Niko Tuominen päätyi puolivahingossa lapsuutensa suosikkipelin, pöytälätkän, ääreen. Hänellä ei ollut aluksi mitään käsitystä, miten aikuiset pelaavat sitä sormillaan. Sitten hän opetteli legendaarisen ”Grimaldi” -liikkeen.

Kännykästä pääsee äänekäs pillin vihellys, ja peli alkaa.

Suomi vyöryttää hyökkäystään kohti Ruotsin maalia. Oikea laituri pyrkii jatkuvasti saamaan kiekkoa keskushyökkääjälle, mutta ruotsalaispuolustaja puolustaa vimmatusti.

Mutta sitten käy, kuten Suomelle usein naapuria vastaan käy. Maalivahti joutuu sille kuuluisalle kebabkioskille: ruotsalaishyökkääjä syöttää kiekon taakse keltasinisten pakille, joka ampuu syötöstä.

Suomen maalissa soi. 1–0 Tre Kronorille.

”Kivikautinen”, toteaa Ruotsin kuviosta peliä pöydän vierestä seuraava asiantuntija.

Niko Tuominen poimii tyynesti pienen muovikiekon maalistaan ja pudottaa sen takaisin peliin. Pian viiden minuutin mittainen ottelu on ohi. Suomi ja Mikael De Meulderin ohjastama Ruotsi päätyvät tasapelin 5–5.

Uuden ylioppilastalon kuudennessa kerroksessa pelataan pöytäjääkiekon Superliigaa. Nimi on hieman mahtipontinen, sillä Stiga-pelejä takoo tänä iltana yhdeksän pelaajaa. Mutta ei nimi sarjaa pahenna.

Monelle ei tule mieleen, että lapsuudesta tuttu jääkiekkopeli voisi olla näinkin vakava harrastus. Pöytälätkässä pelataan paikallisliigoja Helsingin lisäksi esimerkiksi Vantaan Korsossa, Turussa ja Oulussa. Lisäksi lajissa ratkaistaan niin SM- kuin MM-kullankin kohtalo.

”Suomessa on noin 50 aktiivipelaajaa, jotka matkustavat säännöllisesti ympäri Suomea kisoissa. Itse en ole enää viime vuosina jaksanut kisoissa kiertää”, Superliigan kisajärjestäjä Niko Tuominen, 40, sanoo.

Sen verran Tuominen on kuitenkin aktivoitunut, että on veteraanien SM-voittaja vuodelta 2019.

Pöytäjääkiekon kilpailuja pelataan ruotsalaisen Stigan kiekkopelillä.

Tuomisella riittää kuitenkin puuhaa Superliigassa, yhdistystoiminnassa ja opiskelussa. Tuominen on puheenjohtajana Akateemisessa pöytälätkäyhdistyksessä, jonka lyhenne on Pöly. Hän on myös Helsingin yliopiston maa- ja metsätieteellisen tiedekunnan opiskelija.

”Jotkut ovat ikuisia opiskelijoita”, hän sanoo ja naurahtaa.

Tuominen tutustui pöytälätkään nuorena poikana, kun hänen serkkunsa sai joululahjaksi Stiga-pelin.

”Meillä kotona ei peliä ollut. Serkku asui kilometrin päässä, joten kävin pelaamassa hänen luonaan niin kauan kuin peli oli ehjänä.”

Kun serkun Stiga oli pelattu kaatopaikkakuntoon, Tuominen ei koskenut pöytälätkäpeliin kymmeneen vuoteen. Tilanne muuttui, kun hän aloitti tietojenkäsittelyopinnot Helsingin yliopistossa vuonna 2000.

Niko Tuominen löysi pöytälätkän ylioppilaskunnan kalenterista. Aluksi hänellä ei ollut mitään käsitystä, miten peliä pelataan.

Ylioppilaskunta jakaa jäsenilleen kalenterin, jossa kerrotaan myös sen tiloissa järjestettävistä harrastuksista. Tuomisen katse osui kohtaan, jossa esiteltiin pöytälätkäyhdistys. Pöly oli perustettu saman vuoden keväänä.

”Se vaikutti kiinnostavalta tekemiseltä. Yhteyshenkilön nimi oli myös tuttu, joten ajattelin käydä katsomassa, oliko kyseessä tuntemani tyyppi. Kävi ilmi, ettei ollut.”

Eräänä maanantai-iltana Tuominen uskaltautui Superliigailtaan – ja hävisi kaikki ottelunsa. Se ei sinänsä haitannut, sillä ei hänellä ollut suuria kuvitelmia osaamisestaan.

”Ei minulla ollut edes käsitystä siitä, miten peliä pitää pelata. Niin käy monelle, jotka tulevat tänne ensi kertaa. Ottavat turpaan eivätkä tule enää. Kysyy luontoa tulla uudestaan.”

Niko Tuomisen vaihtopelaajista löytyy myös Wayne Gretzky. ”Ei sitä voi laittaa peliin”, Tuominen topputtelee.

Tuominen kuitenkin jäi, oppi pelitaktiikkaa ja -tekniikkaa sekä vastapelaajien tyyliä ja alkoi voittaa otteluita. Kehitys johti lopulta EM-kisoihin Riikaan vuonna 2014 osana Suomen maajoukkuetta ja SM-kultaan 2019.

”SM-kisoissa olin pudotuspelissä tappiolla jo 5–0. Minulla on periaate, etten luovuta, ellen ole itse tehnyt yhtään maalia. Niinpä jatkoin peliä”, Tuominen muistelee.

”Voitin 6–5. Kun moni vaikea vastustaja oli jo pudonnut ja ottelukaavio oli suosiollinen, voitin kultaa. Se on ainoa SM-mitalini.”

Pikkupoikien pelistä jää helposti kuva, että pöytälätkä on muovikiekon hätäistä räiskimistä kaukalon päästä päähän. Kokeneen pelaajan käsittelyssä Stigasta tulee kuitenkin taitopeli, jossa käytetään erilaisia taktiikoita.

”Ennen pelattiin oikealta hyökkääjältä kiekkoa keskushyökkääjälle. Nykyään suositaan enemmän vasenta hyökkääjää”, Tuominen kuvailee viime vuosien taktista muutosta.

Kisajärjestäjän työkalupakista löytyy jos jonkinmoista varaosaa.

Huippupelaajilla on arsenaalissaan myös koko joukko pelikikkoja, joilla huiputtaa vastustajaa.

”Kun olen messuilla esitellyt ohikulkijoille lajia, ovat katsojat välillä olleet todella hämmästyneitä, kun olen pyöräyttänyt pikkukikalla keskushyökkääjää ja ampunut maalin.”

Itse asiassa tapoja, joilla keskushyökkääjä voi ohittaa maalivahdin, on kaikkiaan seitsemän. Se selviää Stigan vuonna 1988 julkaisemasta pöytälätkänpelaajien raamatusta, Bordshockey Bibeln -kirjasta, jonka Tuominen kaivaa laukustaan.

Erilaisilla pelissä käytetyillä kikoilla on omat nimensä, kuten jo mainittu Kivikautinen. Muita ovat esimerkiksi Maltsev, Nacka, Spjass ja suomalaispelaaja Lauri Hapon mukaan nimetty Happo-lyönti.

Ja sitten on Grimaldi, legendaarinen ilmaveivi.

Todellakin: pöytäjääkiekossa on mahdollista vispata kiekko maaliin sen takaa. Kiekon alle on saatava hieman ilmaa, jotta sen saa nostettua kentän pinnasta maalin yli.

”Siihen tulee pieni kierre, joten kiekko voi mennä maaliin, vaikka se ei osuisikaan maalivahdin selkään”, Tuominen sanoo.

”Ilmaveiviä käytetään yleensä silloin, kun vastustajan puolustusta ei saada muuten hajalle. Joskus minulla oli tapana yrittää sitä joka pelissä, mutta se ei ole tehokasta. Aika epätoivoinen kikka.”

Pölyn 20-vuotisjuhlakilpailu pelataan 20. helmikuuta kello 18 osoitteessa Mannerheimintie 5 A, 6. krs. Korso-liigan seuraava peli-ilta on 11. helmikuuta kello 17.30 Korson kirkon nuorisotilassa osoitteessa Merikotkantie 4.