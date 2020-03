HS-Helsinki

Hietatokko on toinen vuoden 2019 ennätyskaloista.

Uusia kalaennätyksiä tehtiin viime vuonna ainoastaan kaksi. Toinen oli reippaan kilon särki ja toinen Suomenlahdesta nostettu hietatokko.

Helsingissä rikottiin viime vuonna kalaennätys, kun Suomenlahdesta nostettiin 7,9 senttimetriä pitkä hietatokko.

Poikkeuksellisen massiivinen hietatokko tarttui Toni Keinäsen onkeen 25. toukokuuta Helsingissä järjestetyn Kalamaratonin yhteydessä. Kalamaraton on kilpailu, jossa vuorokauden aikana tavoitteena on kerätä mahdollisimman monta eri kalalajia.

Keinänen kertoo, ettei itse aluksi aavistanut, että kyseessä on ennätyskala. Tämän totesi vasta tuomari, joka sattui olemaan myös Ennätyskalalautakunnan jäsen.

Kalaennätys ilahdutti.

”Yllättävän kivalta se tuntui, vaikka kyse oli noin pienestä sintistä. Nosti hymyn huulille”, Keinänen sanoo.

Hietatokko on keskimäärin noin 4–5 senttiä ja korkeintaan 6–7 senttiä pitkä.

Pieni kala viihtyy nimensä mukaisesti hiekkaisissa pohjissa ja matalassa vedessä. Pohjalta se vaanii saaliikseen pieniä pohjaeläimiä, kuten katkoja. Koirastokko tekee pesän yleensä hiekkapohjalle simpukankuoren alle.

Myös Keinäsen onkima hietatokko uiskenteli matalassa rantavedessä. Kala löytyi yöllä otsalampun avustuksella. Keinänen kertoo ensin nähneensä kalan, minkä jälkeen hän oli kokeillut tarttuisiko se syöttiin. Ilmeisesti pieneen koukkuun asetettu pieni toukan palanen oli vaikuttanut kyllin houkuttelevalta, ja Keinänen sai kalan tuomaristolle toimitettavaan saalispussiinsa.

Koska Ennätyskalalautakunnan jäsen tarkisti kalan koon, pääsi se ennätyskalojen listauksessa A-luokkaan.

B-luokkaan pääsevät sellaiset kalat, jotka on punnittu esimerkiksi kaupan vaa’alla riippumattomien todistajien läsnä ollessa. Kalasta on lautakunnan ohjeiden mukaan oltava myös kelvollinen kuva. Muilla tavoilla punnittuja kaloja ei hyväksytä lainkaan.

Vanhan ennätyksen ylittäneitä ilmoituksia on Suomen Kalatalouden keskusliiton tiedottajan Tapio Gustafssonin mukaan tullut viime vuosina vähemmän.

Vuoden 2019 aikana kalastetuista kaloista Ennätyskalalautakunnan listoille pääsi ainoastaan kaksi kalaa. Toisen ennätyksen rikkoi 1,42 kiloa painava särki.

Ennätyskalalautakunta on pitänyt uutta ennätyskalojen listaa nyt 20 vuotta. Lista aloitettiin alusta vuonna 2000, jolloin kaikki entiset ennätyskalat hylättiin. Mukana oli kaloja 1800-luvulta ja tällaiset epävarmat tapaukset haluttiin listalta pois. Nykyiseltä listalta löytyy 80 kalalajia ja kuusi rapulajia.

Nyt aikaa on kuitenkin kulunut sen verran, että isoimmat kalat ja ravut ovat ehtineet tarttua syötteihin.

”Jos ennätys on kova, sitä on vaikea ylittää”, kertoo Gustafsson.

Toisaalta vuosien varrella kalastus on myös muuttunut, mikä on saattanut Gustafssonin mukaan vaikuttaa myös kalaennätyksiin. Yhä useammat harrastajat päästävät isot kalat vapaaksi, jolloin tuomaristolle kelpaavaa punnitusta ei voi tehdä. Ajatuksena on levittää hyvää geeniperimää antamalla kalojen lisääntyä rauhassa. Isot emokalat tuottavat suurempia mätimunia ja suurikokoisempia poikasia.

Tyypillisesti ennätykset ovat myös vahinkoja, kuten Keinäsen tapauksessa.

”Yleensä tällainen ennätyskala on puhdas onnenkantamoinen. Se on yllätys jokaiselle joka sen saa”, Gustafsson sanoo.