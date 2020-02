Kamppiin on lyhyessä ajassa perustettu kolme lauta- tai tietokonepeleihin keskittyvää baaria tai kahvilaa.

Ensimmäisenä ravintolassa kiinnittää huomion hajuun. Ilmassa on vastasahatun puun tuoksu, aivan kuin olisi astunut puukäsityöluokkaan.

Tammikuun lopulla avatussa Arkade-ravintolassa on todellakin tehty puutöitä.

”Täällä on vedetty sirkkelillä huolella, joten puu tuoksuu vielä”, sanoo Kristian Klinga, 29, toinen omistajista.

”Ennen avajaisia tehtiin remppaa kahteen asti yöllä.”

Kalevankadulla sijaitseva Arkade on peleille omistettu ravintola, jossa voi pelata lautapelejä, play stationia tai harrastaa e-urheilua eli vaativampaa tietokonepelaamista. Peliluolamaista tunnelmaa tukevat mustat seinät, hämäryys ja taustalla soiva elektroninen instrumentaalimusiikki, synth wave.

Arkade-ravintolan tunnelma muistuttaa peliluolaa. Keskellä kuvaa seisoo vanha Pac-Man-peliautomaatti.

Lautapelejä hyllyssä on noin 50, ja lisää tulee asiakkaiden toiveiden mukaan.

”Meillä on etenkin vaativampia ja monimutkaisempia lautapelejä. Eilenkin yksi porukka pelasi seitsemän tuntia Arkham Horror -peliä”, kertoo Roope Salonen, 30, toinen ravintolan perustajista.

Arkaden pääpaino kuitenkin tietokonepeleissä. Arkade on ensimmäinen helsinkiläisravintola, joka panostaa e-urheiluun tosissaan. Sitä varten on pystytetty 20 tietokonetta ja pelituolia. Puolet pelikoneista on nostettu korokkeille turnauksia varten.

”Ensin lähdemme kokeilemaan omaa tapahtumatuotantoa softafirmojen kanssa järjestettävällä firmaliiga-turnauksella. Aluksi pienimuotoisempaa kilpailutoimintaa, mutta tähtäin on suuremmissa turnauksissa”, Klinga sanoo.

Vaikka ravintola on upouusi, ihan kaikki sisällä ei kiillä uutuuttaan. Ravintosalissa seisovat vanhat Street Fighter - ja Pac-Man-peliautomaatit kuin muistumina huoltoaseman baarista jostakin 1980-luvulta.

Retronurkassa on Finlux-televisio ja kasa Kristian Klingan vanhoja konsolipelejä.

Retropelejä löytyy lisää nurkasta, jossa seisoo ikivanha Finlux-kuvaputkitelevisio. Hyllyllä on hujan hajan pelikasetteja ja jokunen pelikonsoli, joita takomalla voi muistella menneitä.

”Ollaan haluttu pitää nurkka sellaisena, että siinä on sen ajan fiilis”, Klinga sanoo.

”Siinä on 90-luvun alun klassikkopelejä: Super Mariot, Donkey Kong, Duck Hunt... Ne ovat mun vanhoja pelejä”

Uuden ravintolan perustaminen Kamppiin ei ole sattumaa. Klinga ja Salonen hakeutuivat alueelle, koska Kampissa on useita tietokoneohjelmistoja tekeviä yrityksiä ja niissä suuri joukko työntekijöitä, jotka harrastavat pelaamista.

”Itse asiassa tätä taloa on kutsuttu pelifirmojen hautausmaaksi. Tässä on aiemmin ollut useita pelifirmoja. Nyt yläkerrassa on parikin ohjelmistoalan yritystä”, Salonen kertoo Kalevankatu 30:n historiasta.

Kristian Klinga (vas.) ja Roope Salonen ovat tunteneet toisensa lapsuudesta saakka.

Lautapelit ovat olleet jo vuosia muodissa, ja suomalaisten e-urheilijoiden miljoonapalkinnot ovat nostaneet tietokonepelaamisen yleiseksi puheenaiheeksi. Nyt ilmiö näkyy myös ravintolamaailmassa.

Kamppiin on kehkeytynyt lyhyessä ajassa pelaamiseen erikoistuneiden ravintoloiden keskittymä. Eerikinkadulla on lautapeleihin keskittynyt Café Boardgame ja Lönnrotinkadulla 8-Bit Taproom, jossa pelataan vanhoja videopelejä.

Asiakkaina ovat nuoret aikuiset, joille lautapeli ei merkitse Afrikan tähden kaltaista onnenpeliä tai jotka ovat pelanneet tietokoneilla koko pienen ikänsä.

”Katsottiin, että nyt on aika tuoda e-urheilu myös katutasoon kaikkien nähtäville ja tehdä harrastajille oma baari”, Salonen sanoo.

”E-urheilusta on tulossa main streamia. Itse asiassa olen vähän ihmetellyt, etteivät perinteisemmät sporttibaarit vieläkään näytä sitä.”

Ravintolan omistajat ovat päällisin puolin varsin erilainen parivaljakko. Klingan kiinnostuksen kohteena ovat etenkin lautapelit, Salonen taas harrastaa enemmän tietokonepelejä.

Klinga on baarialan ammattilainen ja tottunut remonttihommiin, kun taas tietotekniikka-alalta tuleva Salonen ei ole aiemmin juuri vasaraa pidellyt eikä ollut ravintolassa töissä.

Ravintolan kokoelmaan kuuluu noin 50 lautapeliä.

Ulkoisestikin herrat eroavat toisistaan melkoisesti: tatuoidulla Klingalla on takaraivolla nuttura ja parta palmikolla. Salosen ulkomuoto on sporttisempi ja liikemiesmäisempi, mikä on luonnollista, sillä hän on ammatikseen myynyt IT-järjestelmiä ja -palveluita.

Miten kaksikko on ylipäätään päätynyt yhtiökumppaneiksi?

”Ollaan tunnettu jostain 9–10-vuotiaista asti pihapiiristä ja kaveerattiin, vaikkei nyt ihan paita ja peppu oltukaan. Roolipelit oli se, mikä nuorena meitä yhdisti”, Salonen kertoo.

Arkade-nimi juontuu vanhoista arkade-peleistä, kuten ravintolassa kököttävä Pac-Man.

Elämä vei nuoret miehet eri suuntiin, mutta he näkivät silloin tällöin kaupungilla.

Salonen sai ajatuksen pelibaarista asuessaan Thaimaan Chiang Maissa. Hän tajusi heti tarvitsevansa mukaan baariammattilaisen, koska ei itse tuntenut lainkaan alaa.

”Kristian tuli saman tien mieleen, koska olin jo aikoinaan pannut merkille kaverin otteen hommista ja jäätävän kovan työmoraalin”, Salonen muistelee.

”Soitin Kristianille ja kuulumisten vaihdon jälkeen heitin ajatuksen. Suostuttelua kesti about kaksi minuuttia.”