Avaimet onneen saattoi ostaa Helsingistä jo ennen verkkokauppoja. Vanhat mainokset kertovat pääkaupungin trendeistä.

”Töitä naisille (mahdollisuus päästä miesten palkoille)”, lupaa kuljetusyritys Helsingin Sanomissa vuonna 1973 julkaistussa mainoksessa.

Varastohenkilökunnan jäsenenä nainen pääsisi tekemään kevyttä, naisille sopivaa työtä: tavaroiden vastaanottoa, tarkastusta ja valvontaa Helsingissä.

Harkitsevaan ikään ehtineille naisia etsittiin töihin vuonna 1973.

Silti siinä voisi ”hankkia kuin mies”.

Mainoksen lupaus kuulostaa siltä, että 1970-luku oli synkkää aikaa työtä hakeville helsinkiläis naisille.

Eivätkä muutkaan historian lehdiltä löytyvät mainokset anna kovin ruusuista kuvaa naisten elämästä: ensin laihuus on rumaa, sitten kaikkea muuta tärkeämpää ja lisäksi pitäisi vielä saippuoida itseään kuin Unkarin kuningatar.

Keräsimme vanhoja Helsingin Sanomissa julkaistuja mainoksia ja kysyimme sukupuolentutkimuksen professori Tuija Pulkkiselta, millaisen kuvan ne piirtävät Suomesta – ja vastaako tuo kuva todellisuutta.

Miesten palkkaa naisten töistä lupaava mainos saa Pulkkiselta yllättävän suopean vastaanoton. Mainoksessa nimittäin myönnetään suoraan tosiasia sukupuolten palkkaeroista.

”Olisi virkistävää nähdä nykyisin tuollaisia, jotka sanovat ikään kuin ääneen, että naisilla ja miehillä on eri palkat.”

Pulkkisen mukaan syy on historiassa. Naisille suunnatut työt liittyivät joko hoivaamiseen, opettamiseen tai avustaviin tehtäviin. Esimerkiksi vuonna 1961 lehden sivuilla haettiin nuorehkoa naiskonttoristia Lauttasaareen.

Syksyllä 1961 oli naiskonttoristin paikka vapaa.

Maininnat työnhakijan toivotusta iästä tai sukupuolesta olivat tuona aikana yleisiä. Samalla sivulla etsittiin kuitenkin myös naisia, joilla on kokemusta epäkeskopuristimista, metalliporaamisesta tai pintakäsittelystä.

Vuonna 1961 oli tarvetta myös erikoisosaamiselle.

Työpaikkailmoitusten muutos kertoo myös lehden lukijoista. Naiset olivat kyllä tehdastöissä jo 1800-luvun puolella, mutta teollistumisen alkuaikoina mediakenttä oli nykyistä rajummin jakautunut. Työväki luki omia ja porvarit omia lehtiään.

”Työläisiä ei varmastikaan etsitty Helsingin Sanomien ilmoituksilla”, Pulkkinen toteaa.

Todellisuus mainosten takana oli kuitenkin sama lehdestä riippumatta. Hoitajan tai sihteerin työtä ei pidetty yhtä suuressa arvossa kuin miesten tehtäviä. Tämä näkyi myös palkkauksessa, eikä naisten ollut yhtä helppo kivuta johtoportaaseen.

”Se pätee edelleenkin, mutta sitä ei noin julkisesti sanota.”

Nykyisinkin Suomen työmarkkinat jakautuvat selvästi naisten ja miesten töihin. Naiset tienaavat edelleen miehiä vähemmän. Selvimpänä syynä palkkaeroihin ovat erilaiset työt, mutta sille, miksi naisvaltaisilla aloilla työstä maksetaan vähemmän, ei tunnu löytyvän yksinkertaista vastausta.

Kaikesta keskustelusta ja tutkimuksista huolimatta kehitys on hidasta.

”Minun on hirveän vaikea nähdä, että olisi menty paljoa eteenpäin”, Pulkkinen sanoo.

Politiikassa tasa-arvo on hänen mukaansa pidemmällä kuin työelämässä. Kehitykseen on toki vaikuttanut osaltaan myös se, että naisten osallisuudesta politiikkaan on puhuttu jo Ranskan vallankumouksesta lähtien, yli kahdensadan vuoden ajan.

Töissä hyvä nainen oli ahkera ja auttoi miehiä tekemään omia, tärkeämpiä töitään. Naiselle luotiin työelämässä sopiva paikka, joka tuki yhteiskunnassa jo olemassa olevaa järjestystä. Kaunis hän oli kuitenkin kaikkialla, niin töissä kuin vapaa-ajalla.

Etenkin kaupungin mikrobien keskellä kuulaan hipiän saavuttaminen saattoi olla vaikeaa, mutta siihen oli onneksi apuvälineitä, jotka kelpasivat kuningattarillekin.

Helsinkiläisille kaupattiin Tampereen pariisilaistuoksuista saippuaa vuonna 1931.

Ulkomaisten tuotteiden tai suosittelijoiden korostaminen on osa ilmiötä, jota Pulkkinen kuvailee Eurooppa-eksotiikaksi. Muut maat näyttäytyivät kiinnostavina, ja Suomi halusi olla osa uutta suurta maailmaa.

Helsinkiin alkoi 1950-luvulla rantautua uutta kulttuuria Yhdysvalloista asti. Coca-colaa, musiikkia ja laihoja naisia.

Ennen tuon uuden kulttuurin rantautumista laihuus oli rumaa. Ohuet raajat olivat muistutus nälänhädästä, merkki köyhyydestä ja huono-osaisuudesta. Nyt siitä tuli uusi ihanne, osa naiseuteen kuuluvaa mystiikkaa. Muutos oli hämmästyttävän suuri ja nopea.

Suomi ei kuitenkaan vielä heti 1950-luvulla ollut täysin valmis uuteen laihuutta ihannoivaan kulttuuriin. Pulkkinen arveleekin mainosten kertovan etenkin mediasta. Lehdet halusivat olla kuin ulkomaiset vastineensa ja julkaisivat käännettyjä mainoksia, jotka loivat uutta kulttuuria sen sijaan, että olisivat vain heijastelleet jo olemassa olevaa.

Ulkonäköön liittyvät mainokset korostavat usein tuotteen vaikutusta viehättävyyteen miesten silmissä. Sen tärkeyden tiesi jo 1900-luvun alkupuolella elänyt tanssija Harry Pilcer.

”Nainen ei voi olla täysin kaunis, jos hänellä on näkyviä ihokarvoja ja haivenia”, Pilcer lausui Helsingin Sanomissa julkaistussa mainoksessa vuonna 1927.

Yhdysvaltalaistanssijan mielipide karvoista vuonna 1927.

Itsekin Taky-karvanpoistovoiteen käyttäjäksi ylpeästi ilmoittautuvan yhdysvaltalaisen lausumasta saattaa olla melkein sata vuotta, mutta ajatus on yhä muodissa.

Karvat voi poistaa vaivattomasti myös makuuhuoneessa, lupaa mainos vuodelta 1953.

Taky-voidettakin mainostettiin vuosikymmenten ajan. 1950-luvulla mainos alkoi toteamuksella: ”Haluatte olla kaunis... Haluatte miellyttää!”

Mainoksen mukaan pienikin detalji voi turmella hyvän vaikutelman. Miesten mieliin hyvän vaikutelman luominen oli tietenkin tärkeää, mutta arvonsa oli myös muiden naisten mielipiteillä.

Jos naapurin rouva laihdutti yhdysvaltalaisilla pillereillä ja voiteli itsensä karvattomaksi kulmakarvoista alaspäin, kasvoi paine tehdä samoin myös kerrostalon muissa naisissa.

Pian laihduttamista saatettiin mainostaa jo kaikista tärkeimpänä toimena.

Laihdutuspillereitä sai apteekista ilman reseptiä jo vuonna 1957.

Pulkkisen mukaan 1950-luku olikin jonkinlainen huippukohta. Seuraavalla vuosikymmenellä feminismin toinen aalto sysäsi käyntiin uuden muutoksen.

Kovinkaan nopeasta muutoksesta ei kuitenkaan ole kyse. 1960-luvulla esimerkiksi Kaisaniemessä kaupattiin vaakoja, joiden avulla voisi antaa joululahjaksi kauniin vartalon.

Mainoksessa annettiin vinkki joulupukille marraskuussa 1965.

Ulkomailta rantautuneet kauneusihanteet sisäistettiin nopeasti ulkoisista paineista sisäisiksi hyveiksi. Vuosisadan loppuun mennessä laihuuden kulttuuri oli jo lyönyt läpi isosti.

Fortuna-liivin mainos koristi etusivua vuonna 1960.

Naisia ei tarvinnut patistaa laihduttamaan, he kyllä ymmärsivät sen tärkeyden itsekin.

Jos laihduttaminen ei muuten onnistunut, saattoi ylleen toki pukea myös onnea tuottavan liivin. Pääasia oli hoikalta näyttävä varsi.

Mainokset näyttävät vanhanaikaisilta, mutta niiden esittelemä maailma ei ole täysin historiaa. Sukupuolet ovat yhä työelämässä hyvin erilaisissa asemissa eivätkä ulkonäköpaineet ole kadonneet minnekään. Nyt niistä kärsivät myös etenkin nuoret miehet.

Puhetta tasa-arvosta on paljon, ja Pulkkinen soisikin sen jatkuvan. Tapamme puhua asioista muokkaa myös mielipiteitämme, oli sivistyneemmän puhetavan taustalla sitten aito usko ihmisten tasavertaisuuteen tai opittu itsesensuuri.

Vaikka kehitys etenkin mainosmaailmassa näyttää olevan hidasta, on sitä silti tapahtunut. Sukupuolentutkimuksen näkökulmasta kehityksen suunta on parempaan päin. Pienet takapakitkin kuuluvat asiaan.

“Kun ajatukset on kylvetty, niin ne tulevat uudestaan.”