Sharron ja Brenda Todd ihastuivat Helsinkiin kertaheitolla ja perustivat kahvilan Punavuoreen 2011. Talousvaikeudet ovat seuranneet yritystä vuosia ja viime viikolla se haettiin konkurssiin.

On tilastollinen fakta, että suomalaiset juovat ja rakastavat kahvia. Mutta se miten vahvasti paikalliset kahvinjuojat reagoivat, kun helsinkiläinen Brooklyn Café kertoi olevansa konkurssin partaalla, yllätti kaikki.

”Olemme täysin sokissa”, kahvilan omistaja Sharron Todd sanoo puhelimessa.

Hän on yhdessä siskonsa Brenda Toddin kanssa pitänyt bageleistaan ja kuppikakuistaan tunnettua Brooklyn Caféta ja catering-yritystä Helsingin Viiskulmassa vuodesta 2011 lähtien. New Yorkin Brooklynistä kotoisin olevat siskokset ihastuivat Helsinkiin ensivisiitillään ja päättivät muuttaa elämänsä tänne ja ryhtyä kahvilayrittäjiksi. Sillä tiellä he ovat olleet viimeiset lähes yhdeksän vuotta.

Viime sunnuntaina siskokset joutuivat kertomaan asiakkailleen surullisen viestin. Yhtiö oli asetettu konkurssiin muutamaa päivää aikaisemmin.

Sisarukset halusivat kuitenkin antaa kahvilalle vielä yhden mahdollisuuden. He avasivat joukkorahoituskampanjan, jonka minimitavoitteeksi asetettiin 50 000 euroa. Aikaa oli kolme päivää.

Kahvilastaan puhelimeen tavoitetut yrittäjät eivät yritä piilotella iloaan.

”Tuntuu kuin kaikki vastoinkäymiset olisivat vihdoin ohi.”

Viesti konkurssista levisi sosiaalisessa mediassa muutamassa tunnissa hetkessä tuhansien silmäparien nähtäväksi. Sadat ihmiset kiirehtivät antamaan rahaa yrityksen jatkon puolesta ja jo vuorokaudessa he olivat saavuttaneet puolet minimitavoitteesta.

”Yritämme yhä prosessoida tätä kaikkea”, Sharron Todd sanoo.

”Tuntuu kuin koko kaupunki olisi tullut yhteen, ja näyttänyt, että kyllä me välitämme.”

Todellinen pelastus saapui tuntemattomasta numerosta keskiviikkona.

Soittaja oli rahoitusalalla toimivalta mieheltä, joka oli tutustunut yritykseen. Hänen mukaansa yhtiö oli tuottoisa ja tilanne näytti paljon paremmalta, kuin kuvittelisi. Suurin ongelma olivat maksamattomat velat, jotka olivat varjostaneet yritystä jo vuosia.

Ennen kuin puhelu oli loppunut ,Toddin sisarukset olivat löytäneet yritykselleen sijoittajan, joka lupasi hankkiutua eroon verottajan velkomuksista.

Torstaina Helsingin käräjäoikeuteen lähetettiin hakemus konkurssin peruuttamisesta.

Joukkorahoituskampanja oli kerännyt torstaina iltapäivään mennessä lähes 47 000 euroa. Verottajan käräjäoikeudelle jättämästä konkurssihakemuksesta selviää, että yrityksen velat olivat noin 46 000 euroa.

Mesenaattikampanjalla kerätyt rahat käytetään Toddin mukaan yrityksen muiden velkojen ja laskujen hoitamiseen.

Vuonna 2018 Helsingin Sanomat haastatteli Toddin sisaruksia Otaniemessä heidän vasta avatussa uudessa kahvilassaan. Opiskelijakampuksella sijainnut kahvila oli osa heidän laajentumisprojektiaan. Taloudellinen tilanne ei tuolloinkaan ollut helppo. Haastattelussa Toddit sanoivat, että vaihtoehtoina oli joko kasvaa, tai mennä konkurssiin.

Valloitustarina loppui kuitenkin reilun vuoden jälkeen. Vaikka asiakkaita kävi mukavasti ja lauantaisista pannukakkubrunsseista tuli puhuttu erikoisuus, ei kahvilan sijainti tuonut odotettua rahavirtaa. Tälle löytyi myös selkeä selitys.

Otaniemen kahvilan viereen avauttiin yrittäjien yllätykseksi kaksi opiskelijaravintolaa, joista opiskelijat pystyivät ostamaan Kelan tukemia alennushintaisia lounaita ja huokean hintaisia kahvilatuotteita.

”Eihän kukaan tule ostamaan 3,5 euroa maksavaa kuppikakkua, jos alakerrasta saa samaan hintaan kokonaisen lautasellisen lämmintä ruokaa.”

Yrittäjät olivat tehneet viiden vuoden sopimuksen tilan vuokraamisesta, mutta yllättäen ilmaantuneet kilpailijat pakottivat kahvilan keskittämään toimintansa Viiskulmaan.

Vuonna 2018 Brooklyn Café laajeni Otaniemeen, mutta loikka Länsimetron varteen ei lopulta ollut taloudellisesti kannattavaa.

Kokeilut ja epäonnistuminen kuuluvat yrittäjäelämään, mutta Toddin sisaruksille epäonnea on sattunut runsaammalla kädellä. Välillä on tehty virheitä ja rahaa on palanut turhaan, he myöntävät.

”Me kasvoimme liian nopeasti liian pian.”

Jo ensimmäisenä päivänään kahvila täyttyi asiakkaista. Autenttista brooklyniläistä tunnelmaa tarjoava kahvila sai huomiota mediassa ja puskaradiossa ja suosio seurasi nopeasti. Siskosten ajatuksena oli alunperin pitää kahvilaa kahdestaan, mutta kysyntä oli niin kovaa, että heidän oli pakko palkata lisää työvoimaa.

Tuotteiden suuri menekki vaati suurempia leipomistiloja. Siskot saivat lainan toisen tilan hankkimiseen ja päätyivät vuokraamaan leipomoliikkeen Fredrikinkadulta. He joutuivat odottamaan virallisia tarkastuksia ja lausuntoja neljä kuukautta, jonka aikana lainarahat paloivat vuokraan ja laskuihin. Kun leipomo lopulta saatiin auki, sähköt katkesivat ensimmäisenä päivänä.

Näitä vastoinkäymisiä tuli vastaan jatkuvasti samalla kun lainakuorma kasvoi.

”Se tuntui siltä kun olisimme jääneet jumiin painajaiselokuvaan”, Sharron Todd kuvailee.

Nyt noin 80 prosenttia yhtiön kaikista veloista on maksettu ja joukkorahoituskampanjalle velkataakka saadaan poistettua kokonaan.

Tällaista tilannetta ei ollut sitten kahvilan ensimmäisen vuoden.

Yrittäjät irtisanoivat kaikki työntekijänsä viime viikolla konkurssin vuoksi. Viiskulman kahvila on ollut suljettuna perjantaista lähtien. Tämä on tarkoittanut satojen eurojen tulonmenetyksiä jokaiselta päivältä.

Rahoituksen saaminen ei ollut mitenkään varmaa ennen keskiviikkoa. Sharron Todd kertoi pelänneensä niin toimeentulonsa kuin myös oman elämänsä puolesta. Ilman työtä hän ei olisi saanut jäädä maahan asumaan.

”Helsinki on ollut kotini pian kymmenen vuotta ja koko elämäni on täällä.”

Torstaina Sharron ja Brenda Todd avaavat kahvilansa uudestaan omin voimin. Kaikki uudelleenavaamista varten on maksettu omilta pankkitileiltä.

”Siskoni tilillä on tällä hetkellä 15 euroa”, Sharon Todd sanoo.

Keskiviikkoiltansa he käyttivät pilkkoen tomaatteja ja muita kasviksia valmiiksi aamun odotettua ruuhkaa varten. Toddit ovat tottuneet tekemään useamman ihmisten työt kerralla, mutta puhelimessa Sharron Todd lausuu varovaisen toiveen siitä, että ensi viikolla voisi jo saada kokonaiset yöunet.