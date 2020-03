HS-Helsinki

Autonkuljettajat eivät malttaneet pysähtyä suojatien eteen, vaikka viereiselle kaistalle oli pysähtynyt näköyhteyden peittävä linja-auto.

Mäkelänkadulla Vallilassa hajosi tiistaina suojatien eteen bussi, jonka ohi ajettiin surutta, vaikka liikennesäännöt velvoittavat pysähtymään.

Kauri Tervashongan Twitterissä jakamalla videolla näkyy, kuinka suurin osa bussia ohittavista autoilijoista ei pysäytä autoa ennen suojatietä tarkistaakseen tuleeko yli jalankulkijoita. Vain muutama kuljettaja pysähtyy kokonaan. Osa hidastaa hieman, mutta ainakin kuusi autoa jatkaa minuutin pituisella videolla tasaista tahtia bussin ohi.

Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja Dennis Pastersteinin mukaan tilanne kuulostaa vaaralliselta.

”Silloin kun näköyhteys katkeaa jalankulkijan ja ajoneuvon kuljettajan välillä, ollaan aina vaara-alueella”, Pasterstein kommentoi.

Pasterstein painottaa, että pelkkä vauhdin hidastaminen ei riitä tilanteissa, joissa toinen ajoneuvo on pysähtynyt suojatien eteen.

Suojatietä on liikennesääntöjen mukaan lähestyttävä sellaisella nopeudella, että ennen suojatietä auto on mahdollista pysäyttää. Mikäli suojatien eteen on pysähtynyt toinen ajoneuvo, on myös ohittavan auton kuljettajan pysähdyttävä.

Tämän säännön rikkominen voi johtaa sakkoihin, mutta myös ajokortista on Pastersteinin mukaan mahdollista päästä eroon. Näin voi tapahtua erityisesti silloin, kun jalankulkija on ylittämässä tietä.

”Arvio suoritetaan tapauskohtaisesti, mutta jos siinä on joku suojatiellä, niin kyllä silloin suurella todennäköisyydellä kortti lähtee”, Pastersein sanoo.

Videolla näkyy myös, kuinka esimerkiksi toinen bussi ohittaa suojatien pysähtymättä. Väliin jää kuitenkin yksi vapaa ajokaista, jolloin bussi ei ole lain mukaan velvoitettu pysähtymään.

Risteyksessä on liikennevalot, jotka vaikuttavat olevan pois päältä.