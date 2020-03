HS-Helsinki

Triahtlon Cornerissa motivaatiota pyörätreeniin haettiin katsomalla Havaijin Ironman-kisaa.

Kuortaneenkadulla Vallilassa on toimistotalo, talossa sisäpiha ja pihalla autotallin ovi.

Oven takana kymmenkunta ihmistä ajaa polkupyörillään ja tuijottaa seinälle heijastuvia palmuja ja hiekkarantaa. Vallilassa on sateista ja kylmää, mutta pyöräilijöiden silmien edessä kimmeltää aurinkoinen Havaiji.

Vaikka välimatkaa paikoilla on 11 000 kilometriä, yhteistä on hiki ja kipu.

Kuortaneenkadun Triathlon Cornerissa on menossa keskiviikon ryhmätreeni, ja lopussa ajetaan täysillä. Motivaatiota rääkkiin haetaan katselemalla taltiointia triathlonin kuninkuuskilpailusta, Havaijin Ironman-kisasta.

Videokuvaa sotkevat sen päälle heijastetut numerosarjat. Niistä urheilijat näkevät muun muassa oman sykkeensä ja treenin tehon.

Paikan isäntä ja päävalmentaja Yan Busset huutaa pyöräilijöille komentojaan englanniksi ranskalaisittain murtaen. Hänen yläpuolellaan lukee ”caution – pain zone”, varoitus kipualueesta.

Kyltti kertoo, mistä Triathlon Cornerissa on kyse.

Busset piiskaa treenaajiaan parempiin suorituksiin mielellään.

”Työni on intohimoni, intohimoni on työni”, hän sanoo ja viittaa triathloniin, jota hän on treenannut teinivuosistaan saakka.

Yan Busset, 45, on puoliksi ranskalainen ja puoliksi suomalainen. Jälkimmäisestä kielii hänen toinen nimensä Tapio.

”Olen ehkä maailman ainoa Tapio, joka ei puhu suomea. Ainakaan meitä ei ole monta. Vaikka äitini on suomalainen, en osaa kieltä.”

Busset on kotoisin Périgueux’n kaupungista läheltä Bordeaux’ta. Monen ranskalaisen tavoin hän kiinnostui koulupoikana pyöräilystä.

”Pyöräily on Ranskassa enemmän kuin urheilua, se on kulttuuria. Kun avasin huoneeni ikkunan, saatoin katsella Tour de France -kilpailua, jota ajettiin ulkona kadulla”, Busset muistelee.

Treeni on vasta alussa ja Juuso Virkajärveä (vas.) ja Minna Lehtirantaa vielä hymyilyttää. Vieressä sinisessä paidassaan polkee Mikael Winqvist.

Kun hän oli 15-vuotias, hän ryhtyi ystävänsä kanssa toteuttamaan pyöräilyhaasteita. Pojat katsoivat kartasta reitin, jonka he päättivät kerralla ajaa.

”Ensin oli 50 kilometriä ja lopulta 200. Sitten innostuimme tekemään samanlaisia haasteita juoksemalla. Aloitimme kymmenellä kilometrillä”, Busset kertoo.

Kun kaksi triathlonin lajeista oli jo mukana, oli helppo lisätä kolmas: uinti. Busset alkoi kilpailla triathlonin lyhyillä matkoilla ja oli Ranskan juniorimaajoukkueessa 1990-luvun alussa.

Hän seurasi tarkasti myös sitä, mitä äidin kotimaassa tapahtui.

”Minulla oli Pauli Kiurun juliste huoneeni seinällä. Hänhän on lajin legenda.”

Bussetin oma kilpaura jatkui noin kolmekymppiseksi, minkä jälkeen hän kouluttautui valmentajaksi. Opiskellessaan Bordeaux’n yliopistossa hän sai vuonna 2006 mahdollisuuden lähteä vaihto-opiskelijaksi urheiluopistoon Lahteen.

Suomi ei ollut Busset’lle täysin tuntematon paikka. Hän oli viettänyt lomia äitinsä sukulaisten luona, joten päätös tulla Suomeen ei ollut vaikea. Silti saapuminen pohjoiseen oli pieni kulttuurisokki.

”Oli näitä tavallisia juttuja, kuten suomalaisten puhumattomuus ja ruoka”, Busset sanoo.

”Mutta eniten oudoksutti se, että piti opetella treenaamaan sisätiloissa pimeyden ja kylmyyden takia. Ranskassa voi harjoitella ulkona vuoden ympäri.”

Rakkaus auttoi kuitenkin sopeutumaan. Busset tapasi suomalaisen naisen, ja pian heille syntyi lapsi.

”Vaikka sitten erosimme, ajattelin, että elämäni on nyt lapsen takia täällä. Nyt minulla on uusi suhde ja toinen lapsi.”

Busset löysi töitä Espoosta uintivalmentajana ja perusti firman, joka toi maahan myös uintivarusteita. Hän alkoi myös etsiä tilaa omalle treenikeskukselle.

Kolme vuotta sitten hän löysi etsimänsä Kuortaneenkadulta. Tila oli toiminut aiemmin autojen huoltopaikkana.

Busset on onnistunut tunkemaan 180 neliömetriin melkoisen määrän erilaisia toimintoja. On suihkukopit ja nelimetrinen allas, jossa pääsee kokeilemaan märkäpukua ja uimaan koneen tuottamaa virtaa vastaan.

Triathlon Cornerin altaassa voi uida virtausta vastaan.

Märkäpuvun voi ottaa mukaansa altaan viereisistä henkareista. Uimatarvikenaulakoista ja -hyllyistä on puolestaan lyhyt askel penkkipunnerrustelineeseen ja pieneen polkupyöräverstaaseen.

”Meillä käy mekaanikko, joka huoltaa pyöriä sekä säätää niitä harrastajan kehon mukaan. Meillä on myös virtuaalinen tuulitunneli, jossa voidaan optimoida ajoasentoa”, Busset kertoo.

Seuraavaksi järjestyksessä on varsinainen treenitila, jossa on paikat 13 harrastajalle.

Jokainen heistä ajaa omalla pyörällään. Takapyörä rullaa alustalla, josta ajotiedot kulkevat johtoa myöten tietokoneeseen ja lopulta heijasteena seinälle.

”Jäseniä meillä on noin 80. He ovat hyvinkin eritasoisia: osa heistä on aloittelijoita, osa taas pyrkii karsimaan Havaijin Ironman-kisaan.”

Busset’n apuna harrastajien huippukuntoon virittämisessä on kolme muuta valmentajaa, ravintoasiantuntija ja fysioterapeutti.

Muistona kilpailuista jäsenet ovat lahjoittaneet Busset’lle numerolappunsa. Hän on käyttänyt niitä treenitilan tapettina.

”Siinä on paljon tuskaa ja hikeä yhdellä seinällä”, Busset toteaa.

Kaiken kruunaa sisääntulon vieressä oleva taukotila, joka on oikeastaan Yan Busset -museo. Sohvien yläpuolella katosta roikkuu Busset’n vanhoja pyöräilypaitoja ja mitaleita. Seinillä on valokuvia omilta kisavuosilta ja omista idoleista.

Tilassa on myös kaksi vanhaa polkupyörää. Toinen niistä on Peugeot – sama pyörä, jolla kaikki alkoi 15-vuotiaana.

Tai ehkäpä kaikki alkoi kuitenkin pienistä pyöräilijähahmoista, jotka Busset on asettanut kattokruunuihin virittämiensä pyöränvanteiden päälle.

”Leikin niillä lapsena”, Busset sanoo.

Yan Busset on koonnut triathlon-keskuksensa taukotilaan muistoja omasta nuoruudestaan ja kilpailu-urastaan.

Pyöräilijät katselevat harjoituksen ajan Havaijin Iron Man -kilpailua viime vuodelta. Seinällä näkyvistä numeroista selviää oman treenin tehokkuus.