännössä. Mutta mitään uusia kiinnostavia lainsäädäntöuudistuksia ei ollut tulossa, eli työn sisältö ei olisi muuttunut, vaikka olisin vaihtanut toisen yritykseen.”

Anu Tummavuori Liemann innostui teestä jo alakouluikäisenä.

Vuonna 2014 pariskunta muutti Suomeen. He pohtivat aluksi fondue-ravintolaa tai samppanja- ja viskibaaria, mutta päätyivät teekauppaan. Ensimmäisen liikkeen he avasivat 2016 Jyväskylässä. Koska Tummavuori Liemann oli tuolloin asioinut elämänsä aikana miltei 40 vuotta teekaupoissa, hän tiesi tarkkaan millaisen kaupan asiakkaana haluaisi itse olla.

”Inhoan teekauppoja, joissa eri teelaadut ovat tiskin takana tiukasti purkeissa. Meillä purkin reunassa on pieni avattava rasia, josta tee näkyy ja sitä voi itse tuoksutella. Tarjoamme jokaiselle liikkeeseen tulijalle pienen kupposen vaihtuvaa päivän teetä, koska olen itse aina vesi kielellä, kun tutkin teelaatuja. Ja nimensä mukaisesti TakeT:stä saa noutoteen mukaansa.”

Pariskunta halusi tehdä teeliikkeestään helposti lähestyttävän: vaikka Triplan TakeT:ssä on yli 200 teelaatua ja koko yrityksessä yli 300, ei asiakkaan tarvitse olla teenörtti. Omistajan mukaan kaikki asiakkaat otetaan vastaan hymyn kera. Tummavuori Liemann kehottaakin aloittelijoita menemään oman nenänsä mukaan: kokeilemaan sitä teetä, joka tuoksuu ja näyttää hyvältä.

Ennen Triplan avautumista pariskunta avasi Jyväskylän lisäksi liikkeen Helsingin Kalliossa keväällä 2017 ja kolmannen Tampereen Ratinan kauppakeskuksessa keväällä 2018.

”Kallion visiitti jäi lyhyeksi: liikepaikka Viidennellä linjalla oli sivussa asiakasvirroista, ja suljimme sen elokuussa 2018. Tosin tiesimme jo, että tulemme Triplaan, sillä meitä oli pyydetty tänne kauppiaaksi. Aloittelimme tuolloin myös verkkokauppaa, joten kädet olivat täynnä työtä.”

” ”Ensimmäinen tavoite olisi kuuden päivän, sitten viiden päivän ’normaali’ työviikko.”

Nyt pariskunta sukkuloi töissä kolmen kaupan välillä seitsemänä päivänä viikossa. Helsingissä ollaan yötä Töölön-kodissa, Jyväskylän-kodista mennään junalla päiväseltään Tampereen liikkeeseen. Tavoitteena on saada teebisnes kasvamaan ja menestymään siinä määrin, että olisi mahdollista palkata lisää työntekijöitä.

”Ensimmäinen tavoite olisi kuuden päivän, sitten viiden päivän ”normaali” työviikko. Sitten voisimme myös keskittää omaa työpanostamme joinakin päivinä pelkkiin hallintoon tai tiskin takana olemiseen, eikä tarvitsisi huseerata joka paikassa varastosta lähtien”, Tummavuori Liemann pohtii.

Pariskunta on tyytyväinen elämänmuutokseensa. Saarijärven Kalmarin kylässä sijaitsevalta mökiltä pääsee autolla töihin, joten siellä istutaan kesäiltoina terassilla nauttimassa juustofondueta teen kera.

”Kuulostaa hassulta, mutta monet sveitsiläiset juovat fonduen kyytipoikana kirsikkasnapsien ja valkoviinin lisäksi Lipton-pussiteetä kerman kera. Se kuulemma auttaa ruuansulatuksessa”, Tummavuori Liemann kertoo.

Elämänmuutoksesta haaveilevalle hän antaa kaksi neuvoa: mieti, mitä oikeasti haluat, ja muista, ettei koskaan ole liian myöhäistä toteuttaa unelmaansa. Huonompi vaihtoehto on vain vatvoa vuosikaudet asiaa toteuttamatta sitä koskaan. Kolmas tärkeä asia on se, ettei jää haikailemaan entistä elämäänsä.

”Sain Sveitsissä kaikki mahdolliset urakicksit: tein laajoja esitelmiä ja puhuin suurissa konferensseissa. Olin itse asiassa pieni kuuluisuus, kaikki alan toimijat tunsivat minut. Nukuin riittävästi viiden tähden hotelleissa ja istuin dinnereillä Michelin-ravintoloissa. Minulla oli Vuittonin ja Chanelin laukut, tunsin Diorin ja Pradan liikkeet. Aluksi se oli kivaa, mutta sitten se ei tuntunut enää miltään.”

Nyt pariskunnalle on luksusta juoda yhdessä samppanjaa kesämökin terassilla. Samoin sitä on mahdollisuus pitää koiraa: nelivuotias bichon frisé Sandels matkustaa mukana työmatkoilla ja Jyväskylän kivijalkakaupassa se saa olla paikan päällä.

Pariskunnalla on viisivuotissuunnitelma, jota Tummavuori Liemann ei paljasta.

”Alkuperäinen ajatuksemme oli perustaa pieni kivijalkakauppa kuin lapsuuteni Rosmariini konsanaan ja chillailla siinä sivussa. Mutta oma luonne on sellainen, että nälkä kasvaa syödessä. Nyt on kolme kauppaa ja verkkokauppa. TakeT on silti vasta matkansa alussa”.