Pihakannen vesieristys on vuotanut jo vuosia, mutta korjaustöitä ei ole vielä aloitettu.

Sateisena keskiviikkoaamuna Itäkeskuksen metrolaiturille on tuotu muovinen roska-astia. Huomioteipillä koristeltu astia on kulunut ja sen kylkeen on kirjoitettu hätäisen näköisesti ”EI SAA LAITTAA ROSKIA NO TRASH”. Katonrajasta valuu astiaan vettä tasaisena norona.

Astia on ihmetyttänyt Itäkeskuksen metroaseman kautta työmatkallaan kulkevaa Susanna Saloa jo pitemmän aikaa. Hän on huomannut vuotoastian ilmestyvän itään päin kulkevien metrojen laiturille aina kovilla sateilla.

Suuremman vuodon lisäksi Salo on huomannut asemalla useita pienempiä vuotoja.

”Tämä on surullinen näky”, Salo sanoo.

Laiturille vuotava vesi voi olla myös vaarallinen. Lattian yllättävä liukkaus voi aiheuttaa kaatumisia, ja Salo onkin huolissaan kanssamatkustajistaan. Vuodosta varoittavia kylttejä hän ei ole asemalla ikinä nähnyt.

Vettä on kerätty roska-astiaan jo pidemmän aikaa, eikä kukaan näytä tekevän asialle mitään. Keskiviikkoaamuna roska-astia oli jälleen laiturilla vastaanottamassa tippuvaa vettä.

”Tuli heti sellainen fiilis, että nyt tarvitaan jesaria”, Salo sanoo.

Tilanne on Helsingin seudun liikennelaitoksen (HKL) tiedossa, kertoo metroasemista vastaava isännöitsijä Anne Mannerkorpi.

Vesi on valunut laiturille aseman yllä olevalta pihakannelta jo parin vuoden ajan. HKL:n tavoittena oli korjata bussiterminaalin kannen vesieristystä jo aiemmin, mutta töiden aloittamista on siirretty kaupungin rakennussuunnitelmien vuoksi.

Kaupunki kaavailee Itäkeskuksen metroasemalle mittavampaa remonttia, jossa muun muassa lippuhalli uusittaisiin. Vesieristykset uusittaisiin tämän hankkeen yhteydessä.

Mannerkorpi arvelee pihakannen vesieristyksen heikentyneen ajan saatossa.

”Sillä on ikää jo yli neljäkymmentä vuotta”, Mannerkorpi huomauttaa.

Siirreltävä roska-astia ei ole paras mahdollinen ratkaisu vuoto-ongelmaan. Pysyvämmälle vaihtoehdolle on tarvetta, etenkin kun metroaseman remonttia ei ole tiedossa vielä lähiaikoina. HKL pohtii nyt, mitä ongelmalle voisi tehdä remonttisuunnitelmien valmistumista odotellessa.

”Pyrimme nyt keksimään jonkin paremman ratkaisun siihen”, Mannerkorpi sanoo.