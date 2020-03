Helsingissä on aloittanut hitaiden ja onnellisten liikuntaryhmä, jossa ketään ei pakoteta tekemään mitään. Ohjaajan mukaan esimerkiksi tv:n ”rääkkiohjelmat” ovat huono malli kaikille, koska niistä välittyy kuva, että liikunta on aina tuskaa.

Tatamin vaimea suhina peittyy tömpsähdyksiin, jotka syntyvät jalkojen iskeytymisestä potkutyynyihin. Karateohjaaja Katja Salojärvi on juuri näyttänyt mallia, miten päällekarkaajan huomion saa hetkeksi tehokkaasti muualle.

”Hyökkääjää voi hämätä iskemällä jalalla tämän jalkapöytään. Jos saadaan potkaisua vähän jalkaa pitkin, se nirhaa pikkuisen ihoa. Jos tähtää polveen ja laittaa vähän painoa, polvi ei hetkeen ole toimintakunnossa”, kuului Salojärven ohje.

Mäiskeestä päätellen treenaamassa voisi olla edistyneempikin karateryhmä, mutta meneillään on urheiluseura Tapanilan Erän karaten hitaat ja onnelliset -ryhmän harjoitukset. Tammikuussa aloittanut ryhmä on suunnattu vähän tai ei ollenkaan kuntoileville ihmisille, jotka eivät pidä liikunnasta. Lähtötaso-olettamus on nolla.

Ryhmän vastuuohjaajana toimivalla Salojärvellä on karatessa musta vyö, mutta hän sanoo osaavansa samaistua ryhmäläisten sielunmaisemaan. Salojärven äiti oli todella liikunnallinen. Salojärvi, vanhempiensa ainokainen, puolestaan oli aika lailla kaikkea muuta.

Salojärvi luonnehtii olleensa lapsena satubalettiryhmän kömpelö norsu, joka valittiin koulussa aina viimeisenä joukkueeseen. Hän tykkäsi lukemisesta, piirtämisestä, musiikin kuuntelemisesta ja ratsastamisesta.

”Koulussa meillä oli iso luokka, missä oli paljon hyvin fyysisiä poikia, jotka olisi nykyään varmasti diagnosoitu useammallakin kirjainyhdistelmällä. Minä taas olin pulleanpuoleinen, hidas ja kömpelö. Lisäksi olin arka ja hiljainen”, Salojärvi kuvailee.

Kirsi Leppämaa (kesk.) ja Elisa Venho (oik.) treeneissä. ”En ollut mikään liikunnan ihmelapsi. Syy on koululiikunnassa”, Leppämaa kertoo. Kaksikkoa opettivat Katja Salojärvi (vas.) ja Jyrki Uusi-Esko.

Salojärven mukaan pojat käyttivät tyttöjä sumeilematta potkusäkkeinä ja heittopusseina. Usein kaoottiset liikuntatunnitkaan ei varsinaisesti kasvattaneet liikunnan iloa.

”Liikuntasalissa saattoi olla 27 lasta ja kaikilla koripallo. Minulla oli rillit, ja muutaman kerran pallo osui laseihin niin, että linssit lensivät.”

Liikuntatuntikokemuksista syntyi inho pallopeleihin, eikä Salojärvi pitänyt myöskään juoksusta tai hiihdosta. Aikuisuuden kynnyksellä entinen liikunnanvälttelijä löysi sisäisen ninjansa.

”18-vuotiaana tapasin mukavan pojan, joka osasi karatea. Pääsin testaamaan helppoja itsepuolustustekniikoita ja selvisi, että kokooni nähden minussa on hyvin voimaa”, Salojärvi kertoo.

”Oli mieletön fiilis, kun pärjäsin. Joskus treenien jälkeen keskuspuiston läpi pyöräillessä melkein toivoin, että joku yrittäisi käydä kiinni että pääsisin kokeilemaan juuri opittuja taitoja.”

Salojärvi aloitti taekwondon ja on sittemmin harrastanut myös muita kamppailulajeja.

Hitaiden ja onnellisten treeneissä on potkittu riittävästi lattian rajassa olevia tyynyjä. Salojärvi kysyy, haluaako kukaan kokeilla potkaista seuraavaksi reiden korkeudelle. Kaikki seitsemänhenkisestä treeniseurueesta hymisevät myöntyvästi.

Kimmoke ryhmän perustamiseen tuli Salojärven mukaan Etelä-Suomen liikunnan ja urheilun (ESLU) järjestämässä koulutuksessa, missä käytiin läpi erilaisia liikkujatyyppejä. Esille tulivat liikunnan potkimat, jotka eivät halua liikkua ja kokevat, ettei heidän tarvitsekaan liikkua.

Tapanilan Erässä haluttiin lähteä ratkomaan, miten vähän kuntoilevat saataisiin liikkeelle. Salojärven tuttavapiirissä on liikkumattomia ihmisiä, joilla on esimerkiksi kuntoilua vaikeuttavia polvivaivoja ja muita kremppoja. Heidän kanssaan käydyistä keskusteluista Salojärvi on poiminut ajatuksia siitä, millaisia tunteja kohderyhmälle pitäisi rakentaa.

”Lähdemme uusista liikuntasuosituksista, että vähän on parempi kuin ei mitään. Jokainen paikalle tullut on jo voittaja noustuaan kotisohvalta treeneihin lähteäkseen. Osallistujien rajoitteet otetaan huomioon: ei istuta polvillaan, juosta eikä hypätä.”

Elisa Venho harjoittelee potkuja. Selkäkipu ja -jumit saivat aloittamaan harjoittelun. ”Ei voi vain viettää sohvan nurkassa kaikkea aikaa”, Venho sanoo.

Treeneissä tehdään helppoja ja tehokkaita itsepuolustustekniikoita, joita harjoitellessa on mahdollista saada onnistumisen kokemuksia. Harjoituksiin kuuluvat myös erilaiset kehonhuolto- ja venyttelyliikkeet.

Ketään ei pakoteta tekemään mitään. Salojärvi on sitä mieltä, että television painonpudotusohjelmat ovat huono malli liikunnan aloittamista harkitsevalle.

”Rääkkiohjelmia katsoessa moni varmasti ajattelee, että jos treenaamisen aloittaminen näyttää tuolta, minä en kyllä aloita.”

Myös kuntosaliketjujen myyntivimma voi saada aikaan vastareaktion. Jos menet salille, heti tarjotaan vuoden kuntosalijäsenyyttä, ruokavaliota ja painonpudotusryhmää.

Moni hitaissa ja onnellisissa on Salojärven tavoin koululiikunnan traumatisoima. Opiskelukaverin vinkistä ryhmään tullut Elisa Venho muistelee, että ala-asteella liikunta oli vielä kivaa. Opettaja oli mukava ja tunneilla pelattiin esimerkiksi polttopalloa. Yläasteella meno muuttui.

”En ole koskaan ollut liikunnallinen. Minulla on huono koordinaatio ja siksi on vaikeaa matkia liikkeitä. Eikä opettaja suoraan sanottuna ollut kovin innostava. Hän suosi hyviä, niitä jotka harrastivat urheilua”, Venho sanoo.

Opettaja ei yrittänyt edes kannustaa niissä asioissa, joissa Venho olisi voinut olla hyvä.

”Vuosien varrella tuli se fiilis, ettei liikunta ole minun juttuni. Jotkut treenaavat liikunnan tuoman hyvän olon takia. Minä olen miettinyt, että mitä se sellainen liikunta on, mikä tuottaa iloa.”

Kirsti Leppämaa (vas.) katsoo mallia Katja Salojärven otteista.

Hyväntuulisesta jutustelusta ja naurunpyrskähdyksistä päätellen hitaissa ja onnellisissa treenaaminen ainakin on mukavaa. Se on Salojärven mukaan tavoitekin. Positiivisten kokemusten kautta on mahdollista tuntea kuntoilun mielekkyys.

Pitkään vain arkiliikuntaa harrastanut Kirsi Leppämaa löysi oman lajinsa karaten vasta nelikymppisenä.

”En ollut mikään liikunnan ihmelapsi. Syy oli koululiikunnassa. Omien lastenikin liikunnan opetus on ollut aika samanlaista kuin minulla aikanaan. On ne lahjakkaat, jotka pärjäävät tunneilla, ja sitten on se muu massa, jotka ovat toivottomia tapauksia”, Leppämaa sanoo.

”Tunneilta puuttuu opetus. Esimerkiksi juoksua pitäisi opettaa. Eivät kaikki sitä osaa.”

Loukkaantumisten takia Leppämaa haluaa nyt treenata varovaisemmin. Hän uskoo, että sekin on koululiikunnan perua, että jos sanoo jonkin paikan olevan kipeä, sanotaan heti, että yrität vain sluibata.

”Täällä ei tarvitse tehdä nopeammin ja kovemmin. Ihana että on matalan kynnyksen paikkoja, mihin voi tulla”, Leppämaa sanoo.