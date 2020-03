Asukkaat suunnittelevat talkoita metsän siistimiseksi Espoossa. Kaupunki muistuttaa, että kaadettuja puita kuuluu jättää myös kaupunkimetsiin lahopuuksi.

Tapiolassa asuvaa Marjaana Valkosta harmittaa. Hän kokee, että hänen ikkunansa alla sijaitseva metsä on talven aikana muuttunut epämääräiseksi ryteiköksi.

Talven aikana kaupunki on tehnyt Tapiolan Länsikorkeen alueella metsänhoitotöitä, joissa huonokuntoisia puita on kaadettu ja aluskasvillisuutta raivattu.

”Tästä meidän vierestämme ei ole kerätty runkoja pois. Lisäksi maahan on jätetty paljon oksia ja roskaa. Tämä on todella ikävän näköinen, melkeinpä kaoottinen. Muualta kaupunki on vienyt risuja ja roskia pois, mutta tähän on jäänyt suuri keräytymä”, Valkonen sanoo.

Tapiolan metsänhoitosuunnitelman mukaan Länsikorkee on virkistysmetsää, jonka monimuotoisuutta tulee lisätä. Se tarkoittaa, että vähintäänkin osa vanhoista rungoista tulee jättää alueelle lahopuuksi.

Valkonen sanoo ymmärtävänsä tämän. Häntä kuitenkin kummastuttaa se, miksi runkoja on jätetty niin paljon ja miksi ylimääräisiä risuja ei ole kerätty pois.

”Tämä on kuitenkin ihan Tapiolan keskustassa ja aivan meidän ikkunoidemme alla.”

Kyseinen kohta on kallioista ja vaikeakulkuista maastoa. Se on yksi syy sille, ettei kaupunki ole kuljettanut alueelta risuja pois.

”Siellä on jouduttu käsipelillä tekemään paljon töitä. Sieltä on hyvin vaikea hakea oksia pois”, sanoo luonnonhoitoyksikön päällikkö Kati Tuura.

Tuuran mukaan Tapiola on metsänhoidon kannalta vaativaa aluetta. Toisaalta metsien pitäisi olla luonnonmukaisia, toisaalta ollaan kaupungissa, jossa esimerkiksi erilaiset risukot helposti häiritsevät asukkaita.

”Osalle asukkaista risukot luovat turvattomuutta, koska ne ovat näköesteitä, toisaalta pitää linnuille jättää oleskelupaikkoja. Se on tällaista tasapainottelua eri toiveiden ja tavoitteiden välillä, on aina ollut.”

Valkonen kummastelee sitä, ettei kaupunki pääse vaikean maaston takia hakemaan ylimääräisiä oksia pois.

”Minäkin 68-vuotias ihminen pystyn helposti liikkumaan täällä!”

Koska kaupunki ei aio hakea oksia pois, on Valkonen päättänyt järjestää keväällä muiden asukkaiden kanssa talkoot, joissa aluetta siistitään. Asukkaat toivovat, että jos he keräävät itse oksat yhteen paikkaan, kaupunki tulee hakemaan ne pois.

Luonnonhoitoyksikön päällikkö Kati Tuura pitää asukkaiden ideaa hyvänä, kunhan lahopuuksi tarkoitettuihin runkoihin ei kosketa.

”Risut pitää vain tuoda sellaiseen paikkaan, että pääsemme hakemaan ne pois. Tällaisissa tilanteissa kannattaa olla yhteydessä kaupunkitekniikan asiakaspalveluun. Asukkaiden talkoot sopivat meille mainiosti, sillä meillä ei resurssit riitä kaikkeen.”