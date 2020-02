Roihuvuoressa koettiin ikävä ystävänpäiväyllätys, kun kananmunia paiskottiin talojen ikkunoihin.

Asukkaat saivat perjantaina ikäviä ystävänpäiväyllätyksiä Roihuvuoressa, jossa useisiin ikkunoihin heiteltiin kananmunia.

Lumikintiellä asuvan Juha Viitasen ikkuna sai iskun puoli kahdeksan aikaan illalla. Voimakas pamaus kuului läpi asunnon. Ääni oli niin kova, että Viitanen luuli ensin ikkunaan osuneen jotain suurempaa.

Ulkona oli pimeää, joten Viitanen ei ehtinyt nähdä heittäjiä. Hänen puolisonsa sanoi kuulleensa kuitenkin heleää kikatusta.

Aamun valjetessa Viitanen kävi ulkona tutkimassa jälkiä. Ikkunan alta löytyi kananmunan kuoret ja lasista suuri tahra.

Viitanen ja hänen puolisonsa ovat asuneet Lumikintiellä noin vuoden verran. Hän kehuu alueen olevan rauhallinen ja mukava asuinpaikka, satunnaisista töherryksistä ja viikonlopun kananmunatulituksesta huolimatta.

Kananmunista lähti iso pamaus, kun ne osuivat ikkunaan.

Perjantainen tapaus oli sen verran erikoinen, että Viitanen päätti kysellä näköhavaintoja naapureiltaan taloyhtiön ja kaupunginosan Facebook-ryhmissä.

Moni ilmoitti kotinsa joutuneen ilkivallan kohteeksi. Kommenttien mukaan kananmunat olivat lennellet ainakin Lumikintiellä, Prinsessantiellä ja Keijukaistenpolulla.

Tarkkaa syytä on vaikea arvata, mutta Viitanen uskoo kerrostalojen alimpien kerrosten olevan helppoja kohteita pimeyden takia. Kun sisällä on valot päällä, on heittäjän helppo nähdä, onko joku paikalla.

”Siinä on vähän helppona maalina kyllä”, Viitanen toteaa.

Viitanen ei ole tehnyt tapauksesta rikosilmoitusta, mutta on harkinnut asiaa. Hän aikoo tehdä ilmoituksen ainakin siinä tapauksessa, että kananmunia heitetään ikkunaan uudestaan.

”Mielenkiinnolla odotamme seuraavaa viikonloppua.”

Poliisi ei ole saanut ilmoituksia kananmunista. Myöskään nuorisotyössä ei ole havaittu erityistä levottomuutta, sanoo Herttoniemen nuorisotyöyksikön toiminnanjohtaja Sari Granö.

Ystävänpäivän kananmunaiskut ovat todennäköisesti pienen porukan päähänpisto, joka tuskin toistuu. Ongelmana on kuitenkin se, ettei tekijöitä ole saatu kiinni. Ensimmäinen askel tapauksen selvittämisessä olisikin saada yhteys heihin.

”Sen jälkeen voimme lähteä katsomaan, mitä siinä olisi nuorisotyöllä tehtävissä”, Granö sanoo.